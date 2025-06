Warum es nicht der schönste Tag im Leben von Herr und Frau Bezos war

Die besten Bilder von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Hochzeit Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben geheiratet! Hier verlassen sie ihr Hotel auf dem Weg zu ihrem Hochzeitsempfang. Bild: Luca Bruno/AP/dpa Offiziell wird die Hochzeit am Freitagabend mit diesem Bild verkündet. Bild: Instagram Das war das Hochzeitskleid von Lauren Sánchez. Das Bild postete sie auf Instagram. Bild: Instagram Zur Hochzeit eingeladen waren unter anderem Trump Tochter Ivanka mit Ehemann Jared Kushner, ... Bild: IMAGO/Anadolu Agency ... CEO von OpenAI Sam Altman, ... Bild: IMAGO/Anadolu Agency ... Microsoft-Gründer Bill Gates, ... Bild: IMAGO/Anadolu Agency ... Schauspielerin Sydney Sweeney, ... Bild: KEYSTONE ... Moderatorin Oprah Winfrey, ... Bild: KEYSTONE ... und Schauspieler Orlando Bloom. Bild: KEYSTONE Auch der Kardashian-Clan war dabei. Kim Kardashian und Khloé Kardashian, ... Bild: KEYSTONE ... Kendall Jenner, ... Bild: KEYSTONE ... Kylie Jenner, ... Bild: KEYSTONE ... und Mutter Kris Jenner. Bild: KEYSTONE Für Content sorgt die Hochzeit sicherlich für genügend. Kim Kardashian (l.) und Khloé Kardashian auf einem Wassertaxi. Bild: KEYSTONE Leonardo DiCaprio gibt sich kamerascheu. Bild: KEYSTONE Die Hochzeit ist für Tourist*innen ein Spektakel: Passagiere einer Fähre beobachten die Hochzeitsgäste. Bild: KEYSTONE Auch von Land aus wird fotografiert. Bild: KEYSTONE Sogar die Venezianer*innen staunen über die Hochzeit. Bild: KEYSTONE Bräutigam Jeff Bezos geniesst die Aufmerksamkeit. Bild: KEYSTONE Khloé Kardashian posiert mit einem Gondoliere für ein Selfie. Bild: KEYSTONE Lauren Sánchez verlässt das Hotel. Bild: KEYSTONE Die Hochzeitslocation liegt direkt gegenüber vom Markusplatz. Erreichbar mit einem Wassertaxi. Bild: KEYSTONE Lauren Sánchez kommt auf der Insel San Giorgio an. Bild: KEYSTONE Die Hochzeit sorgt auch für verstärkte Polizeipräsenz. Bild: KEYSTONE Denn nicht alle freuen sich. Es kommt zu Protesten. Bild: KEYSTONE Ein Aktivist der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion hängt vor dem Markusdom ein Banner auf. Bild: KEYSTONE «Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du mehr Steuern zahlen.» Auch solche Banner sind in Venedig zu sehen. Bild: KEYSTONE Die besten Bilder von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Hochzeit Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben geheiratet! Hier verlassen sie ihr Hotel auf dem Weg zu ihrem Hochzeitsempfang. Bild: Luca Bruno/AP/dpa Offiziell wird die Hochzeit am Freitagabend mit diesem Bild verkündet. Bild: Instagram Das war das Hochzeitskleid von Lauren Sánchez. Das Bild postete sie auf Instagram. Bild: Instagram Zur Hochzeit eingeladen waren unter anderem Trump Tochter Ivanka mit Ehemann Jared Kushner, ... Bild: IMAGO/Anadolu Agency ... CEO von OpenAI Sam Altman, ... Bild: IMAGO/Anadolu Agency ... Microsoft-Gründer Bill Gates, ... Bild: IMAGO/Anadolu Agency ... Schauspielerin Sydney Sweeney, ... Bild: KEYSTONE ... Moderatorin Oprah Winfrey, ... Bild: KEYSTONE ... und Schauspieler Orlando Bloom. Bild: KEYSTONE Auch der Kardashian-Clan war dabei. Kim Kardashian und Khloé Kardashian, ... Bild: KEYSTONE ... Kendall Jenner, ... Bild: KEYSTONE ... Kylie Jenner, ... Bild: KEYSTONE ... und Mutter Kris Jenner. Bild: KEYSTONE Für Content sorgt die Hochzeit sicherlich für genügend. Kim Kardashian (l.) und Khloé Kardashian auf einem Wassertaxi. Bild: KEYSTONE Leonardo DiCaprio gibt sich kamerascheu. Bild: KEYSTONE Die Hochzeit ist für Tourist*innen ein Spektakel: Passagiere einer Fähre beobachten die Hochzeitsgäste. Bild: KEYSTONE Auch von Land aus wird fotografiert. Bild: KEYSTONE Sogar die Venezianer*innen staunen über die Hochzeit. Bild: KEYSTONE Bräutigam Jeff Bezos geniesst die Aufmerksamkeit. Bild: KEYSTONE Khloé Kardashian posiert mit einem Gondoliere für ein Selfie. Bild: KEYSTONE Lauren Sánchez verlässt das Hotel. Bild: KEYSTONE Die Hochzeitslocation liegt direkt gegenüber vom Markusplatz. Erreichbar mit einem Wassertaxi. Bild: KEYSTONE Lauren Sánchez kommt auf der Insel San Giorgio an. Bild: KEYSTONE Die Hochzeit sorgt auch für verstärkte Polizeipräsenz. Bild: KEYSTONE Denn nicht alle freuen sich. Es kommt zu Protesten. Bild: KEYSTONE Ein Aktivist der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion hängt vor dem Markusdom ein Banner auf. Bild: KEYSTONE «Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du mehr Steuern zahlen.» Auch solche Banner sind in Venedig zu sehen. Bild: KEYSTONE

