«Heidi» aus dem Jahr 1952 mit Hauptdarstellerin Elsbeth Sigmund (r.), Geissenpeter Thomas Klameth und Elsie Attenhofer. imago/United Archives

Die Geschichte von «Heidi» kennt jedes Kind. Mehrmals wurde sie bereits verfilmt. Die neuste Version kommt nun von SRF und RTL, die den Klassiker als Serie herausbringen. Was waren die bekanntesten «Heidi»-Verfilmungen bisher? Ein Rückblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schriftstellerin Johanna Spyri (1827–1901) machte «Heidi», das sich seit dem 19. Jahrhundert von einer Schweizer Kinderbuchfigur zu einem weltweiten Kultsymbol entwickelte, unsterblich.

Die Geschichte wurde durch zahlreiche Verfilmungen, Serien und kulturelle Adaptionen international verbreitet und immer wieder neu interpretiert.

«Heidi» steht heute global für Naturverbundenheit, Einfachheit und Heimat und prägt das Image der Schweiz im Ausland nachhaltig. Mehr anzeigen

Ein Waisenmädchen aus den Alpen wird zum globalen Hit: «Heidi» erobert seit über 100 Jahren die Welt. Ihre Geschichte feierte als Stummfilm sowie als Anime grosse Erfolge.

«Heidi» erzählt die Geschichte eines Waisenmädchens aus den Schweizer Alpen, das mit ihrer Lebensfreude und ihrem offenen Herzen die Menschen um sich herum berührt. Der erste Band des Romans von Johanna Spyri erscheint 1880 – und wird in der Schweiz und in Deutschland sofort zum Erfolg. Bereits ein Jahr später folgt die Fortsetzung.

Kurz darauf geht «Heidi» um die Welt: Der Roman wird in mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem ins Französische und Englische – und legt damit den Grundstein für einen globalen Klassiker.

Jetzt beginnt mit der neuen TV-Serie von SRF und RTL das nächste Kapitel.

Die bisherigen Heidi-Interpretationen im Überblick:

1920: Erster Kurz-Stummfilm

Zum Film: Ausgerechnet ein Grossstadtkind aus New York wird zur ersten «Heidi»: Die erst zehnjährige Madge Evans übernimmt 1920 die Rolle des Schweizer Alpenmädchens.

Der Stummfilm «Heidi of the Alps» ist eine US-Produktion unter der Regie von Frederick A. Thomson. Gedreht wird jedoch nicht in der Schweiz, sondern in Kalifornien. Die «Alpenkulisse» dient dabei auch als technisches Experiment: Der Film nutzt das sogenannte Prizma-Zweifarbensystem – ein frühes Farbverfahren, bei dem nur zwei Farbtöne gefilmt und kombiniert werden, um erstmals Farbe auf die Leinwand zu bringen.

Zur Heidi: Madge Evans war eine bekannte Kinderdarstellerin, die bereits in jungen Jahren in Stummfilmen spielte und später auch in Hollywood-Produktionen der 1930er-Jahre auftrat. Im Film «David Copperfield» (1935) von George Cukor spielt Madge Evans neben Stars wie Freddie Bartholomew, W. C. Fields und Lionel Barrymore.

1937: «Heidi» goes Hollywood

Zum Film: Ein Waisenmädchen findet ihr Glück in den Alpen – bis sie nach Frankfurt gebracht wird und Heimweh bekommt. Doch am Ende kehrt Heidi zu ihrem Grossvater zurück und verändert auch das Leben der kranken Klara.

Diese Geschichte – basierend auf der Buchvorlage von Johanna Spyri – bringt Regisseur Allan Dwan 1937 auf die grosse Leinwand. Die damals erst 9-jährige Shirley Temple übernimmt die Hauptrolle, der Film orientiert sich dabei lose am Original.

Zur Heidi: Shirley Temple war in den 1930er-Jahren Hollywoods grösster Kinderstar. Mit Filmen wie «Bright Eyes» – und 1937 auch «Heidi» – wurde sie weltweit berühmt. Später kehrte sie dem Filmgeschäft den Rücken und machte Karriere als US-Diplomatin.

1952: Der erste Schweizer «Heidi»-Film

Der «Heidi»-Film von 1952 setzt ganz auf Alpenidylle: In stimmungsvollen Schwarz-weiss-Bildern zeigt Regisseur Luigi Comencini mit Elsbeth Sigmund als Heidi und Heinrich Gretler als Alpöhi das einfache Leben in den Bergen. Auf den schwierigen Anfang aus dem Buch – Heidis Ankunft beim mürrischen Grossvater – verzichtet der Film und steigt direkt in die heile Welt auf der Alp ein.

