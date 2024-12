Vorbereitungen auf die Thronfolge intensivieren sich

Aufgrund der Krebserkrankung seines Vaters Charles könnte William schon früher als ursprünglich geplant auf dem britischen Thron sitzen. Ben Birchall/PA Wire/dpa

Die gesundheitlichen Probleme von König Charles und Prinzessin Kate könnten die Thronfolge im britischen Königshaus beschleunigen. William und Kate stehen vor neuen Herausforderungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles und Prinzessin Kate kämpfen beide gegen Krebs, was die Thronfolge-Debatte beschleunigt und zusätzliche Verantwortung auf Prinz William überträgt.

Sie intensivieren ihre Vorbereitung auf ihre zukünftigen Rollen, da der schrittweise Übergang bereits begonnen hat.

William und Kate zeigen zudem nach Genesungsphasen Präsenz, darunter Williams Vertretung für Charles in Paris und Kates Auftritt beim Weihnachtsgottesdienst. Mehr anzeigen

Die gesundheitlichen Probleme von König Charles und Prinzessin Kate werfen neue Fragen zur Thronfolge im britischen Königshaus auf. Die beiden könnten schneller als erwartet in ihre zukünftigen Rollen als König und Königin schlüpfen müssen.

Prinz William und seine Frau Kate, beide 42 Jahre alt, bereiten sich intensiv auf ihre zukünftigen Aufgaben vor. Laut der Royal-Biografin Sally Bedell Smith, die dem US-Magazin «People» ein Interview gab, ist das Paar bereits in die Vorbereitungen für die Übernahme der Krone involviert.

Im vergangenen Jahr musste die königliche Familie mit schweren gesundheitlichen Rückschlägen umgehen. Im Februar 2024 wurde bei König Charles, nur neun Monate nach seiner Krönung, eine Krebserkrankung diagnostiziert. Diese Nachricht erschütterte das gesamte Land und führte dazu, dass William mehr Verantwortung übernahm.

Schrittweiser Übergang der Verantwortlichkeiten

Auch Prinzessin Kate hatte mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Nach einer zunächst als Routineeingriff angekündigten Operation im Januar folgte im März die Diagnose Krebs. Sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen, die sie im September erfolgreich abschloss.

Ein Insider des Palastes beschreibt die aktuelle Situation als «Ruhe vor dem Sturm». William und Kate sind die nächsten in der Thronfolge, und obwohl Kates Gesundheit Vorrang hat, hat die Pause der Familie ermöglicht, die Prioritäten neu zu ordnen.

Vor Kurzem vertrat William seinen Vater bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris, was als Zeichen für den schrittweisen Übergang der Verantwortlichkeiten gewertet wird. Auch Kate trat nach ihrer Behandlung wieder öffentlich auf, zuletzt beim vorweihnachtlichen Gottesdienst «Together at Christmas» in der Westminster Abbey.

