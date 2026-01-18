  1. Privatkunden
«A Knight of the Seven Kingdoms» Warum dieses Prequel alles anders macht als «Game of Thrones»

Adrian Kammer

18.1.2026

«A Knight of the Seven Kingdoms»: Warum dieses Prequel alles anders macht als «Game of Thrones»

«A Knight of the Seven Kingdoms»: Warum dieses Prequel alles anders macht als «Game of Thrones»

Nach «House of the Dragon» startet mit «A Knight of the Seven Kingdom» ein weiterer Ableger der Erfolgsserie «Game of Thrones». Dieses Mal gibt es zwar etwas weniger Spektakel, aber dafür mehr Abenteuer.

12.01.2026

Nach «House of the Dragon» startet mit «A Knight of the Seven Kingdom» ein weiterer Ableger der Erfolgsserie «Game of Thrones».  Dieses Mal gibt es zwar etwas weniger Spektakel, aber dafür mehr Abenteuer.

Adrian Kammer

18.01.2026, 22:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «A Knight of the Seven Kingdoms» ist der neueste Spin-off der erfolgreichen Serie «Game of Thrones».
  • Die Geschichte ist weniger spektakulär inszeniert, punktet dafür aber mehr mit Humor und Persönlichkeit.
  • Die Serie läuft auf dem neuen Streamingdienst HBO Max.
Mehr anzeigen

«A Knight of the Seven Kingdoms» spielt zeitlich zwischen den Ereignissen von «House of the Dragon» und «Game of Thrones». Die Drachen sind mittlerweile ausgestorben, während wir die Abenteuer des jungen Heckenritters Ser Duncan mit seinem Knappen, dem glatzköpfigen Jungen Egg, verfolgen.

George R.R. Martin freut sich

Die Geschichte basiert auf den bei Fans beliebten Novellen «Tales of Dunk and Egg» von George R. R. Martin. Der Autor äussert sich auf seinem Blog sehr zufrieden über die werkgetreue Umsetzung und lobt die Leistung der beiden Hauptdarsteller Peter Claffey und Dexter Sol Ansell. 

In unserem Video haben wir für dich die grössten Unterschiede zur Mutterserie «Game of Thrones» zusammengefasst. «A Knight of the Seven Kingdoms» läuft ab dem 18. Januar auf HBO Max, dem neuen Streamingdienst von Warner Bros.

HBO Max zählt ab dem 28. Januar zum Angebot von blue SuperMax.

