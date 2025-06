Angelina Jolie Angelina Jolie war ein Nepo-Baby, noch bevor man von Nepo-Babys sprach. Beide ihre Eltern waren Schauspieler. Bild: KEYSTONE Angelina Jolie als Lara Croft 2001. Der Film machte sie zum Superstar. Bild: IMAGO/Everett Collection «Ich sehe Missbrauch, ich sehe Leid, und ich kann nicht einfach wegsehen»: 20 Jahre lang engagierte sich Jolie für das Flüchtlingswerk UNHCR. Bild: KEYSTONE Neben ihrer Karriere interessierten auch ihre Beziehungen. Angelina Jolie und Brad Pitt waren von 2005 bis 2016 ein Paar. Bild: KEYSTONE Rechtskräftig wurde die Scheidung von «Brangelina» erst Ende 2024. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Angelina Jolie hat insgesamt sechs Kinder. Hier ist sie mit Shiloh (l.) und Zahara zu sehen. Bild: IMAGO/Pacific Press Agency Mit ihrem 2024 gegründeten Atelier Jolie will sie Künstler*innen einen Ort der kreativen Zusammenarbeit bieten. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Vor der Kamera stand Jolie zuletzt als Maria Callas im Biopic «Maria», der im Februar 2025 in die Kinos kam. Angelina Jolie Angelina Jolie war ein Nepo-Baby, noch bevor man von Nepo-Babys sprach. Beide ihre Eltern waren Schauspieler. Bild: KEYSTONE Angelina Jolie als Lara Croft 2001. Der Film machte sie zum Superstar. Bild: IMAGO/Everett Collection «Ich sehe Missbrauch, ich sehe Leid, und ich kann nicht einfach wegsehen»: 20 Jahre lang engagierte sich Jolie für das Flüchtlingswerk UNHCR. Bild: KEYSTONE Neben ihrer Karriere interessierten auch ihre Beziehungen. Angelina Jolie und Brad Pitt waren von 2005 bis 2016 ein Paar. Bild: KEYSTONE Rechtskräftig wurde die Scheidung von «Brangelina» erst Ende 2024. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Angelina Jolie hat insgesamt sechs Kinder. Hier ist sie mit Shiloh (l.) und Zahara zu sehen. Bild: IMAGO/Pacific Press Agency Mit ihrem 2024 gegründeten Atelier Jolie will sie Künstler*innen einen Ort der kreativen Zusammenarbeit bieten. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Vor der Kamera stand Jolie zuletzt als Maria Callas im Biopic «Maria», der im Februar 2025 in die Kinos kam.

Sie wurde früh bekannt, spielte sich an die Spitze Hollywoods und nutzte ihre Prominenz für humanitäres Engagement. Jetzt wird Angelina Jolie 50 – und blickt auf eine bewegte Karriere zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Angelina Jolie wurde durch Filme wie «Lara Croft» berühmt und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter einen Oscar.

Sie engagierte sich viele Jahre für Geflüchtete und wurde UNHCR-Sonderbotschafterin.

Neben ihrer Schauspielkarriere gründete sie 2024 ein Kreativzentrum in New York und will sich wieder mehr ihrer Stiftung in Kambodscha widmen. Mehr anzeigen

Angelina Jolie wird 50. Die Frau, die einst als Lara Croft durch Tempel sprang, steht heute an einem ganz anderen Punkt – nicht weniger kraftvoll, aber leiser. «Es gibt etwas am Alter, das sich für mich wie ein Sieg anfühlt», sagte Angelina Jolie 2021 zu der «Vogue». «Ich habe das Gefühl, dass ich in den Fünfzigern richtig in Schwung kommen werde.» Nun, am Mittwoch, 4. Juni, beginnt dieses neue Kapitel.

Angelina Jolie wird am 1975 in Los Angeles geboren. Und ist eigentlich ein Nepo-Baby, lange bevor man von Nepo-Babys spricht. Ihre erste Filmrolle hat sie mit fünf Jahren, an der Seite ihrer Eltern in «Zwei in der Tinte». Vater Jon Voight und Mutter Marcheline Bertrand sind beide Schauspieler, trennen sich jedoch ein Jahr nach Jolies Geburt. Die Mutter ist fortan alleinerziehend, und die Beziehung von Jolie zu ihrem Vater angespannt.

