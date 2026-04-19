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Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner Wie ihn Verschwörungstheorien zum Unfalltod seines Bruders bis heute verfolgen

Carlotta Henggeler

19.4.2026

«Am Ende ist das Sterben vielleicht das Grossartigste, was es gibt»: Bergsteiger Reinhold Messner war im SRF-Talkformat «Gredig direkt» zu Gast.
«Am Ende ist das Sterben vielleicht das Grossartigste, was es gibt»: Bergsteiger Reinhold Messner war im SRF-Talkformat «Gredig direkt» zu Gast.
Christoph Sator/dpa

Nach dem Tod seines Bruders am Nanga Parbat 1970 sah sich Reinhold Messner über Jahrzehnte mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Im SRF-Talk spricht der Extrembergsteiger offen über die Verschwörungstheorien – und wie sie ihn geprägt haben.

Carlotta Henggeler

19.04.2026, 12:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 81-jährige Extrembergsteiger Reinhold Messner hat als erster Mensch alle 14 Achttausender-Gipfel bestiegen – ohne zusätzlichen Sauerstoff.
  • Im SRF-Talk «Gredig direkt» spricht der Südtiroler über den Vorwurf, als Rekord-Alpinist ein Egoist zu sein. 
  • Messner äussert sich zum Tod seines Bruders während einer Expedition und wie er heute darauf zurückblickt, und erklärte zudem, dass er keine Angst vor dem Tod habe.
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Reinhold Messner blickt mit 81 Jahren auf ein Leben voller Höhen und Verluste zurück.

Zwischen Legendenstatus, familiären Konflikten und der Frage nach dem Preis seines kompromisslosen Weges spricht er bei «Gredig direkt» mit Urs Gredig über das Älterwerden – und darüber, was vom Menschen hinter dem Mythos bleibt. Die wichtigsten Punkte im Überblick. 

Reinhold Messner über den Vorwurf, als Bergsteiger ein Egoist zu sein

Im Talk spricht Urs Gredig Reinhold Messner darauf an, dass er oft den Ausdruck «meine Frau und ich» nutzt, wenn es um sein Leben geht. Dabei habe er vieles allein gemacht – und sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, ein Egomane zu sein. Ist das ein falsches Bild? Tatsächlich sah sich Messner in der Vergangenheit häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, ein Egomane und Selbstdarsteller zu sein.

Reinhold Messner dazu: «Ich bin nicht der einsame Wolf. Ich habe einige wenige Sachen alleine gemacht – auch Free Solo, wie man das heute nennt. Aber im Grossen und Ganzen bin ich lieber mit Partnern unterwegs, zu zweit oder zu viert.»

Reinhold Messner über den Tod seines Bruders – und die Verschwörungstheorien danach

1970 verliert Reinhold Messner seinen Bruder Günther am Nanga Parbat – ein Ereignis, das ihn nicht loslässt. «Schaut man im Alter anders auf diese Episode, auf diesen Menschen zurück?», will Gredig wissen.

Reinhold Messner: «Er ist im schönsten Moment seines Lebens gestorben – nachdem er die grösste Leistung seines Lebens erbracht hatte, als er glücklich war. Er hatte seinen Job als Banker gekündigt, um diese Expedition zu machen, um die höchste Wand der Welt am Nanga Parbat zu durchsteigen. Beim Abstieg war er höhenkrank. Ich bin vorausgegangen, um einen Weg zu finden, eine Möglichkeit abzusteigen – durch einen riesigen Gletscher-Eisbruch. Gegenanstiege konnte er keine mehr machen, weil das beim Abstieg extrem viel Energie kostet», erklärt Messner und sagt weiter: «Während ich voraus war, wurde er von einer Lawine erfasst. Ich konnte ihn nicht ausgraben. Die Überreste wurden erst 35 Jahre später gefunden. Bis dahin wurde mir vieles unterstellt – es sind zahlreiche Verschwörungstheorien entstanden.»

Reinhold Messner über Alpinismus versus Klettern in der Halle

Zu diesem Thema hat der Südtiroler eine klare Meinung: «Das Klettern in der Halle ist ein grossartiger Sport – aber es hat nichts mit Natur zu tun. Alpinismus ist eine Auseinandersetzung zwischen der menschlichen Natur und der Wildnis. Und die findet nicht in klimatisierten Räumen statt.»

Warum begeben sich Extrembergsteiger freiwillig in die Gefahrenzone?

«Wenn ich zu einer Expedition oder einer ernsthaften Kletterroute in den Alpen aufbreche, muss ich im Unterbewusstsein wissen, dass es tödlich ausgehen könnte. Sonst habe ich die Natur nicht verstanden», sagt der 81-Jährige bei «Greidig direkt».

Er erklärt weiter: «Die Natur ist eine Dimension, die uns zeigt, wie unendlich klein und schwach wir sind. Der Tod spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ich bin aber nie mit der Vorstellung auf den Berg gegangen: ‹Wenn ich umkomme, ist es auch gut. Sondern mit der Überzeugung, dass ich alles im Griff habe – und dass ich den Berg lesen kann: Wo sind die Gefahren? Habe ich die nötige Ausdauer?›»

Was hält Messner von der Netflix-Aktion «Skyscraper» von Solo-Kletterer Honnold?

«Ich habe es gesehen – mich hat es gelangweilt. Es war auch nicht besonders schwierig. Was er im Yosemite gemacht hat, das ist eine ganz andere Dimension. Er ist einer der besten Freikletterer aller Zeiten.»

Kletter-Spektakel «Skyscraper Live». Live dabei, wenn jeder Fehler sein Todesurteil ist

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Gredig hackt nach: «Ist das noch Alpinismus?»

Messner: «Nein, das war eine Show. Mich interessiert er als Kletterer an den Granitwänden in Kalifornien – aber nicht, wenn er diesen Turm hochsteigt.»

Urs Gredig will mehr über diese Grenzerfahrung erfahren: Sie hatten 1970 ein Erlebnis an der Grenze zum Tod – hilft Ihnen diese Erfahrung heute im Umgang mit dem Alter?

Messner über seine Grenzerfahrung mit dem Tod – und das Sterben

Urs Gredig spricht Reinhold Messner auf eine prägende Grenzerfahrung an: 1970 hatte er ein Erlebnis an der Grenze zum Tod. Hilft ihm diese Erfahrung heute im Umgang mit dem Alter?

Reinhold Messner: «Nahtoderlebnisse – wir haben alle vielleicht zwei oder drei im Leben. Sie sind einerseits furchtbar, weil man spürt: Jetzt ist das Ende. Aber sie gehören auch zu den stärksten Erfahrungen, die wir machen können.»

Sie würden uns nicht nur zeigen, dass wir sterblich seien, sondern uns auch bewusst machen, dass wir dem Tod ausgeliefert seien. Messner: «Am Ende ist das Sterben vielleicht das Grossartigste, was es gibt.»

Ein Einverständnis mit dem Sterben habe er aber noch nicht. Er sei zwar alt, aber immer noch in der Lage, sein Leben auszufüllen.

«Gredig direkt» mit Reinhold Messner lief Donnerstag, um 22.25 Uhr auf SRF1.

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Zur 100. Folge von «Gredig direkt» sagt der SRF-Talker, warum er seine Gäste am liebsten anständig-kritisch hinterfragt und verrät, bei welchem Gegenüber er bisher am meisten Herzklopfen hatte.

09.02.2023

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