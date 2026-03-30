Schweizer Schlager-Star blamiert sich in Henssler-Show

Für Schlagerstar Vincent Gross lief es bei «Grill den Henssler» gar nicht gut RTL

Auftritt zum Vergessen: Schlagerstar Vincent Gross scheitert bei «Grill den Henssler» krachend – und kassiert von der Jury eine gnadenlose Abrechnung.

Teleschau Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vincent Gross wollte mit Älplermagronen punkten, scheiterte aber komplett.

Die Jury kritisierte das Gericht scharf und sprach von einer «Frechheit».

Am Ende gewann Steffen Henssler die Show klar. Mehr anzeigen

Für Vincent Gross hätte es ein emotionaler Auftritt werden sollen. In der TV-Show Grill den Henssler setzte der Schweizer auf einen Klassiker aus seiner Heimat: Älplermagronen mit Apfelmus.

Doch was als kulinarischer Heimvorteil gedacht war, entwickelte sich schnell zum Desaster. Schon beim ersten Bissen reagierte die Jury entsetzt. Sternekoch Alexander Herrmann fand deutliche Worte: «Ich bin stinksauer!»

Die Kritik fiel vernichtend aus. Die Pasta sei nicht richtig gekocht, die Sauce wässrig, Zutaten teilweise roh. Auch Joachim Llambi sprach von einer «Frechheit».

Insgesamt erhielt Gross für seinen Gang lediglich neun Punkte.

Henssler gewinnt klar

Während der Zubereitung herrschte bereits Unruhe. Moderatorin Laura Wontorra stellte Fragen, während im Hintergrund Musik lief und parallel Drinks gemixt wurden.

Die Konzentration litt – und das Resultat spiegelte das wider.

TV-Koch Steffen Henssler nutzte die Schwäche seines Gegners konsequent aus. Mit 19 Punkten für seinen Gang und insgesamt 74 zu 55 Punkten gewann er die Show deutlich.

Für Vincent Gross bleibt ein Auftritt, den er wohl schnell vergessen möchte.