Noch während der Schule besucht Jolie eine Schauspielschule und ergattert erste kleinere Filmrollen und Modeljobs. Der Durchbruch gelingt um die Jahrtausendwende. 1998 spielt sie im Film «Gia» und gewinnt einen Golden Globe. 2000 erhält sie für ihre Darstellung im Kinofilm «Durchgeknallt» den Oscar als beste Nebendarstellerin. Und spätestens 2001 wird sie mit ihrer Rolle als Lara Croft in «Lara Croft: Tomb Raider» zum Superstar.

«Ich sehe Missbrauch, und ich kann nicht wegsehen»

Parallel zur Karriere wächst ihr humanitäres Engagement. Von 2001 an engagiert sich Jolie für das Flüchtlingswerk UNHCR. Sie reist in Krisengebiete, spricht mit Betroffenen, und sammelt Spenden in Millionenhöhe. 2012 wird sie zur Sonderbotschafterin. Ein Amt, das sie bis 2022 ausführt. «Ich sehe Missbrauch, ich sehe Leid, und ich kann nicht einfach wegsehen», sagt sie 2020 zu der «Vogue».

Doch nicht nur ihre Schauspielerei und ihr Aktivismus, sondern auch ihre Beziehungen sind in den Medien immer wieder Thema. Vor allem ihre Ehe mit Schauspielkollege Brad Pitt. 2004 spielen die beiden gemeinsam im Film «Mr & Mrs Smith», im Jahr darauf bestätigen sie ihre Beziehung. Sechs Kinder bekommt Jolie, drei davon mit Pitt, drei adoptiert sie aus Krisengebieten. «Brangelina» heiraten 2014 nach neun Jahren Beziehung.

Brad Pitt und Angelina Jolie in «Mr & Mrs Smith». imago stock&people

2007 verstirbt Jolies Mutter mit 56 Jahren an Eierstock- und Brustkrebs. Angelina Jolie selbst trägt ein Gen, das das Risiko für die Krankheit erhöht, 2013 entscheidet sie sich deswegen für eine Mastektomie – und macht den Eingriff öffentlich. Daraufhin steigt die Zahl der Gen genetischen Tests für Brustkrebs und präventiven Mastektomien deutlich an. Das «Time Magazine» nannte das den «Angelina Effekt».

Karriere vor und hinter der Kamera

Neben der Schauspielerei zieht es Jolie auch vermehrt hinter die Kamera. 2011 gibt sie mit «Liebe in Zeiten des Krieges» ihr Debüt als Regisseurin und Drehbuchautorin. Der Film thematisiert den Bosnienkrieg. Krieg und Elend sind ab da Thema in ihren Filmen. Es folgen 2014 mit «Unbroken» ein Film über den Zweiten Weltkrieg und 2017 mit «Der weite Weg der Hoffnung» ein Streifen über das kambodschanische Regime der Roten Khmer.

Im Herbst 2016 trennen sie Angelina Jolie und Brad Pitt, Jolie wirft Pitt vor, er sei ihr und den Kindern gegenüber handgreiflich geworden. Eine Untersuchung wird jedoch fallen gelassen. Rechtskräftig wird die Scheidung erst Ende 2024. Jahrelang streiten sich die beiden um ein Anwesen in Frankreich.

Vor der Kamera steht Angelina Jolie zuletzt als Maria Callas im Biopic «Maria», der im Februar 2025 in die Kinos kommt. 2024 gründet Jolie in New York das Atelier Jolie, ein Zentrum für Künstler*innen. Dort vergibt sie Atelieraufenthalte und bietet kreative Kurse an. Jolie soll sich auch wieder stärker ihrer Maddox Jolie-Pitt Foundation widmen wollen. Die Organisation unterstützt Menschen in Kambodscha, die in extremer Armut leben.

