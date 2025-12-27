Warum der «Bergdoktor»-Star vor Kuss-Szenen zu Zwiebeln greift

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Staffel 2026 Warum der «Bergdoktor»-Star vor Kuss-Szenen zu Zwiebeln greift

Carlotta Henggeler

27.12.2025

Als Hauptdarsteller in der ZDF-Erfolgsserie «Der Bergdoktor» habe er eine besondere Verantwortung, sagt Hans Sigl bei einem Blick hinter die Kulissen.
Als Hauptdarsteller in der ZDF-Erfolgsserie «Der Bergdoktor» habe er eine besondere Verantwortung, sagt Hans Sigl bei einem Blick hinter die Kulissen.
ZDF / Erika Hauri

Seit 2008 steht Hans Sigl als «Bergdoktor» vor der Kamera. Eine neue TV-Doku zeigt: Hinter den Kulissen wird er zum Mentor, Entertainer und verlässlichen Teamplayer. Am 8. Januar 2026 startet die neue Staffel.

Teleschau, Carlotta Henggeler

27.12.2025, 19:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hans Sigl kehrt am 8. Januar 2026 mit der 19. Staffel von «Der Bergdoktor» zurück und wird in einer ZDF-Doku auch hinter den Kulissen als engagierter Teamplayer gezeigt.
  • Der Schauspieler übernimmt am Set eine Mentorenrolle, betont die Verantwortung als Hauptdarsteller und sorgt mit Humor für gute Stimmung – etwa durch ein Lachsbrot vor Kussszenen.
  • Das eingespielte Team der Serie wird in der Reportage «Backstage – Der Bergdoktor» porträtiert, die bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar ist.
Mehr anzeigen

Seit 2008 ist der österreichische Schauspieler Hans Sigl im ZDF-Dauerbrenner «Der Bergdoktor» als Martin Gruber zu sehen. Doch nicht nur in der Vorabendserie ist er für die Menschen da.

Auch am Set hat es sich der 56-Jährige zur Aufgabe gemacht, für das Team eine Stütze zu sein. «You'll never walk alone, ist das Ding», erklärt er sein Motto bei den Dreharbeiten zur 18. Staffel. Das ZDF begleitete den Dreh für «Backstage – der Bergdoktor». Die zwei Folgen der Reportage sind in der Mediathek zu sehen.

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, startet bereits die 19. Staffel von «Der Bergdoktor» im Zweiten. Nach so vielen Jahren sind die Leute vor und hinter der Kamera ein eingeschweisstes Team, wie beim Blick hinter die Kulissen deutlich wird. «Man weiss, wann es ein bisschen anstrengend wird, man sieht den Kollegen an: Der braucht mal ein bisschen Zuwendung oder Hilfe», erzählt Sigl.

Heimliche Scheidung. «Bergdoktor»-Star überrascht mit ehrlichen Worten

Heimliche Scheidung«Bergdoktor»-Star überrascht mit ehrlichen Worten

Dabei spielt es für den Serienstar keine Rolle, ob er einem Schauspielkollegen, einer Kamerafrau oder einem Assistenten zur Seite steht. «Alle sind am Ende des Tages gleich wichtig», betont auch eine Praktikantin am Set. Der Schauspieler kann ihr da nur zustimmen und gesteht: «Das ist so was, da kriege ich fast Tränen in den Augen.»

Vor Kuss-Szenen bestellt sich Sigl «Lachsbrot mit Zwiebeln»

Heiko Ruprecht, der Hans Gruber spielt, schwärmt von seinem Serien-Bruder: «Ein Frontmann, wie er im Buche steht.» Fan-Liebling Ronja Forcher, die Lilli Gruber verkörpert und ebenfalls seit der ersten Folge dabei ist, verrät: «Du kannst nichts vor ihm verstecken, auch wenn du es vielleicht manchmal gerne willst. Er schaut drauf, dass das Schiff weiterfährt und dass alles am Laufen bleibt.»

«Über die Zeit und im Laufe der Arbeiten, die ich gemacht habe, ist mir klar geworden, dass man eben als Schauspieler, der immer da ist, als Hauptdarsteller, eine Verantwortung hat – einem Team gegenüber, der Situation gegenüber», erklärt Sigl. «Man kann natürlich mit einer kleinen, achtlosen Geste den ganzen Tag von dem Team versauen», ist sich der 56-Jährige bewusst.

Von dem ein oder anderen Scherz hält das den Schauspieler nicht ab: Bei «Kuss- oder kussähnlichen Szenen», erzählt Sigl mit einem verschmitzten Lächeln, bestelle er sich davor «gern ein Lachsbrot mit Zwiebeln – einfach als Gag. Die Kolleginnen haben den auch mit Humor verstanden».

Mehr Videos aus dem Ressort

Das Komiker-Duo Giacobbo/Müller über seine Freundschaft – und den letzten gemeinsamen Auftritt

Das Komiker-Duo Giacobbo/Müller über seine Freundschaft – und den letzten gemeinsamen Auftritt

Vor 30 Jahren traten Viktor Giacobbo und Mike Müller erstmals zusammen im TV auf. Aktuell sind die beiden Komiker in Luzern im Circus Knie zu sehen. Ein Gespräch über ihre Freundschaft und mögliche Zukunftspläne.

23.12.2025

Meistgelesen

Odermatt nach Schwarz-Triumph: «Ich habe es prophezeit»
Neue Wege 12 Jahre nach dem schweren Unfall von Michael Schumacher
So erbittert verlief der Rosenkrieg zwischen Charles und Diana
Warum der «Bergdoktor»-Star vor Kuss-Szenen zu Zwiebeln greift
«Höhle der Löwen»-Investor stürzt mit Flugtaxi-Start-up ab

Mehr zum Thema

TV-Kritik. «Der Bergdoktor»: Zombie-Abend im Tirol

TV-Kritik«Der Bergdoktor»: Zombie-Abend im Tirol

Mehr aus dem Ressort

Neue Dokumente aufgetaucht. So erbittert verlief der Rosenkrieg zwischen Charles und Diana

Neue Dokumente aufgetauchtSo erbittert verlief der Rosenkrieg zwischen Charles und Diana

Südsee, Seifenoper, Silbereisen. «Traumschiff» auf Bora Bora» – eher «Traumschiff balla balla»

Südsee, Seifenoper, Silbereisen«Traumschiff» auf Bora Bora» – eher «Traumschiff balla balla»

Von ESC bis Zungenkuss. Diese TV-Momente haben 2025 für Gänsehaut gesorgt

Von ESC bis ZungenkussDiese TV-Momente haben 2025 für Gänsehaut gesorgt