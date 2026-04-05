Das steckt hinter dem K-Pop-Hype: Warum BTS, Blackpink & Co. Millionen begeistern Millionen Fans weltweit, ausverkaufte Shows und Hits am Laufband: K-Pop ist nicht mehr zu übersehen. Im Video erfährst du 3 Gründe, warum sich ein genauerer Blick lohnt. 27.03.2026

Ausverkaufte Mega-Shows und Hits am Laufband: K-Pop ist nicht mehr zu übersehen. Im Video erfährst du drei Gründe, warum sich ein genauerer Blick lohnt.

Vania Spescha, Evita Rauber, Frank Richter Vania Spescha

Millionen Fans weltweit, ausverkaufte Shows und Hits am Laufband: K-Pop ist längst ein globales Phänomen. Besonders BTS setzen immer wieder neue Massstäbe.

Mit über 650’000 verkauften Einheiten in der ersten Woche stiegen BTS 2020 direkt auf Platz eins der Billboard 200 ein und legten damit eines der erfolgreichsten K-Pop-Debüts in der Geschichte der Charts hin. Auch wirtschaftlich ist der Erfolg enorm: Der Jahresumsatz der Band wird auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt.

Nun feiern BTS mit ihrer neuen Welttour ein grosses Comeback: Nach fast vier Jahren Pause stehen sie erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne. Die sieben Mitglieder absolvierten ihren rund 18-monatigen obligatorischen Militärdienst altersbedingt gestaffelt.

Im Video erfährst du drei Gründe, warum Bands wie BTS, Blackpink oder ITZY so erfolgreich sind – und weshalb sich ein genauerer Blick auch für Skeptiker lohnt.

K-Pop live im Kino erleben

Der Erfolg spielt sich längst nicht nur in den Charts ab, sondern vor allem auf der Bühne: BTS füllen weltweit Stadien und begeistern Millionen Fans live.

Im Zentrum steht die Show: eine spektakuläre 360-Grad-Bühne, präzise Choreografien und eine Produktion, die eher an ein visuelles Gesamterlebnis als an ein klassisches Konzert erinnert.

Zwei dieser Konzerte kannst du im Kino miterleben: am 11. April aus Goyang (Südkorea) und am 18. April aus Tokio (Japan). Beide Shows werden live auf die grosse Leinwand übertragen, auch bei blue Cinema.