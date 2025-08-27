  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Umzug ins Steuerparadies TV-Star Verona Pooth kehrt Deutschland den Rücken und zieht nach Dubai

dpa

27.8.2025 - 09:58

Verona Pooth war gerade in der TV-Reality-Show «Villa der Versuchung» zu sehen. (Archivbild)
Verona Pooth war gerade in der TV-Reality-Show «Villa der Versuchung» zu sehen. (Archivbild)
dpa

Seit Jahren zieht es viele Stars nach Dubai. Nun ist die Megacity in den Vereinigten Arabischen Emiraten um einen weiteren Namen aus Deutschland reicher.

DPA

27.08.2025, 09:58

27.08.2025, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • TV-Moderatorin Verona Pooth ist mit ihrer Familie dauerhaft nach Dubai gezogen, um sich einen lang gehegten Lebenstraum zu erfüllen.
  • Die Entscheidung fiel zugunsten Dubais aus, da frühere Auswanderungspläne nach Los Angeles an Zeitverschiebung und Reisedistanz scheiterten.
  • Pooth möchte in Dubai ihr Leben entschleunigen und mehr Zeit mit ihrem jüngeren Sohn Rocco verbringen.
Mehr anzeigen

TV-Star Verona Pooth hat sich einen Traum erfüllt und ist mit ihrer Familie nach Dubai gezogen. «Ich habe beruflich schon so viel erreicht in meinem Leben. Nur das mit dem Ausland war mir bis jetzt noch nicht gelungen», sagte die 57-jährige deutsche TV-Moderatorin und Influencerin im Interview mit der Zeitschrift «Bunte».

Dem Bericht zufolge hatte sie schon früher immer von einem Leben in Los Angeles geträumt. «Letztendlich scheiterte Los Angeles an der grossen Zeitverschiebung, Jetlag und komplizierten Flügen – mit Dubai war der Schritt deutlich einfacher.»

Pooth will in Dubai mehr Zeit mit ihrem jüngeren Sohn verbringen

Für sie sei der Zeitpunkt gekommen, ihr Leben umzustellen, sagte Pooth weiter. «Ich bin ein Workaholic, arbeite seit Jahrzehnten gefühlt sieben Tage die Woche».

Sie wollte sich eine Möglichkeit schaffen, mehr Zeit mit ihrem Sohn Rocco zu verbringen. «Schneller als man glaubt, ist auch er aus dem Haus.»

Die Moderatorin hat mit ihrem Mann Franjo zwei Söhne: Rocco und Diego. Der ältere Sohn Diego gewann die neueste Staffel der Tanzsendung «Let's Dance». Verona Pooth war gerade in der Sat.1-Realityshow «Villa der Versuchung» zu sehen.

Dubai gilt landläufig als das Steuerparadies schlechthin: Es werden keine direkten Steuern, insbesondere keine Einkommensteuer erhoben, und auch für Unternehmen erfolgt – mit Ausnahme der Geldinstitute und der Erdölindustrie – keine Unternehmensbesteuerung.

In der Vergangenheit machten zahlreiche Influencer*innen Schlagzeilen mit einem Umzug nach Dubai.

Mehr Videos aus dem Ressort

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Zwischen Tanzszenen, Garagenausfahrten und Zeitreisen: In Zürich laufen die letzten Dreharbeiten für den Kinofilm «Ewigi Liebi». Neben Susanne Kunz und Pasquale Aleardi steht erstmals auch Luca Hänni vor der Kamera.

26.08.2025

Meistgelesen

Boote kollidieren auf Zürichsee – zwei Tote, mehrere Verletzte
Wie Kiews Kampagne gegen die russische Energiewirtschaft Putin ins Schwitzen bringt
Bauer holt krankes Kälbchen im Auto heim – und zahlt dafür 1600 Franken
Lebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten
Aargauer SVP-Richter soll Schüler (12) angefahren und dann beschimpft haben

Mehr aus dem Ressort

Mega-Hochzeit mit Taylor Swift. Vater von Travis Kelce verrät Verlobungs-Details

Mega-Hochzeit mit Taylor SwiftVater von Travis Kelce verrät Verlobungs-Details

Mega-Hochzeit steht an. Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Mega-Hochzeit steht anTaylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Grosse Trauer. Spanischer Schauspiel-Star stirbt mit 42 Jahren nach Krebs-Kampf

Grosse TrauerSpanischer Schauspiel-Star stirbt mit 42 Jahren nach Krebs-Kampf

Mehr zum Thema

«Er wollte es auf keinen Fall thematisieren». Verona Pooth plaudert «Let's Dance»-Geheimnis ihres Sohnes aus

«Er wollte es auf keinen Fall thematisieren»Verona Pooth plaudert «Let's Dance»-Geheimnis ihres Sohnes aus

Qualität einer Beziehung. Verona Pooth über die Bedeutung von Attraktivität in ihrer Ehe

Qualität einer BeziehungVerona Pooth über die Bedeutung von Attraktivität in ihrer Ehe