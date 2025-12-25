Das Komiker-Duo Giacobbo/Müller über seine Freundschaft – und den letzten gemeinsamen Auftritt Vor 30 Jahren traten Viktor Giacobbo und Mike Müller erstmals zusammen im TV auf. Aktuell sind die beiden Komiker in Luzern im Circus Knie zu sehen. Ein Gespräch über ihre Freundschaft und mögliche Zukunftspläne. 23.12.2025

1995 treten Viktor Giacobbo und Mike Müller in der SRF-Sendung «Viktors Spätprogramm» zum ersten Mal gemeinsam im TV auf. Es ist der Beginn einer Freundschaft.

Rasch merken Giacobbo und Müller, dass sie neben dem Humor noch andere ähnliche Interessen haben. 30 Jahre später arbeiten die beiden Komiker, die viel mehr als nur Spassmacher sind, nach wie vor zusammen.

Aktuell ist das Duo – zusammen mit Müllers Hund Pesche – in den Abendvorstellungen vom Circus Knie in Luzern in altbekannten Rollen wie dem Bauer Wermelinger, dem Züriberg-Ehepaar Giebler, Fredi Hinz und Harry Hasler zu sehen.

Müller und Giacobbo lieben dreckige Witze

blue News traf Viktor Giacobbo und Mike Müller in der Manege vom «Knie» und sprach mit ihnen über das Geheimnis ihrer Beziehung, die Veränderung des Humors in den letzten drei Jahrzehnten und ihren allerletzten gemeinsamen Auftritt.

Uneinig ist sich das Duo darüber, wer dereinst die Abdankungsrede des jeweils anderen halten wird. «Statistisch gesehen muss ich jene von Viktor halten, denn er ist elf Jahre älter als ich», sagt Müller – um lachend anzufügen: «Aber ich lebe wahrscheinlich so ungesund, dass er am Ende dann doch meine halten muss.»

Giacobbo verrät im Gespräch, was für ihn die Faszination vom Circus Knie ausmacht. Derweil offenbart Müller, dass er im Privaten auch einmal einen dreckigen Witz erzählt.

Im Verlauf des Interviews droht das launige Hin und Her plötzlich komplett auszuarten, nachdem der blue News Redaktor Viktor Giacobbo ins Wort fällt, weil kurz davor Mike Müllers Handy geklingelt hat.

Wenn du wissen willst, wie das verbale Chrüsimüsi schlussendlich ausgeht, solltest du dir das obige Video ansehen.

Circus Knie gastiert noch bis 3. Januar im Luzern.

