  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zwischen Glanz und Familienstreit Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt

dpa

27.1.2026 - 20:27

Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt - Gallery
Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt - Gallery. Victoria Beckham wurde in Frankreich mit einer Auszeichnung geehrt.

Victoria Beckham wurde in Frankreich mit einer Auszeichnung geehrt.

Bild: dpa

Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt - Gallery. Im Herbst 2023 zeigte sich die Familie noch vereint. (Archivbild)

Im Herbst 2023 zeigte sich die Familie noch vereint. (Archivbild)

Bild: dpa

Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt - Gallery
Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt - Gallery. Victoria Beckham wurde in Frankreich mit einer Auszeichnung geehrt.

Victoria Beckham wurde in Frankreich mit einer Auszeichnung geehrt.

Bild: dpa

Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt - Gallery. Im Herbst 2023 zeigte sich die Familie noch vereint. (Archivbild)

Im Herbst 2023 zeigte sich die Familie noch vereint. (Archivbild)

Bild: dpa

Zwischen Familienkrach und Glamour: Victoria Beckham wird in Paris mit einem Orden ausgezeichnet und dankt ihrer Familie mit liebenden Worten. Ein Familienmitglied findet allerdings keine Erwähnung.

DPA

27.01.2026, 20:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Victoria Beckham wurde in Paris mit dem französischen Orden der Künste und der Literatur für ihre Verdienste in der Mode ausgezeichnet.
  • Die Ehrung erfolgt vor dem Hintergrund eines öffentlichen Familienstreits, bei dem sich Sohn Brooklyn von seinen Eltern distanzierte.
  • Bei der Verleihung zeigte sich der Rest der Familie geschlossen, während Brooklyn abwesend blieb und nicht erwähnt wurde.
Mehr anzeigen

Inmitten des grossen Krachs bei der Beckham-Familie ist Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham eine besondere Ehre zuteilgeworden. Die 51-Jährige wurde in Paris vom französischen Kulturministerium zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur (Chevaliere de l'Ordre des Arts et des Lettres) ernannt.

Damit sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge bedeutende Beiträge in den Bereichen Kunst und Literatur gewürdigt werden. Die 51-Jährige gründete 2008 ihr berühmtes Label und machte sich damit einen Namen in der Modebranche. 

Victorias ältester Sohn, Brooklyn Peltz Beckham, hatte sich in der vergangenen Woche in den sozialen Medien von seinen Eltern losgesagt. «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen», schrieb er auf Instagram. In dem Beitrag erhebt er mehrere Vorwürfe gegen seine Eltern, dabei geht es auch um seine Ehefrau Nicola Peltz. Weder David Beckham noch Victoria äusserten sich bisher zu den Vorwürfen. Der Ex-Fussballprofi und die Designerin haben drei Söhne und eine Tochter.

In einem Instagram-Beitrag teilte Victoria mehrere Bilder von der Ordensverleihung und betonte, wie geehrt sie sich fühle. Sie habe stets die «französische Ästhetik und die Ernsthaftigkeit, mit der sie Mode behandelt» bewundert. «Hier auf diese Weise anerkannt und geschätzt zu werden, ist ein tiefgreifendes Privileg», schrieb Beckham und bedankte sich unter anderem bei ihrem Ehemann David: «Ich könnte nicht dankbarer sein, du bist mein Ein und Alles.»

Beckham-Streit beherrscht Schlagzeilen

Die Auszeichnung dürfte eine willkommene Abwechslung für die Beckhams sein, deren Familienstreit aktuell die Schlagzeilen beherrscht. Nachdem der älteste Sohn öffentlich erklärt hat, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen, demonstrieren die anderen Mitglieder Zusammenhalt. 

Bei der Verleihung in Paris mit dabei waren neben ihrem Ehemann David auch die Kinder Cruz (20), Romeo (23) und Harper (14). Die beiden Söhne kamen mit ihren Freundinnen. Auch die langjährige Chefredakteurin der Modezeitschrift «Vogue», Anna Wintour (76), ist auf Bildern zu sehen. Brooklyn war, wenig überraschend, nicht dabei und fand auch keine Erwähnung.

David würdigte seine Ehefrau und lobte sie in höchsten Tönen, die Familie sei «so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast», schrieb der 50-Jährige auf Instagram. Niemand verdiene diese Auszeichnung mehr als Victoria. Die Beckhams gehören zu den bekanntesten Briten weltweit.

Meistgelesen

Die Sicherheitsnetze stehen wieder: Pinturault eröffnet den 2. Lauf
«Eine Million Kubikmeter Fels und Eis könnten von heute auf morgen abstürzen»
Verletzter bei Schusswaffenvorfall mit US-Beamten +++ Glass sagt Werk-Premiere in Kennedy Center ab
Wirtschaftsbosse drängen Trump in offenem Brief zur Deeskalation
Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli

Videos aus dem Ressort

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Das Hallenstadion in Zürich steht dieses Wochenende im Zeichen von Trauffer: Der Berner Volksmusiker tritt gleich dreimal auf. blue News hat den erfolgreichen Sänger vor seinen Shows Backstage getroffen.

08.11.2025

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Der Hollywoodstar wird am Zurich Film Festival mit dem Golden Icon Award für ihre Karriere geehrt und schlendert über den grünen Teppich – blue News war hautnah dabei, mitten im Gedränge.

25.09.2021

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

Anna Maier wagt Neues und zeigt ihre Kunst in ihrer ersten Solo-Ausstellung. In ihrem Atelier erzählt sie, warum ihre Bilder rund sind, was ihr die Kunst gibt und warum sie sich als Tüpflischiisserin bezeichnet.

24.04.2023

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kunst. Bronski Beat half deutschem Fotokünstler Tillmans beim Coming-out

KunstBronski Beat half deutschem Fotokünstler Tillmans beim Coming-out

Musik. Taylor Swift kommt in die Songwriters Hall of Fame

MusikTaylor Swift kommt in die Songwriters Hall of Fame

Todesfall. Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken gestorben

TodesfallSchweizer Autor und Publizist Erich von Däniken gestorben