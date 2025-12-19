Warum die «Landfrauenküche» auch 2025 funktioniert

Heile Welt: Moderatorin Nicole Berchtold (Mitte) und ihre Landfrauen. SRF

Einmal mehr zeigt die SRF-Sendung «Landfrauenküche» die Schweiz von ihrer echten, ursprünglichen Seite. Kein Filter, kein Scroll-Tempo, kein künstliches Drama. Stattdessen Alltag, Nähe – und ein Finale, das auch 2025 lieber zuhört als auf die Pauke haut.

Gut, dass es solche Sendungen immer noch gibt: Die «Landfrauenküche» bleibt auch 2025 ein Gegenprogramm zur sonstigen Dauer-Inszenierung.

Während andere Formate unbarmherzig an Tempo und Effekt schrauben, zeigt SRF eine Welt, die bewusst langsamer tickt. Man sitzt zusammen, man isst herzhaft, man lacht – und vor allem: Man arbeitet.

In Zeiten, in denen Reality-Stars mit «Kooperationen» mehr Geld verdienen als ein Bundesrat, wirkt das fast aus der Zeit gefallen – und gerade deshalb so wohltuend.

Die sieben Landfrauen aus der 19. Staffel von Landfrauenküche in der Finalsendung: v.l. Lorena Röösli, Milena Knutti, Stefanie Hitz-Leuenberger, Irène Meier, Rahel Margreth, Corina Kohler. SRF

Die «Landfrauen» haben andere Sorgen. Eine Bäuerin bringt es auf den Punkt: «Ich will zeigen, wie unser Leben ungeschminkt aussieht.»

Dann der Zusatz, fast beiläufig: «Es ist nicht immer einfach. Kleine und grosse Sorgen gehören dazu.»

Es sind solche Sätze, die die Sendung neben all der Inszenierung zu einem erfreulich authentischen Genuss machen.

Alltag mit Bruchstellen

Auch im Staffel-Finale 2025 ist wieder Platz für Geschichten, die sonst gern ausgeblendet werden. Kinder mit Herausforderungen, Unfälle, finanzielle Sorgen – nichts davon wird breitgetreten, aber auch nichts beschönigt.

Besonders eindrücklich erzählt Rahel Margreth aus Langwies GR von ihrem Leben – mit Tränen in den Augen, ruhig, ohne Pathos. Man spürt: Diese Familie hat es nicht einfach – aber sie schätzt trotzdem, was sie hat.

Emotionaler Fels in der Brandung: Moderatorin Nicole Berchtold. SRF

Moderatorin Nicole Berchtold, im roten Kleid, findet dafür immer den richtigen Ton. Sie fragt nach, ohne zu bohren, lässt Pausen zu und gibt Raum. Die Sendung kippt nicht ins Sentimentale. Sie bleibt respektvoll.

Nähe statt Neid

Auch der Wettbewerb selbst folgt dieser Logik. Im Halbfinale scheiden Milena Knutti, Stefanie Hitz-Leuenberger, Karin Landolt und Rahel Margreth aus. Tränen gibt es kaum. Stattdessen gegenseitige Anerkennung und viel herzhaftes Lachen. Ja, man gönnt einander das Weiterkommen – auch das ein eher seltener Moment im Wettbewerbsfernsehen.

Als Lorena Röösli aus Luzern und Irène Meier aus Zug am Ende ins Finale einziehen, wirkt das eher wie Erleichterung als Triumph.

Viel Liebe, ganz selbstverständlich

Zuvor gibt es einen munteren Rückblick auf sieben Folgen der «Landfrauenküche» in diesem Jahr. Inklusive lustigen Pleiten, Pech und Pannen – und so manchem «Hoppala».

«Es wird etwas viel geschmust in dieser Folge», sagt einer der Männer einmal trocken. Dann folgt eine wunderbare Montage küssender Paare aus der Staffel. Auch hier: Die Nähe wird nicht ironisiert, nicht kommentiert. Sie darf einfach sein. Echt und authentisch.

«SRF bi de Lüt – Landfrauenküche»: Irène Meier, Rahel Margreth und Corina Kohler (v.l.n.r.). SRF

Fast schon folgerichtig geht der Titel «Service-Superstar» an Andi Kohler. Nicht wegen seinem – nicht vorhandenen – Weinwissen oder seiner Perfektion. Sondern wegen seiner Ehrlichkeit. «Ich trinke lieber Bier», sagt er schmunzelnd. Bodenständiger wird Reality-TV selten.

Ein leiser Sieg

Am Ende gewinnt Irène Meier aus Zug den Titel «Landfrau des Jahres 2025». Alle freuen sich mit. Der emotionalste Moment gehört ihrem Sohn, der vor Freude weint. «Wenn ich meine Kinder nicht weinen sähe, würde ich es gar nicht glauben», sagt Meier. «Es ist fast nicht real für mich.»

Finalmoment der «Landfrauen»: Hier geht es nicht nur ums Kochen, sondern darum, wer am Ende stehen bleibt. SRF

Das passt. Denn die «Landfrauenküche» ist jene Sendung, in der ein kleiner Sieg grosse Emotionen auslösen darf. Ohne Show.

Und genau deshalb fühlt sich auch dieses Finale nicht wie Fernsehen an – sondern wie ein Stück gelebte Schweiz.