Hoher Wellengang, Bombenspürhunde, Flüstergespräche und zu viel Alkohol: So sieht es aus, wenn der internationale Jetset während der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos ins Wanken gerät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeff Bezos und Lauren Sánchez gaben sich am Freitagabend in Vendig das Jawort.

Bei den Einwohner*innen der italienischen Lagunenstadt sorgte die Promi-Hochzeit bereits im Voraus für Unruhe.

Aber auch während dem dreitägigen Event kam es zum einen oder anderen Vorfall, der vielleicht dafür gesorgt haben könnte, dass die Hochzeit doch nicht der allerschönste Tag im Leben von Herr Bezos und Frau Sánchez Bezos gewesen ist. Mehr anzeigen

Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben geheiratet. Die Hochzeit fand am Freitagabend in der italienischen Lagunenstadt Venedig statt.

Die Hochzeitsfeier soll das Promi-Paar, je nach Bericht, zwischen 5 und 80 Millionen Schweizer Franken gekostet haben.

Aus Angst vor Anschlägen und Unruhe der Einwohner*innen galten in Venedig strenge Sicherheitsvorkehrungen.

blue News hat recherchiert, warum der schönste Tag im Leben von Herr Bezos und Frau Sánchez Bezos möglicherweise doch nicht der allerschönste Tag in ihrem bisherigen Leben war:

50 Polizei-Spezialkräfte sicherten die Zeremonie ab

Ein Mitarbeiter der Eventagentur Lanza und Baucina sagte dem deutschen Nachrichtenmagazin «Spiegel», dass alle Gäste der Bezos-Sánchez-Hochzeit einen Metalldetektor passieren mussten, um Zutritt zu den Feierlichkeiten zu erhalten.

Innerhalb der Location sollen zudem 50 Polizei-Spezialkräfte mit «Riot Gear»-Schutzausrüstung stationiert gewesen sein, damit sich keine unbefugte Personen Zutritt verschaffen konnten. Ausserdem sollen während der Trauung Bomben-Spürhunde anwesend gewesen sein.

Jeff Bezos sah wie ein «laufender Penis» aus

Das Hochzeit Jeff Bezos und Lauren Sánchez wurde von unzähligen Live-Blogs und -Streams weltweit begleitet. Und natürlich fiel da auch die eine oder andere spitze Bemerkung.

Die US-amerikanische Moderatorin Megyn Kelly kommentierte in ihrer Radiosendung bei SiriusXM die Traung gemeinsam mit Maureen Callahan, Kolumnistin bei der britischen «Daily Mail».

Bezos habe in seinem Hochzeitsanzug wie ein «laufender Penis» ausgesehen, kritisierte Callaha. Einer Aussage, der Kelly noch so gerne zustimmte.

Kylie Jenner kannte Hochzeitsregeln nicht

Das massgeschneiderte Hochzeitskleid der Braut mit Meerjungfrauen-Silhouette war mit 180 Seidenchiffon überzogenen Knöpfen verziert. Laut Medienberichten sollen über 900 Stunden Handarbeit von den beiden italienischen Couturiers Domenico Dolce und Stefano Gabbana dafür erforderlich gewesen sein.

Nun denn, es gab noch eine zweite Frau, die alle Blick am Hochzeitstag auf sich zog: Kylie Jenner. Die 27-Jährige trug ein Kleid in einem Silberton.

