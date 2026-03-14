Neues Enthüllungsbuch erzürnt Harry und Meghan

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Verschwörungen und Melodramatik» Neues Enthüllungsbuch erzürnt Harry und Meghan

dpa

14.3.2026 - 19:26

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery
«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery. Ein neues Enthüllungsbuch über Harry und Herzogin Meghan sorgt für Aufsehen. (Archivbild)

Ein neues Enthüllungsbuch über Harry und Herzogin Meghan sorgt für Aufsehen. (Archivbild)

Bild: Matt Dunham/AP/dpa

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery. Harry und Meghan haben sich vor Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. (Archivbild)

Harry und Meghan haben sich vor Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. (Archivbild)

Bild: dpa

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery. Das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Frau Meghan zum Rest der Königsfamilie gilt als zerrüttet. (Archivbild)

Das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Frau Meghan zum Rest der Königsfamilie gilt als zerrüttet. (Archivbild)

Bild: dpa

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery
«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery. Ein neues Enthüllungsbuch über Harry und Herzogin Meghan sorgt für Aufsehen. (Archivbild)

Ein neues Enthüllungsbuch über Harry und Herzogin Meghan sorgt für Aufsehen. (Archivbild)

Bild: Matt Dunham/AP/dpa

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery. Harry und Meghan haben sich vor Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. (Archivbild)

Harry und Meghan haben sich vor Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. (Archivbild)

Bild: dpa

«Verschwörungen»: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch - Gallery. Das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Frau Meghan zum Rest der Königsfamilie gilt als zerrüttet. (Archivbild)

Das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Frau Meghan zum Rest der Königsfamilie gilt als zerrüttet. (Archivbild)

Bild: dpa

Ein bald erscheinendes Buch über die Royals sorgt für Wirbel: Harry und Meghan kritisieren darin enthaltene Behauptungen als «Verschwörungen und Melodramatik».

,

DPA, Rédaction blue News

14.03.2026, 19:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Enthüllungsbuch «Betrayal» stellt brisante Behauptungen über Harry und Meghan auf.
  • Royal-Biograf Tom Bower verfasste bereits mehrere Bücher mit wilden Aussagen zur britischen Königsfamilie.
  • Die Behauptungen von Bower in seinem neuen Buch wies das Paar am Wochenende scharf zurück.
Mehr anzeigen

Ein neues Buch über die britische Königsfamilie sorgt bereits vor der Veröffentlichung für Ärger – allen voran bei Prinz Harry (41) und seiner Frau Meghan (44). Erste Auszüge des Buches von Royals-Biograf und Autor Tom Bower wurden am Freitag in der Zeitung «The Times» veröffentlicht. Darin stellt Bower etwa mehrere Behauptungen über das Verhältnis von Harry und Meghan zum Rest der Königsfamilie auf. Ein Sprecher der beiden wies diese jedoch als «Verschwörungen und Melodramatik» zurück. 

In dem Buch behauptet Bowie etwa, Königin Camilla (78) habe von einer «Gehirnwäsche» gesprochen, die Meghan Harry unterzogen habe. Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sollen Meghan als «Bedrohung» wahrgenommen haben, behauptet der Autor. Dem Sender Sky zufolge lehnte der Buckingham-Palast eine Stellungnahme im Namen des Königspaares ab, auch von William und Kate gab es demnach zunächst keine Reaktion.

Seltene Einblicke in Privatleben. Das liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry

Seltene Einblicke in PrivatlebenDas liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, die beiden leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in den USA. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt seither als zerrüttet.

Harry und Meghan wehren sich

Die Behauptungen von Bower wies das Paar am Wochenende scharf zurück. «Die Kommentare von Herrn Bower haben längst die Grenze von Kritik zu einer Fixierung überschritten», teilte ein Sprecher auf dpa-Anfrage mit. Bower habe seine Karriere darauf aufgebaut, «immer ausgefeiltere Theorien über Menschen zu konstruieren, die er nicht kennt und nie getroffen hat», heisst es weiter. Fakten müsse man anderswo suchen, bei Bower finde man «Verschwörungen und Melodramatik».

«Werde gern zur Zielscheibe». Harry und Meghan lassen in seltenem Interview tief blicken

«Werde gern zur Zielscheibe»Harry und Meghan lassen in seltenem Interview tief blicken

Tom Bower verfasste bereits mehrere Bücher zur britischen Königsfamilie. Sein neues Buch «Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family» (auf Deutsch etwa: «Verrat: Macht, Täuschung und der Kampf um die Zukunft der königlichen Familie») soll am 26. März erscheinen.

Prinz Harry und die «Sun» einigen sich

Prinz Harry und die «Sun» einigen sich

Überraschende Einigung im Skandal-Prozess: Prinz Harry und die «Sun» einigen sich auf einen Vergleich. Der Royal hatte dem Blatt vorgeworfen, illegale Methoden wie das Abhören von Sprachnachrichten angewendet zu haben.

22.01.2025

Mehr zum Thema

Von Heimweh geplagt. Kehrt Prinz Harry mit seiner Familie nach England zurück?

Von Heimweh geplagtKehrt Prinz Harry mit seiner Familie nach England zurück?

Erste Kontaktaufnahme seit Jahren. Herzogin Meghan meldet sich bei krankem Vater

Erste Kontaktaufnahme seit JahrenHerzogin Meghan meldet sich bei krankem Vater

Netflix-Serie. Meghan macht auf perfekte Hausfrau – aber ist das wirklich sie?

Netflix-SerieMeghan macht auf perfekte Hausfrau – aber ist das wirklich sie?

Meistgelesen

Thuner Meisterexpress auch von GC nicht aufzuhalten
Nicht nur für Männer wichtig: Warum immer mehr Frauen Testosteron einnehmen
Hajrizi köpft Sion im Letzigrund kurz vor Schluss zum Sieg
Neues Enthüllungsbuch erzürnt Harry und Meghan
Das ominöse Verschwinden des US-Generals, der einst UFOs jagte