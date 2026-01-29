  1. Privatkunden
«Es war aus Respekt» Darum löschten die Kardashians Fotos mit Meghan und Harry

Noemi Hüsser

29.1.2026

Kris Jenner (Mitte) löschte unter anderem dieses Foto mit Meghan Markle und Prinz Harry nach ihrem Geburtstag von Instagram.
Kris Jenner (Mitte) löschte unter anderem dieses Foto mit Meghan Markle und Prinz Harry nach ihrem Geburtstag von Instagram.
Bild: Screenshot X

Die Geburtstagsfeier von Kris Jenner sorgt für Wirbel – nicht wegen der Gäste, sondern wegen gelöschter Fotos mit Herzogin Markle und Prinz Harry. Nun äussert sich Kim Kardashian erstmals zu den Hintergründen.

Noemi Hüsser

29.01.2026, 21:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kim Kardashian erklärt in einem Podcast, dass die gelöschten Fotos von Meghan und Harry aus Respekt vor dem Remembrance Day entfernt wurden.
  • Die Veröffentlichung der Bilder geschah mit Zustimmung der Sussexes, doch man erkannte erst im Nachhinein das unpassende Timing.
  • Kardashian betonte, es habe keinen Skandal gegeben und bedauerte die entstandene Kontroverse.
Mehr anzeigen

Letzten November feierte Kris Jenner ihren 70. Geburtstag. Für Schlagzeilen sorgte jedoch weniger das Jubiläum als die Frage, warum die Kardashians mehrere Fotos von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Instagram posteten – und kurz darauf wieder löschten.

Nun hat sich Kim Kardashian erstmals dazu geäussert. Im Podcast «Khloé in Wonder Land» ihrer Schwester Khloé stellte sie klar: Die Entscheidung sei aus Respekt gefallen, nicht wegen eines Skandals.

«Es war alles sehr unschuldig»

Die Bilder seien ursprünglich mit Einverständnis der Sussexes veröffentlicht worden. Erst danach habe man realisiert, dass es sich um den Remembrance Day handelte. Meghan und Harry hätten an diesem Gedenktag nicht als Partygäste erscheinen wollen.

Deshalb habe man die Partyfotos wieder entfernt. «Es war alles sehr unschuldig», betont Kim Kardashian und verweist auf die langjährige Freundschaft zwischen Meghan Markle und Kris Jenner. Rückblickend bedaure sie, dass aus der Situation eine Kontroverse entstanden sei.