Kylie Jenner wählte für die Bezos-Trauung ein Kleid in einem hellen Silberton – für viele Fans ein No-Go. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Ein No-Go für Hochzeitsfans. «Es gibt eine Regel, wenn es um Hochzeitsoutfits geht. Kylie Jenner kennt sie entweder nicht oder sie ist ihr egal», kommentierte ein User auf X.

Die Regel besagt: Trage als Hochzeitsgast nie die Farben Weiss, Creme, Champagner, Elfenbein oder ähnliche Töne – diese Farben sind ausschliesslich der Braut vorbehalten.

Tommy Hilfiger: «Das ist Scheisse»

Die 200 Gäste der Bezos-Hochzeit wurden mit Wassertaxis von einem zum anderen Ort transportiert. Die besondere Herausforderung dabei: der Einstieg. In diesem Moment ginge es nicht mehr um Glamour und Schönsein, sondern zusätzlich ums Gleichgewicht.

Die britische Zeitung «Daily Mail» wollte wissen, was die Promis während diesen schwankenden Manövern sich zu erzählen hatten und engagierte dafür extra Lippenleserin Nicola Hickling.

Modemacher Tommy Hilfiger stolperte beim Einstieg und verlor kurz das Gleichgewicht. «Du machst das nur, weil du betrunken bist – deshalb fällst du», soll Tom Brady gestichelt haben, ein ehemaliger American-Football-Spieler der direkt hinter dem 74-jährigen Modemacher stand.

Hilfiger pöbelte zurück, also zumindest laut Hickling: «Das ist Scheisse.» Anwort Brady: «Du bist betrunken, sag sowas nicht.» Da deutete Hilfiger über seine Schulter und murmelte: «Der hinter mir ist sauer auf mich.» Bradys Antwort: «Kannst du jetzt bitte einfach einsteigen?!»

Kris Jenner wollte Wassertaxi nicht teilen

Unstimmigkeiten soll es, zumindest laut Lippenleserin Nicola Hickling in der «Daily Mail», auch auf dem Wassertaxi von Kris Jenner gegeben haben. Als die 69-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner Corey Gamble das Boot besteigen wollte, soll ein Mitarbeiter gefragt haben: «Möchten Sie allein fahren?».

Während Jenner sich bereits für die Kameras der Papparazzi-Fotobgrafen in Pose warf, habe Gamble zum Helfer gesagt: «Wir fahren gern allein – Kris möchte das so.»

Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben geheiratet. Das massgeschneiderte Hochzeitskleid der Braut mit Meerjungfrauen-Silhouette war mit 180 Seidenchiffon überzogenen Knöpfen verziert. Instagram

Anscheinend war dies durch die Eventagentur anders geplant und das Schiff sollte noch weitere Gäste mitnehmen.

«Was machst du da? Musst du noch irgendwas klären?», habe Jenner einen Moment später ihren Partner angezischt. «Ich habe es dir doch gesagt: Ich will allein fahren.»

Bill Gates ging ins Museum

Momoll, es gibt auch Promis, die es normal mögen: Bill Gates, der Gründer von Microsoft, nutzte seinen Venedig-Abstecher für einen Besuch in der Kunstakademie Gallerie dell‘Accademia, um sich eine Ausstellung mit Werken von Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer und Michelangelo anzusehen.

Laut «Vanity Fair» stellte sich der 69-Jährige wie alle anderen Besucher*innen in die Schlange – gemeinsam mit Partnerin Paula Hurd und fünf Mitarbeiter*innen, aber ohne Bodyguards. Der US-amerikanische Milliardär wollte scheinbar keine Sonderbehandlung und soll auch die Tickets ganz normal bezahlt haben.

Aktivist Cacciari: «Kein Platz für Bezos»

Tommaso Cacciari, Venezianer und Aktivist, ist kein Freund der Bezos-Sánchez-Hochzeit. Er hatte zwar nicht grundsätzlich etwas gegen die Promi-Trauung, rief aber trotzdem die Kampagne «No Space for Bezos» («Kein Platz für Bezos») ins Leben.

Sein Vorwurf: Venedig werde zum «Spielplatz» der Superreichen, während dem sich Einheimische ihre eigene Stadt kaum noch leisten können. Cacciari koordinierte diverse Bürgerinitiativen, die sich gegen den Tourismus von Venedig einsetzen. Der 47-Jährige sagte im «Tages-Anzeiger», dass die Stadt im Tourismus versinke.

Die Aktivisten um Cacciari liessen im Vorfeld der Hochzeit Banner von Kirchtürmen und Baukränen hängen. Und auf dem Markusplatz in Venedig wurde auf 400 Quadratmetern ein Plakat ausgerollt auf dem zu lesen war: «If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax» («Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du mehr Steuern zahlen»).

Mehr Videos aus dem Ressort