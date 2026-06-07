1958 erschien mit «Dracula» ein Film, der als Meilenstein in der Horror-Geschichte gilt.
Der Kultstreifen aus dem Hause der Hammer Film Productions unter der Regie von Terence Fisher wurde damals allerdings gekürzt, nachdem vor allem japanische Zuschauerinnen und Zuschauer beim Anblick einiger blutiger Szenen reihenweise in Ohnmacht gefallen sein sollen.
Die herausgeschnittenen Szenen galten in der damaligen Zeit als besonders anstössig – und heute eigentlich seit vielen Jahrzehnten als verschollen. Wie «Screen Daily» berichtet, soll das verloren geglaubte Material jetzt aber in einem Lagerhaus von Warner Brothers gefunden worden sein.
Schon bald soll es wieder an die Öffentlichkeit geraten. Demnach ist geplant, dass eine 4K-Version des Films mit dem restaurierten Material pünktlich zu Halloween erneut in die Kinos kommt.
Gore thematisiert dabei auch die ikonische Inszenierung von Hauptdarsteller Christopher Lee, der Vampir-Filme bis heute massgeblich geprägt hat:
«Christopher Lee und Peter Cushing wieder zusammen in solch aussergewöhnlicher Detailtreue zu sehen, erinnert uns daran, wie kraftvoll dieser Film auch fast siebzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch immer ist.»
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