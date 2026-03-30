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«Ich bin stinksauer!» Schweizer Schlager-Star blamiert sich in Henssler-Show

Sven Ziegler

30.3.2026

Für Schlagerstar Vincent Gross lief es bei «Grill den Henssler» gar nicht gut
Für Schlagerstar Vincent Gross lief es bei «Grill den Henssler» gar nicht gut
RTL

Auftritt zum Vergessen: Schlagerstar Vincent Gross scheitert bei «Grill den Henssler» krachend – und kassiert von der Jury eine gnadenlose Abrechnung.

Teleschau

30.03.2026, 07:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vincent Gross wollte mit Älplermagronen punkten, scheiterte aber komplett.
  • Die Jury kritisierte das Gericht scharf und sprach von einer «Frechheit».
  • Am Ende gewann Steffen Henssler die Show klar.
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Für Vincent Gross hätte es ein emotionaler Auftritt werden sollen. In der TV-Show Grill den Henssler setzte der Schweizer auf einen Klassiker aus seiner Heimat: Älplermagronen mit Apfelmus.

Doch was als kulinarischer Heimvorteil gedacht war, entwickelte sich schnell zum Desaster. Schon beim ersten Bissen reagierte die Jury entsetzt. Sternekoch Alexander Herrmann fand deutliche Worte: «Ich bin stinksauer!»

Die Kritik fiel vernichtend aus. Die Pasta sei nicht richtig gekocht, die Sauce wässrig, Zutaten teilweise roh. Auch Joachim Llambi sprach von einer «Frechheit».

Insgesamt erhielt Gross für seinen Gang lediglich neun Punkte.

Henssler gewinnt klar

Während der Zubereitung herrschte bereits Unruhe. Moderatorin Laura Wontorra stellte Fragen, während im Hintergrund Musik lief und parallel Drinks gemixt wurden.

Die Konzentration litt – und das Resultat spiegelte das wider.

TV-Koch Steffen Henssler nutzte die Schwäche seines Gegners konsequent aus. Mit 19 Punkten für seinen Gang und insgesamt 74 zu 55 Punkten gewann er die Show deutlich.

Für Vincent Gross bleibt ein Auftritt, den er wohl schnell vergessen möchte.

«Lässer» mit Vincent Gross

«Lässer» mit Vincent Gross

Mit 27 Jahren gehört er bereits zu den grossen im Schlagerzirkus. In Deutschland schaffte er es in die Top 4 der Albumcharts. Bei «Lässer» spricht der Basler über sein Leben abseits der Bühne und verrät, wie er es schafft so bodenständig zu bleiben.

19.04.2024

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