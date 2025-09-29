  1. Privatkunden
Früh aufstehen ist angesagt Michelle Winiger und Anna Maier haben einen neuen Job – gemeinsam!

ai-scrape

29.9.2025 - 16:36

Ab Mitte November müssen Melanie Winiger, Anna Maier und Joel Grolimund früher den Wecker stellen. Grund dafür: Sie moderieren neu die Morgenshow bei Radio Vintage. 

Carlotta Henggeler

29.09.2025, 16:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Melanie Winiger, Anna Maier und Joel Grolimund übernehmen ab dem 17. November die Morgenshow bei Radio Vintage.
  • Gesendet wird werktags von 5 bis 9 Uhr.
  • Grolimund bleibt bis Ende Oktober bei Radio SRF 3, Maier kehrt nach über zehn Jahren zum Radio zurück, Winiger moderiert erstmals im Radio.
Mehr anzeigen

Neuer Job für Anna Maier, Melanie Winiger und Joel Grolimund: Das Trio übernimmt ab 17. November die Morgenshow auf dem DAB+-Sender Radio Vintage. Die drei Promis müssen dann ihre Wecker früh stellen: Das Format ist von Montag bis Freitag – von 5 Uhr bis 9 Uhr zu hören.

«Gesichter & Geschichten»-Moderator Joel Grolimund wechselt lediglich das Mikrofon – bis Ende Oktober arbeitet er noch für Radio DRS 3. 

Anna Maier kehrt hingegen nach über zehn Jahren ans Radiomikrofon zurück. Moderatorin Melanie Winiger ist die dritte Person in der Morgenshow-Fraktion. Winiger hat viel Moderationserfahrung, ist aber neu am Radiomikrofon. 

Die Verantwortung für die Morgenshow teilen sich Anna Maier und Joel Grolimund als Co-Programmleiter. Sie moderieren im wöchentlichen Wechsel, während Melanie Winiger jeden Dienstag die Sendung übernimmt, so Radio Vintage in einer Mitteilung.

«On the Rocks» mit Annina Frey und Melanie Winiger

«On the Rocks» mit Annina Frey und Melanie Winiger

Bevor die begehrten Betonklötze der Swiss Music Awards verliehen werden, ist das Moderatorinnen-Duo mit Schauspielerin Melanie Winiger und DJane Annina Frey zu Gast bei «On the Rocks». Ob blue News Moderator Frank Richter noch zu Wort kommt?

25.04.2024