Inhaltlich orientiert sich die Verfilmung zwar an Johanna Spyris Vorlage, erzählt die Geschichte aber vereinfacht und mit klarem Fokus auf den Gegensatz zwischen Natur und Stadt. Bereits nach kurzer Zeit führt die Handlung nach Frankfurt, wo Heidi auf Klara und Fräulein Rottenmeier trifft. Damit bleibt der Film dem Kern der Geschichte treu, setzt jedoch eigene Akzente – weniger Drama, mehr Heimatfilm-Atmosphäre und eine idealisierte Darstellung des Landlebens.

Die erste Schweizer «Heidi»-Produktion sorgt für Aufsehen: Das Making-of wird sogar in der Wochenschau gezeigt – quasi der «Tagesschau» von damals. Ausgestrahlt wird der Beitrag am 29. August 1952. Man sieht, wie Heinrich Gretler als Alpöhi den Berg runterrennt. Ein Kamerawagen vor ihm nimmt die Szene auf. Das ist der Beginn einer Schweizer Erfolgsgeschichte.

Die Filmproduktion investiert 1952 rund 60'000 Franken in die «Heidi»-Verfilmung von Regisseur Luigi Comencini – der später mit Stars wie Sophia Loren oder Claudia Cardinale arbeitet. Zum Vergleich: Eine Packung Milch kostet damals nur wenige Rappen.

Für die Hauptrolle lässt Comencini über 2000 Schweizer Schülerinnen vorsprechen. Die «NZZ» spricht von der Suche nach einem «kleinen, lebhaften, klug-scheuen Mädchen». Und sie landen einen Volltreffer: Elsbeth Sigmund als Heidi und Thomas Klameth als Geissenpeter.

Zum Heidi: Elsbeth Sigmund spielte nach «Heidi» unter anderem in der Fortsetzung «Heidi und Peter» (1955) mit.

1955: Fortsetzung mit «Heidi und Peter»

Erstmals in Farbe: 1955 bringt Regisseur Franz Schnyder («Gilberte de Courgenette») mit «Heidi und Peter» die Fortsetzung des Erfolgsfilms von 1952 in die Kinos. Elsbeth Sigmund, Heinrich Gretler und Thomas Klameth kehren in ihre Rollen zurück.

«Heidi und Peter» läuft nach der Premiere in Zürich auch in Deutschland und New York, und wird ausserdem in Frankreich, Italien, Spanien und Südamerika gezeigt. Die «NZZ» schreibt im März 1955: «Der Welterfolg des ‹Heidi› in Schwarz und Weiss hat die Praesens-Film dazu verleitet, ein ‹Heidi› in Farben zu drehen.»

Nach den beiden Filmen «Heidi» (1952) und «Heidi und Peter» (1955) war Elsbeth Sigmund nur noch vereinzelt in kleineren Schweizer Produktionen zu sehen. Später zog sie sich relativ früh aus der Schauspielerei zurück und arbeitete unter anderem als Fotografin.

1974: «Alpenmädchen Heidi» in Anime

1974 entsteht in Japan die Serie «Alpenmädchen Heidi» – inszeniert von Regisseur Isao Takahata, mit Hayao Miyazaki als Animator und Szenenbildner.

Der Anime wird zum weltweiten Erfolg und in dutzende Sprachen übersetzt.

Besonders: Das Team reist 1973 extra in die Schweiz, um Landschaften und Eindrücke vor Ort zu sammeln – ein Novum für Anime-Produktionen. So prägt die Serie das globale Bild der Schweizer Alpen bis heute.

1978: Populäre TV-Serie

Die «Heidi»-SRF-Serie von 1978 (26 Folgen) gehört zu den werkgetreuesten Adaptionen des Klassikers von Johanna Spyri.

Sie erzählt die bekannte Geschichte rund um Heidi, den Alpöhi und Klara ausführlich – von den Bergen bis nach Frankfurt – und setzt auf eine realistische Darstellung der damaligen Lebensverhältnisse.

Nicholas Barnes mit Katia Polletin als Heidi und Stefan Arpagaus als Geissenpeter 1978. Imdb.com

In den Hauptrollen sind Katia Polletin, die vor allem durch «Heidi» bekannt wurde, sowie Stefan Arpagaus als Geissenpeter zu sehen.

1993: Disney bringt Miniserie heraus

Die «Heidi»-Miniserie von 1993 setzt auf eine moderne, aufwendig produzierte TV-Inszenierung mit internationaler Besetzung – und bleibt gleichzeitig nah an der Vorlage von Johanna Spyri. Genau das macht sie weltweit erfolgreich.

1993 bringt der Disney Channel die Miniserie mit illustrem Cast auf den Bildschirm. Die Hauptrolle spielt Noley Thornton, die kurz darauf den Sprung nach Hollywood schafft: 1994–1995 ist sie in «Beverly Hills, 90210» als Erica, die Halbschwester von Dylan, zu sehen. Regie führt Michael Rhodes, bekannt für Serienhits wie «Golden Girls».

