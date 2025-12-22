  1. Privatkunden
Liebe oder doch nicht Chaos pur bei «Bauer, ledig, sucht» – kommt es hier zu einem Skandal?

Carlotta Henggeler

22.12.2025

Beim grossen Hoffest zeigt sich, das Liebesfeuer ist bei «Bauer, ledig, sucht» 2025 gleich mehrfach ausgebrochen. Aber es gibt auch Enttäuschungen und bei Bauer Sämi und Jasmin herrscht Verwirrung. 

Carlotta Henggeler

22.12.2025, 16:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim grossen Hoffest von «Bauer, ledig, sucht» 2025 sorgten verliebte Paare, aber auch gebrochene Herzen für gemischte Gefühle.
  • Besonders enttäuscht zeigte sich Bauer Sämi, dessen Hofdame Jasmin sich während oder kurz nach der Hofwoche in einen anderen verliebte. Oder doch nicht? 
  • Trotz Rückschlägen fanden einige Bauern die Liebe, darunter Barbara und Gérard sowie Gabi und Röbi, die nun ein Paar sind.
Mehr anzeigen

Mit einem grossen Fest verabschiedete sich «Bauer, ledig, sucht» von der diesjährigen Staffel. 

Bei der Abschlussparty gab es verliebte Blicke, ein paar Küsse – aber auch enttäuschte Gesichter. 

Allen voran Bauer Sämi: Zwischen dem jungen Landwirt aus dem Kanton Solothurn und seiner Hofdame Jasmin aus Österreich verlief die Hofwoche alles andere als geradlinig.

Im Gespräch mit «Bauer, ledig, sucht …»-Moderator Marco Fritsche gab Sämi ein Update zur Situation – und das fällt ernüchternd aus: Jasmin habe sich noch während der Hofwoche in jemand anderen verliebt und sei mittlerweile mit diesem Mann liiert.

«Er hat seine Tiere über alles geliebt». «Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren

«Er hat seine Tiere über alles geliebt»«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren

Das will Fritsche genauer wissen und ruft gleich Jasmin per Videocall an. Doch Jasmin verneint, ihre neue Liebe habe sie nicht während der Hofwoche kennengelernt. Das sei erst später passiert. 

Sämi ist verwirrt und meint: «Vielleicht habe ich Jasmin da falsch verstanden». So oder so: Auch für Sämi gibt es ein Happy End. Er ist frisch verliebt in eine Köchin, das habe auch seine Vorteile, sagt Sämi.

Bei einigen hat es nicht geklappt

Bei anderen Teilnehmern fällt die Bilanz ernüchternd aus. Brigitte ist ohne Peter zum Abschlussfest angereist. Zwischen ihnen habe es nicht gestimmt, meint sie. 

Auch aus Jolanda und Samuel wurde kein Liebespaar. Für Samuel habe es nicht gepasst, er fühlte sich von Jolanda zu oft zurechtgewiesen. 

Amor hat ein paar Mal zugeschlagen

Doch die Liebesbilanz dieser «Bauer, ledig, sucht»-Staffel ist trotzdem gut. Aus Barbara und Gérard wurde ein Liebespaar. Auch Sybille und Hansjürg haben sich gefunden und bei Rossbäuerin Gabi und Röbi funkte es – und wie. 

Die ungeküsste Bäuerin aus dem Kanton St. Gallen ist frisch verliebt und freut sich über jeden weiteren Kuss von ihrem Röbi.

Christa Rigozzi und Marco Fritsche reden über ihre Erfahrungen mit der Liebe

Christa Rigozzi und Marco Fritsche reden über ihre Erfahrungen mit der Liebe

Demnächst startet die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» auf dem TV-Kanal 3+. Ein Gespräch mit dem Moderatorenduo Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe, die Ehe und bäuerliche Verführungstipps.

15.07.2025

