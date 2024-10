Seit 25 Jahren verheiratet: David (48) und Victoria Beckham (50). Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa

Die Beckhams haben sich ein neues Heim gegönnt: Das Paar hat ein Luxusanwesen in Miami gekauft. Eine Hypothek war dabei nicht nötig, sie haben das Geld schlicht hingeblättert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Victoria und David Beckham haben eine Luxusvilla in Miami für 62,5 Millionen Franken erworben, die neun Schlafzimmer, einen grossen Pool und einen Kinosaal umfasst.

Neben dieser Villa besitzen sie weitere Immobilien, darunter ein 18-Millionen-Apartment in Miami und ein Stadthaus in London im Wert von 31 Millionen.

Das Gesamtvermögen des Paares wird auf etwa 450 Millionen Pfund, rund eine halbe Milliarde Franken, geschätzt. Mehr anzeigen

Neun Schlafzimmer soll das Luxusanwesen in Miami haben, den Vertrag dafür haben Victoria und David Beckham am 3. Oktober unterzeichnet. Das geht aus den Dokumenten hervor, die der britischen «Sun» vorliegen.

Das Paar hat dafür 55,6 Millionen Pfund bezahlt – rund 62,5 Millionen Franken.

Die Villa bei Biscayne Bay, im Südosten des US-Bundesstaats Florida, hat einen knapp 40 Meter langen Pool, eine professionelle Küche und einen Kinosaal. Ein Insider sagt dazu: «David und Victoria sind steinreich, aber ein Haus für 62,5 Millionen zu kaufen, das ist beeindruckend.»

Vermögen beläuft sich auf halbe Milliarde

Neben der neuen Villa gehört den Beckhams noch ein 18-Millionen-Apartment in Miami und ein altes Stadthaus in London im Wert von 31 Millionen. Ebenso hätten sie mit der ganzen Familie viel Zeit in einer umfunktionierten Scheune verbracht, die im Süden Englands in Cotswolds liegt – Wert: knapp 12 Millionen.

Das Gesamtvermögen des Ex-Fussballers und des ehemaligen Spice Girls liegt bei geschätzt 450 Millionen Pfund, also rund einer halben Milliarde Franken.

