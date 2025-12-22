Chaos pur bei «Bauer, ledig, sucht» – kommt es hier zu einem Skandal?

Verwirrung am Finale von «Bauer, ledig, sucht» Beim grossen Abschlussfest von «Bauer, ledig, sucht» herrscht Verwirrung. Bauer Sämi und seine Hofdame wurde kein Paar. Bild: CH Media Jasmin hat seit kurzem eine neue Beziehung. Entstand diese während ihrer Hofwoche bei Bauer Sämi? Da herrscht Verwirrung. Bild: CH Media Sämi ist überrascht von Jasmins Beziehungsbekanntgabe. Doch auch für ihn gibt es ein Happy End: Sämi ist auch frisch verliebt. Bild: CH Media Brigitte kommt alleine ans Abschlussfest, Geissenbauer Peter. Zwischen ihnen hat es nicht geklappt. Bild: CH Media Beim Thurgauer Bauer Jonny probierten verschiedene Frauen, das Liebesfeuer zu entfachen. Gleich vier Kandidatinnen scheiterten. Bild: CH Media Zwischen Jolanda und Samuel sprang der Liebesfunke auch nicht. Dafür funkte es zwischen Barbara und Gérard. Bild: CH Media Auch aus Sybille und Hansjürg wurde ein Paar. Bild: CH Media Sie sind das kultigste Paar der Staffel: Rossbäuerin Gabi mit ihrem Röbi. Mit ihm hat sie das ABC des Küssens gelernt. Bild: CH Media Mit Röbi hat Gabi das ABC des Küssens gelernt. Bild: CH Media Verwirrung am Finale von «Bauer, ledig, sucht» Beim grossen Abschlussfest von «Bauer, ledig, sucht» herrscht Verwirrung. Bauer Sämi und seine Hofdame wurde kein Paar. Bild: CH Media Jasmin hat seit kurzem eine neue Beziehung. Entstand diese während ihrer Hofwoche bei Bauer Sämi? Da herrscht Verwirrung. Bild: CH Media Sämi ist überrascht von Jasmins Beziehungsbekanntgabe. Doch auch für ihn gibt es ein Happy End: Sämi ist auch frisch verliebt. Bild: CH Media Brigitte kommt alleine ans Abschlussfest, Geissenbauer Peter. Zwischen ihnen hat es nicht geklappt. Bild: CH Media Beim Thurgauer Bauer Jonny probierten verschiedene Frauen, das Liebesfeuer zu entfachen. Gleich vier Kandidatinnen scheiterten. Bild: CH Media Zwischen Jolanda und Samuel sprang der Liebesfunke auch nicht. Dafür funkte es zwischen Barbara und Gérard. Bild: CH Media Auch aus Sybille und Hansjürg wurde ein Paar. Bild: CH Media Sie sind das kultigste Paar der Staffel: Rossbäuerin Gabi mit ihrem Röbi. Mit ihm hat sie das ABC des Küssens gelernt. Bild: CH Media Mit Röbi hat Gabi das ABC des Küssens gelernt. Bild: CH Media

Beim grossen Hoffest zeigt sich, das Liebesfeuer ist bei «Bauer, ledig, sucht» 2025 gleich mehrfach ausgebrochen. Aber es gibt auch Enttäuschungen und bei Bauer Sämi und Jasmin herrscht Verwirrung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim grossen Hoffest von «Bauer, ledig, sucht» 2025 sorgten verliebte Paare, aber auch gebrochene Herzen für gemischte Gefühle.

Besonders enttäuscht zeigte sich Bauer Sämi, dessen Hofdame Jasmin sich während oder kurz nach der Hofwoche in einen anderen verliebte. Oder doch nicht?

Trotz Rückschlägen fanden einige Bauern die Liebe, darunter Barbara und Gérard sowie Gabi und Röbi, die nun ein Paar sind. Mehr anzeigen

Mit einem grossen Fest verabschiedete sich «Bauer, ledig, sucht» von der diesjährigen Staffel.

Bei der Abschlussparty gab es verliebte Blicke, ein paar Küsse – aber auch enttäuschte Gesichter.

Allen voran Bauer Sämi: Zwischen dem jungen Landwirt aus dem Kanton Solothurn und seiner Hofdame Jasmin aus Österreich verlief die Hofwoche alles andere als geradlinig.

Im Gespräch mit «Bauer, ledig, sucht …»-Moderator Marco Fritsche gab Sämi ein Update zur Situation – und das fällt ernüchternd aus: Jasmin habe sich noch während der Hofwoche in jemand anderen verliebt und sei mittlerweile mit diesem Mann liiert.

Das will Fritsche genauer wissen und ruft gleich Jasmin per Videocall an. Doch Jasmin verneint, ihre neue Liebe habe sie nicht während der Hofwoche kennengelernt. Das sei erst später passiert.

Sämi ist verwirrt und meint: «Vielleicht habe ich Jasmin da falsch verstanden». So oder so: Auch für Sämi gibt es ein Happy End. Er ist frisch verliebt in eine Köchin, das habe auch seine Vorteile, sagt Sämi.

Bei einigen hat es nicht geklappt

Bei anderen Teilnehmern fällt die Bilanz ernüchternd aus. Brigitte ist ohne Peter zum Abschlussfest angereist. Zwischen ihnen habe es nicht gestimmt, meint sie.

Auch aus Jolanda und Samuel wurde kein Liebespaar. Für Samuel habe es nicht gepasst, er fühlte sich von Jolanda zu oft zurechtgewiesen.

Amor hat ein paar Mal zugeschlagen

Doch die Liebesbilanz dieser «Bauer, ledig, sucht»-Staffel ist trotzdem gut. Aus Barbara und Gérard wurde ein Liebespaar. Auch Sybille und Hansjürg haben sich gefunden und bei Rossbäuerin Gabi und Röbi funkte es – und wie.

Die ungeküsste Bäuerin aus dem Kanton St. Gallen ist frisch verliebt und freut sich über jeden weiteren Kuss von ihrem Röbi.

