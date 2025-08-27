Verona Pooth war gerade in der TV-Reality-Show «Villa der Versuchung» zu sehen. (Archivbild) dpa

Seit Jahren zieht es viele Stars nach Dubai. Nun ist die Megacity in den Vereinigten Arabischen Emiraten um einen weiteren Namen aus Deutschland reicher.

Die Entscheidung fiel zugunsten Dubais aus, da frühere Auswanderungspläne nach Los Angeles an Zeitverschiebung und Reisedistanz scheiterten.

Pooth möchte in Dubai ihr Leben entschleunigen und mehr Zeit mit ihrem jüngeren Sohn Rocco verbringen. Mehr anzeigen

TV-Star Verona Pooth hat sich einen Traum erfüllt und ist mit ihrer Familie nach Dubai gezogen. «Ich habe beruflich schon so viel erreicht in meinem Leben. Nur das mit dem Ausland war mir bis jetzt noch nicht gelungen», sagte die 57-jährige deutsche TV-Moderatorin und Influencerin im Interview mit der Zeitschrift «Bunte».

Dem Bericht zufolge hatte sie schon früher immer von einem Leben in Los Angeles geträumt. «Letztendlich scheiterte Los Angeles an der grossen Zeitverschiebung, Jetlag und komplizierten Flügen – mit Dubai war der Schritt deutlich einfacher.»

Pooth will in Dubai mehr Zeit mit ihrem jüngeren Sohn verbringen

Für sie sei der Zeitpunkt gekommen, ihr Leben umzustellen, sagte Pooth weiter. «Ich bin ein Workaholic, arbeite seit Jahrzehnten gefühlt sieben Tage die Woche».

Sie wollte sich eine Möglichkeit schaffen, mehr Zeit mit ihrem Sohn Rocco zu verbringen. «Schneller als man glaubt, ist auch er aus dem Haus.»

Die Moderatorin hat mit ihrem Mann Franjo zwei Söhne: Rocco und Diego. Der ältere Sohn Diego gewann die neueste Staffel der Tanzsendung «Let's Dance». Verona Pooth war gerade in der Sat.1-Realityshow «Villa der Versuchung» zu sehen.

Dubai gilt landläufig als das Steuerparadies schlechthin: Es werden keine direkten Steuern, insbesondere keine Einkommensteuer erhoben, und auch für Unternehmen erfolgt – mit Ausnahme der Geldinstitute und der Erdölindustrie – keine Unternehmensbesteuerung.

In der Vergangenheit machten zahlreiche Influencer*innen Schlagzeilen mit einem Umzug nach Dubai.

