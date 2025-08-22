Für Erik Menendez (l.) gibt es erst einmal keine vorzeitige Haftentlassung. Sein Bruder Lyle (r.) wird am Freitag angehört. (Archivfoto) dpa

Mehr als 35 Jahre nach der Ermordung ihrer Eltern hoffen die Menendez-Brüder Lyle und Erik auf Haftentlassung. Zumindest für einen hat sich diese Hoffnung vorerst zerschlagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erik Menendez (54), der 1989 zusammen mit seinem Bruder Lyle die Eltern erschoss, bleibt in Haft.

Ein Bewährungsausschuss stufte ihn weiterhin als Sicherheitsrisiko ein.

Das Gremium verwies auch auf Regelverstösse im Gefängnis, darunter Kontakte zu einer Gang, Drogenkäufe und Handynutzung.

Erik kann frühestens in drei Jahren erneut einen Antrag stellen, während für seinen Bruder Lyle (57) am Freitag eine eigene Anhörung ansteht. Mehr anzeigen

Erik Menendez (54), der 1989 zusammen mit seinem Bruder ihre Eltern umgebracht hat, bleibt in Haft. Ein Bewährungsausschuss im US-Bundesstaat Kalifornien lehnte eine vorzeitige Freilassung nach einer zehnstündigen Anhörung am Donnerstag (Ortszeit) ab.

Menendez sei weiterhin ein grosses Risiko für die öffentliche Sicherheit, erklärte das Gremium laut US-Medien. Der Bewährungsausschuss fokussierte sich dabei nicht nur auf die Tat, sondern auch auf Menendez Verhalten im Gefängnis. So habe er mit einer Gefängnisgang zusammengearbeitet, Drogen gekauft, Mobiltelefone benutzt und bei einem Steuerbetrug geholfen.

Erik Menendez war aus dem Gefängnis per Video zur Anhörung zugeschaltet. Er erklärte, dass er im Gefängnis lange keine Hoffnung hatte, jemals freizukommen, und darum den Schutz seiner eigenen Person über die Einhaltung der Regeln gestellt habe.

Anhörung von Lyle Menendez am Freitag

Erik Menendez kann frühstens in drei Jahren erneut einen Antrag auf Bewährung stellen. Im Fall seines ebenfalls inhaftierten Bruders Lyle (57) soll es an diesem Freitag eine Anhörung geben.

Erik und Lyle Menendez sitzen seit 1990 hinter Gitter. Sie waren nach einer schockierenden Gewalttat in Beverly Hills festgenommen worden. 1989 hatten die damals 19 und 21 Jahre alten Brüder ihre wohlhabenden Eltern Jose und Kitty Menendez im Wohnzimmer ihres Elternhauses erschossen. Das Interesse an dem Fall war wieder gestiegen, nachdem Netflix die Serie «Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez» veröffentlichte.

Anfangs leugneten die Brüder die Tat. Später erklärten sie, sie seien jahrelang von ihren Eltern sexuell, psychisch und körperlich missbraucht worden und hätten aus Angst vor ihnen gehandelt. Im ersten Strafprozess gegen die Millionärssöhne gab es Schilderungen über Missbrauch durch den Vater. Doch am Ende platzte das Verfahren – die Geschworenen konnten sich 1994 nicht einstimmig auf ein Urteil einigen.

Mord wegen Missbrauch oder Habgier?

In einem zweiten Prozess wurden die Brüder 1996 dann wegen Doppelmordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Freilassung verurteilt. In diesem Verfahren hatte der zuständige Richter Aussagen über den mutmasslichen sexuellen Missbrauch weitgehend untersagt. Laut der Staatsanwaltschaft töteten die Brüder aus Habgier, um an das Vermögen ihrer Eltern heranzukommen.

Im Mai dieses Jahres hatte ein Richter in Los Angeles für die Brüder ein neues Strafmass von 50 Jahren Haft festgesetzt. Damit eröffnete er den beiden die Möglichkeit auf eine Freilassung auf Bewährung. Zudem könnte der kalifornische Gouverneur die Brüder begnadigen.

