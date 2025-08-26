Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren an Krebs gestorben. Soeren Stache/dpa

Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist am Sonntag in Madrid im Alter von 42 Jahren an Krebs gestorben. Die preisgekrönte Künstlerin galt als eine der prägendsten Gesichter des spanischen Kinos der vergangenen zwei Jahrzehnte.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Die spanische Schauspielerin Verónica Fernández de Echegaray, besser bekannt als Verónica Echegui, ist am Sonntag in Madrid im Alter von nur 42 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das teilt ihr Umfeld mit. Ihr Tod löste grosse Bestürzung in der spanischen Filmwelt aus.

Echegui war 1983 in Madrid geboren und träumte schon als Kind davon, Schauspielerin zu werden. Den Durchbruch schaffte sie 2006 mit dem Film «Yo soy la Juani» von Regisseur Bigas Luna, der sie unter mehr als 3000 Bewerberinnen auswählte. Ihre Darstellung brachte ihr eine Goya-Nominierung als beste Nachwuchsdarstellerin ein.

Auch als Regisseurin erfolgreich

In den folgenden Jahren spielte Echegui in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen und bewies ihre Vielseitigkeit. Für «El patio de mi cárcel» (2008) und «Katmandú, un espejo en el cielo» (2011) erhielt sie weitere Goya-Nominierungen. Auch internationale Produktionen wie «The Cold Light of Day» (2012) mit Henry Cavill und Sigourney Weaver gehörten zu ihrem Repertoire.

Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin profilierte sich Echegui auch als Regisseurin. 2022 gewann sie den Goya für den besten Kurzfilm mit «Tótem Loba», der von eigenen Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen inspiriert war. «Frei zu sein bedeutet, sich selbst zuzuhören und zu vertrauen, auch wenn die Masse etwas anderes sagt», erklärte sie damals.

Zuletzt war sie in Serien wie «Intimidad» (2022) oder «Los pacientes del doctor García» (2023) sowie im Thriller «Justicia artificial» (2024) zu sehen. Ihr Tod beendet eine Karriere, die von Kritikern als mutig, kompromisslos und kreativ beschrieben wurde.