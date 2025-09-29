Drei neue Stimmen für die Morgenshow von Vintage Radio Entertainerin Melanie Winiger … Bild: KEYSTONE … und Anna Maier moderieren abwechselnd mit Joel Grolimund die Morgenshow. Bild: blue/Christian Thumshirn Joel Grolimund arbeitet bis Ende Oktober bei Radio DRS3, danach ist er bei Vintage Radio zu hören. Bild: SRF Drei neue Stimmen für die Morgenshow von Vintage Radio Entertainerin Melanie Winiger … Bild: KEYSTONE … und Anna Maier moderieren abwechselnd mit Joel Grolimund die Morgenshow. Bild: blue/Christian Thumshirn Joel Grolimund arbeitet bis Ende Oktober bei Radio DRS3, danach ist er bei Vintage Radio zu hören. Bild: SRF

Ab Mitte November müssen Melanie Winiger, Anna Maier und Joel Grolimund früher den Wecker stellen. Grund dafür: Sie moderieren neu die Morgenshow bei Radio Vintage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Melanie Winiger, Anna Maier und Joel Grolimund übernehmen ab dem 17. November die Morgenshow bei Radio Vintage.

Gesendet wird werktags von 5 bis 9 Uhr.

Grolimund bleibt bis Ende Oktober bei Radio SRF 3, Maier kehrt nach über zehn Jahren zum Radio zurück, Winiger moderiert erstmals im Radio. Mehr anzeigen

Neuer Job für Anna Maier, Melanie Winiger und Joel Grolimund: Das Trio übernimmt ab 17. November die Morgenshow auf dem DAB+-Sender Radio Vintage. Die drei Promis müssen dann ihre Wecker früh stellen: Das Format ist von Montag bis Freitag – von 5 Uhr bis 9 Uhr zu hören.

«Gesichter & Geschichten»-Moderator Joel Grolimund wechselt lediglich das Mikrofon – bis Ende Oktober arbeitet er noch für Radio DRS 3.

Anna Maier kehrt hingegen nach über zehn Jahren ans Radiomikrofon zurück. Moderatorin Melanie Winiger ist die dritte Person in der Morgenshow-Fraktion. Winiger hat viel Moderationserfahrung, ist aber neu am Radiomikrofon.

Die Verantwortung für die Morgenshow teilen sich Anna Maier und Joel Grolimund als Co-Programmleiter. Sie moderieren im wöchentlichen Wechsel, während Melanie Winiger jeden Dienstag die Sendung übernimmt, so Radio Vintage in einer Mitteilung.

