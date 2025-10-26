Video zeigt Perry händchenhaltend mit Trudeau - Gallery Dating-Spekulationen um Katy Perry und Justin Trudeau gibt es schon seit längerem. Bild: Andy Kropa/Frank Gunn/Canadian Press/AP/dpa (Archivbild) Mit ihrer «The Lifetimes Tour» hatte Perry kürzlich einen Auftritt in Hannover. Bild: Moritz Frankenberg/dpa (Archivbild) Video zeigt Perry händchenhaltend mit Trudeau - Gallery Dating-Spekulationen um Katy Perry und Justin Trudeau gibt es schon seit längerem. Bild: Andy Kropa/Frank Gunn/Canadian Press/AP/dpa (Archivbild) Mit ihrer «The Lifetimes Tour» hatte Perry kürzlich einen Auftritt in Hannover. Bild: Moritz Frankenberg/dpa (Archivbild)

Popstar Katy Perry ist am Wochenende 41 Jahre alt geworden. Ein Video soll zeigen, dass sie sich zu ihrem Geburtstag in Paris einen schönen Abend mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau gemacht habe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Popstar Katy Perry (41) und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) haben ihre Beziehung öffentlich gemacht – beim gemeinsamen Auftritt im Pariser Kabarett Crazy Horse an Perrys Geburtstag.

Händchenhaltend und gut gelaunt zeigten sich die beiden vor jubelnden Fans, während Trudeau mit Fürsorglichkeit und Zurückhaltung glänzte.

Nach seiner Trennung 2023 und Perrys Tourpause in Europa scheint das Paar nun öffentlich zueinander zu stehen – eine glamouröse Liaison zwischen Pop und Politik. Mehr anzeigen

Es ist die Überraschung des Jahres auf dem internationalen Society-Parkett: Popstar Katy Perry (41) und Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (53) haben ihr Liebesgeheimnis gelüftet – und das auf denkbar glamouröse Weise: Händchenhaltend und breit grinsend verliessen die beiden am Samstagabend das berühmte Kabarett Crazy Horse Paris. Das berichtet die «Gala». Das US-Promiportal «TMZ» stützt sich zudem auf ein Video, das vor dem Theater aufgenommen worden sei.

Umgeben von jubelnden Fans und blitzenden Kameras stimmte die Menge ein «Happy Birthday» für das Geburtstagskind an. Perry feierte ihren 41. mit einem echten Paukenschlag – an der Seite eines Mannes, mit dem bislang höchstens hinter vorgehaltener Hand über eine Romanze gemunkelt wurde.

Paris, die Stadt der Liebe – und der Enthüllungen

Dass Perry ihren Ehrentag ausgerechnet in der französischen Hauptstadt beging, war offenbar kein Zufall. Noch im Rahmen ihrer Welttournee hatte sie in Hannover und Berlin performt, ehe sie sich vor ihrem geplanten Paris-Konzert am 4. November eine kleine Auszeit gönnte – inklusive amourösem Abendprogramm.

Gemeinsam mit Trudeau, der sich modisch zurückhaltend im schwarzen Anzug und T-Shirt zeigte, besuchte sie das berühmte Crazy Horse, das mit einer «frechen, farbenfrohen Show» lockt – ganz im Stil der exzentrischen Pop-Queen. Perry selbst trug ein figurbetontes Maxikleid mit Spaghettiträgern, das die Paparazzi-Kameras zum Glühen brachte.

Beschützermodus: Trudeau zeigt Zärtlichkeit mit Stil

Was folgte, war nicht nur ein modischer Auftritt, sondern auch eine kleine Lehrstunde in Sachen galanter Zuneigung. Trudeau, der seit seiner Trennung von Ex-Frau Sophie Grégoire Trudeau 2023 immer wieder mit Liebesgerüchten konfrontiert wurde, zeigte sich fürsorglich und aufmerksam: Mit einem eleganten Handwechsel führte er Perry zur Limousine, legte schützend die Hand auf ihren Rücken – und blockte damit ganz nebenbei neugierige Fotografen ab.

Ob die neue Liaison nun ein romantischer Kurztrip oder der Beginn einer ernsthaften Beziehung ist, bleibt offiziell noch offen. Doch die Körpersprache der beiden liess wenig Zweifel: Hier haben sich zwei gefunden, die auf den ersten Blick aus unterschiedlichen Welten stammen – Pop und Politik –, sich aber offenbar blendend verstehen.

Perry tourt derzeit durch Europa

Selbst haben sich die beiden noch nicht zur Frage geäussert, ob sie ein Paar sind. Medien spekulieren indes seit längerem – so gab es kürzlich Fotos, die die beiden innig küssend auf einer Jacht vor der Küste Kaliforniens zeigen sollen.

Medienberichten aus dem Sommer zufolge sollen sich Perry und der britische Schauspieler Orlando Bloom (48) nach rund neun Jahren getrennt haben. Trudeau (53) und seine Frau Sophie Grégoire (50) hatten im Jahr 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.

Derzeit ist Perry, die unter anderem mit ihrem Hit «I Kissed a Girl» bekannt wurde, mit ihrer «The Lifetimes Tour» unterwegs. Das erste Deutschland-Konzert dabei war am 17. Oktober in Hannover. Vergangenen Freitag (24. Oktober) stand im Tournee-Kalender ein Auftritt in Paris. In München gibt es am 31. Oktober erneut ein Konzert in Deutschland.

«The Lifetimes Tour» begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum «143», das im September 2024 erschien.