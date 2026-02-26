  1. Privatkunden
Nach dem Dschungel Von der Krawall-Queen zur Kita-Chefin – Bachelorette Ariel hat grosse Pläne

Carlotta Henggeler

26.2.2026

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Kaum zurück aus dem Dschungelcamp wartet auf Ariel schon das nächste TV-Abenteuer: Die Baslerin ist die neue Schweizer Bachelorette. blue News hat mit ihr über ihren Männertyp, Hater und ihre Zukunft gesprochen.

26.02.2026

Kaum zurück aus dem Dschungelcamp wartet auf Ariel schon das nächste TV-Abenteuer: Die Baslerin ist die neue Schweizer Bachelorette. blue News hat mit ihr über ihren Männertyp, Hater und ihre Zukunft gesprochen.

,
,

Carlotta Henggeler, Evita Rauber, Anaëlle Hebang

26.02.2026, 13:32

27.02.2026, 13:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 22-jährige Baslerin Ariel ist nach dem Dschungelcamp die neue Schweizer Bachelorette auf 3+. 
  • Im Interview spricht sie über ihren Männertyp und ihren Umgang mit Hatern.
  • Ariel verrät zudem, welche Pläne sie nach ihrer «Karriere» als Reality-TV-Darstellerin hat.
Mehr anzeigen

Ariel polarisiert derzeit wie keine andere Reality-Darstellerin. Kein Wunder, hat 3+ sie unter die Fittiche genommen und sie zur nächsten Schweizer Bachelorette gekrönt.

Egal welches Format: Ariel liefert – mit Inszenierung, Drama und jeder Menge Schlagzeilen-Potenzial.

Doch wie ist die 22-jährige Baslerin abseits der Kameras – und was hat sie nach all den Reality-TV-Reisen für Ziele? Es sind grosse, wie sie blue News im Interview verraten hat.

Die gelernte Fachfrau Betreuung hat in Kitas gearbeitet und würde gerne selbst eine eröffnen. 

Welcher Männertyp bei ihr für Herzklopfen sorgt – und warum sie ihren Hatern manchmal sogar zurückschreibt, erfährst du im Video.

