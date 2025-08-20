«Alien: Earth» Cast im Interview: Warum haben wir Angst vor Aliens? Was tun, wenn man plötzlich einem Alien gegenübersteht? In «Alien: Earth» wird dieses Szenario zur Bedrohung für die ganze Menschheit. blue News hat mit den Schauspielern über ihre Ängste gesprochen. 20.08.2025

Was tun, wenn man plötzlich einem Alien gegenübersteht? In «Alien: Earth» wird dieses Szenario zur Bedrohung für die ganze Menschheit. blue News hat mit den Schauspielern über ihre Ängste gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Alien: Earth» ist ein düsteres Prequel zum «Alien»-Franchise, das Themen wie künstliche Intelligenz, Menschlichkeit und Konzernmacht im Jahr 2120 behandelt.

Sydney Chandler und Alex Lawther sprechen im Interview mit blue News über die Angst vor dem Tod.

Die Serie «Alien: Earth» läuft aktuell auf Disney+. Mehr anzeigen

Über 40 Jahre nach Ridley Scotts Sci-Fi-Klassiker «Alien» wagt Disney+ ein neues Kapitel des legendären Franchise – als düstere Vorgeschichte, die rund zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten Films spielt.

«Alien: Earth» von «Fargo»-Schöpfer Noah Hawley beeindruckt in den ersten Folgen nicht nur mit grandiosen Weltraumbildern, sondern auch mit spannenden Fragen nach Menschlichkeit, künstlicher Intelligenz und der Macht von Konzernen.

So beherrschen im Jahr 2120 fünf mächtige Konzerne die Welt. Eines sammelt ausserirdische Spezies auf dem Raumschiff USCSS Maginot. Doch «Alien»-Fans wissen: Die furchterregenden Wesen bleiben nicht lange in ihren Behältern.

Als ein mysteriöses Raumschiff auf der Erde abstürzt, wird ein Spezialteam losgeschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen – doch ihre Entdeckung wird zur Bedrohung für die gesamte Menschheit.

Schauspieler und ihre eigenen Ängste

Sydney Chandler spielt Wendy – einen künstlichen Körper mit der Seele eines todkranken Kindes. An ihrer Seite: Alex Lawther, der in dieser düsteren Zukunft ums Überleben ringt.

Im Interview mit blue News sprechen sie über ihre ganz persönlichen Ängste, verraten, wie sie reagieren würden, wenn sie tatsächlich einem Alien begegneten.

Die Serie läuft seit dem 13. August 2025 auf Disney+.

