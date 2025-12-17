  1. Privatkunden
Wie im Fall Patrice Aminati Warum Ehen öfter zerbrechen, wenn die Frau krank wird

ai-scrape

17.12.2025 - 12:04

Patrice und Daniel Aminati traten im Sommer 2025 noch in der TV-Show «Immer wieder sonntags» auf. 
Patrice und Daniel Aminati traten im Sommer 2025 noch in der TV-Show «Immer wieder sonntags» auf. 
IMAGO/Bildagentur Monn

Schwere Krankheiten belasten Partnerschaften. Eine Studie zeigt: Erkranken Frauen schwer, steigt das Trennungsrisiko – ein Zusammenhang, der seit der Trennung von Patrice und Daniel Aminati erneut Aufmerksamkeit erhält.

Redaktion blue News

17.12.2025, 12:04

17.12.2025, 12:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie zeigt: Das Trennungsrisiko steigt deutlich, wenn Frauen in einer Beziehung schwer erkranken – siebenmal höher als bei erkrankten Männern.
  • Neben Alltagsbelastungen führen auch emotionale Herausforderungen wie Schuld, Angst und Rollenverschiebungen zu Problemen in der Partnerschaft.
  • Trotz allem können Paare Krisen gemeinsam bewältigen und ihre Beziehung dadurch sogar stärken, betont eine Therapeutin.
Mehr anzeigen

In einer Partnerschaft verspricht man sich Halt – auch in schwierigen Zeiten. Doch eine schwere Krankheit kann dieses Versprechen auf eine harte Probe stellen.

Therapeutin Ann-Kathrin Arnold erklärt gegenüber «rtl.de», warum solche Extremsituationen Beziehungen stark belasten können. Wie herausfordernd das sein kann, zeigte zuletzt auch die Trennung von Patricia und Daniel Aminati, die öffentlich machte, wie sehr eine Krankheit den Alltag und die Dynamik eines Paares verändert.

«Es ging nicht anders». Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

«Es ging nicht anders»Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

Eine Studie der Universität Florenz hat herausgefunden, dass das Risiko einer Trennung signifikant steigt, wenn die Frau in einer Beziehung schwer erkrankt. Die Untersuchung von 25'000 heterosexuellen Paaren zeigt, dass das Trennungsrisiko in diesen Fällen siebenmal höher ist als bei einer Erkrankung des Mannes.

Belastungen in der Beziehung

Äussere Belastungen entstehen, wenn Paare neben ihrem Alltag auch Arztvisiten und Spitalbesuche bewältigen müssen.

Innere Belastungen hingegen betreffen die emotionalen Herausforderungen, die jeder Partner individuell erlebt. Diese reichen von Wut und Angst bis hin zu Scham und Schuldgefühlen, die das Gleichgewicht in der Beziehung stören können.

Rollenverschiebungen und Kommunikationsprobleme

Gesellschaftlich übernehmen oft Frauen die Pflegearbeit, was bei einer Erkrankung zu einer Rollenverschiebung führt. Diese Veränderung kann Unsicherheiten und Kommunikationsprobleme mit sich bringen.

Viele Betroffene verschweigen aus Scham oder um den Partner nicht zu belasten ihre wahren Gefühle, was die Beziehung zusätzlich belastet.

Trennungsschmerz. Herzen können wirklich brechen: Wie krank Liebeskummer macht

TrennungsschmerzHerzen können wirklich brechen: Wie krank Liebeskummer macht

Trotz der Herausforderungen, die eine Krankheit mit sich bringt, müssen Krisen nicht zwangsläufig zu einer Trennung führen. Arnold betont, dass solche Situationen auch die Möglichkeit bieten, die Beziehung zu vertiefen und eine stärkere Verbundenheit zu schaffen. Jede Krise kann eine Chance sein, die Beziehung zu festigen, indem man sie gemeinsam meistert.

Mehr aus dem Ressort