An ihrer Seite: Jane Seymour als Fräulein Rottenmeier. Die Schauspielerin wurde als Bond-Girl in «Live and Let Die» (1973) bekannt und feierte später grosse Erfolge mit der Serie «Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft».

2001: Schweizer Regisseur bringt Heidi nach Berlin

Die «Heidi»-Verfilmung von 2001 erzählt den Klassiker in einem modernen Setting neu. Die Geschichte spielt teils in den Schweizer Alpen, verlegt Heidi aber auch in die moderne Grossstadt-Kulisse Berlins.

Regie führt der Schweizer Markus Imboden («Der Verdingbub»). In den Hauptrollen sind Emma Bolger als Heidi sowie Max von Sydow, Diana Rigg und Italo-Star Paolo Villaggio zu sehen.

2005: Britische Neuverfilmung

2005 erscheint eine britische «Heidi»-Verfilmung unter der Regie von Paul Marcus. Die Hauptrolle übernimmt der irische Kinderstar Emma Bolger («In America»), an ihrer Seite spielen Max von Sydow («Der Exorzist», «Game of Thrones») und Diana Rigg («James Bond», «Game of Thrones»).

Der Film setzt auf eine etwas ernstere, realistischere Erzählweise und hebt sich damit von früheren, stark idyllischen Versionen ab. Trotz prominenter Besetzung bleibt er eher eine solide TV-Produktion ohne grosse Auszeichnungen oder kommerziellen Durchbruch.

2005: Internationale Zeichentrick-Version

2005 erscheint eine internationale Zeichentrick-Version von «Heidi», produziert von Studios aus Deutschland, Kanada und Grossbritannien. Regie führt Alan Simpson.

Die Produktion ist aufwendig – und verzögert sich durch finanzielle Probleme, die internationale Zusammenarbeit und die komplexe Animation.

2015: Schweizer Filmproduktion mit Filmlegende Bruno Ganz

2015 erscheint die moderne Neuverfilmung aus der Schweiz und Deutschland auf der Kinoleinwand. Regie führt der Schweizer Alain Gsponer («Der letzte Weynfeldt»). Newcomerin Anuk Steffen spielt Heidi. An ihrer Seite: Schweizer Filmstar Bruno Ganz («Der Untergang») als Alpöhi, und Quirin Agrippi als Geissenpeter.

Hinter dem Projekt steht unter anderem die Schweizer Produktionsfirma Zodiac Pictures («The Physician»), zusammen mit deutschen Partnern. Gedreht wurde in der Schweiz und in Deutschland.

2025: Neuer Animationsfilm «Heidi – D' Legendä vom Luchs»

Im Animationsfilm «Heidi – D’Legände vom Luchs» (2025) wird die weltbekannte Geschichte erstmals weitergesponnen. Diesmal mit einer Handlung, die nicht von Johanna Spyri stammt.

Im Zentrum steht ein Konflikt zwischen Natur und Fortschritt: Ein Geschäftsmann will in Maienfeld ein Sägewerk bauen, während Heidi und Peter eine Luchsfamilie schützen. Dabei geraten sie selbst in Gefahr.

Der Animationsfilm greift Themen wie Naturschutz, Freundschaft und Vorurteile auf – und beleuchtet erstmals auch die Vergangenheit des Alpöhi genauer.

2026: Neue «Heidi»-Serie von SRF und RTL

Die Zürcher Schülerin Neah Hefti wird in der neuen TV-Serie «Heidi» die Hauptrolle spielen. RTL/Christoph Küenzi

SRF und RTL spannen zusammen und bringen eine aufwändige «Heidi»-TV-Serie heraus. Diese wird 2027 ausgestrahlt. Die Hauptrolle spielt die Zürcher Schülerin Neah Hefti. Sie besucht die 6. Klasse im Kanton Zürich.

Ganz neu vor der Kamera steht sie jedoch nicht: Im Kinofilm «Plitsch Platsch Forever!» – ab 16. April in den blue Cinemas – spielt sie unter der Regie von Natascha Beller bereits die Hauptfigur Pola.

Mit der Neuauflage soll die Geschichte moderner erzählt werden – ohne den Kern des Klassikers von Johanna Spyri zu verlieren.

145 Jahre nach der Veröffentlichung von Johanna Spyris Roman schlagen die beiden Sender ein neues Kapitel der weltberühmten Geschichte auf. Die Serie verbindet die zeitlosen Abenteuer in den Schweizer Bergen mit einer modernen Erzählweise und begleitet Heidi erstmals auch auf ihrem Weg vom Mädchen zur jungen Frau.

Im Mittelpunkt stehen zentrale Motive wie Heimat, Freundschaft und Natur – ebenso wie Heidis persönliche Entwicklung und Selbstbestimmung. Die Serie richtet einen neuen Blick auf eine Figur, die Generationen geprägt hat.

Weitere Details der Produktion wollen RTL und SRF in den kommenden Monaten bekanntgeben.

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