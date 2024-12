Luciana Curtis besucht mit ihrem Mann und der jüngsten Tochter ihre brasilianische Heimat. Dort endet ein geplanter Restaurantbesuch dramatisch: Das Model und ihre Familie werden verschleppt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Victoria's-Secret-Model Luciana Curtis besucht mit ihrem Mann und der jüngeren Tochter (11) die brasilianische Stadt São Paulo.

Ein geplanter Restaurantbesuch am vergangenen Mittwochabend endet dramatisch.

Laut CNN Brasil werden die 47-Jährige und ihre Familie vor dem Lokal überfallen, verschleppt und während zwölf Stunden in einer Holzhütte festgehalten. Mehr anzeigen

Sie lief für das US-amerikanische Dessous-Label Victoria's Secret über den Laufsteg und machte Kosmetikwerbung mit Sängerin Beyoncé Knowles: Das brasilianische Model Luciana Curtis hat in ihrer Karriere schon einige aufsehenerregende Jobs absolviert.

Heute lebt die 47-Jährige mit ihrem Mann, dem Fotografen Henrique Gendre, und den beiden gemeinsamen Töchtern in New York City.

Ein geplanter Restaurantbesuch endete dramatisch

Ein Besuch in der Heimat der Mutter wurde nun für die Familie zum Albtraum: Am vergangenen Mittwochabend wollten Curtis, ihr Mann und die jüngere Tochter in einem Restaurant in São Paulo, Brasilien, essen gehen.

So weit kam es jedoch nicht: Laut CNN Brasil lauerten vor dem Lokal mehrere Männer der Familie auf und zwangen sie mit vorgehaltener Waffe, wieder in ihr eigenes Auto zu steigen.

Danach brachten die Entführer die Familie nach Brasilândia, einer Favela nordwestlich von São Paulo, wo sie in einer Holzhütte eingesperrt wurden. Dort zwangen die Entführer Curtis und Gendre, ihre Bankdaten preiszugeben, und erbeuteten so mehrere Zehntausend Dollar.

Die Familie ist «emotional erschüttert»

Der Albtraum der Familie Curtis-Gendre endete erst am Tag danach, nachdem die ältere Tochter (14) des Paares ihre Eltern und ihre Schwester bei einem Verwandten als vermisst meldete und dieser die Polizei alarmierte.

Während die Behörden nach den drei Vermissten suchten, gelang den Tätern die Flucht. In der Folge brachten Bewohner*innen der Favela die Mutter, Vater und Tochter in Sicherheit.

Eine Sprecherin der Agentur Way Model Management, bei der Luciana Curtis unter Vertrag ist, erklärte gegenüber CNN Brasil: «Die Familie wurde freigelassen und ist wohlauf.» Laut der örtlichen Polizei seien alle Beteiligten «emotional erschüttert».

