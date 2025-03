Prominente lassen sich von Jackie Kennedy inspirieren Am 10. März 2025 nahm Prinzessin Catherine zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder an der Zeremonie zum Commonwealth Day teil. Zu diesem Anlass trug Kate ein Mantelkleid mit einem Schleifendetail von Catherine Walker, das sie mit einem Pillbox-Hut kombinierte – eine eindeutige Hommage an Jackie Kennedy. Bild: KEYSTONE Sie war es, die den Pillbox-Hut in den 60ern populär gemacht hatte. Bei ihrem offiziellen Besuch in Frankreich am 31. Mai 1961 setzte Jacqueline auf die bewährten Werte ihrer Garderobe: ein Kostüm mit Dreiviertelärmeln, das lange Handschuhe enthüllte. Dazu trug sie einen Pillbox-Hut als Kopfbedeckung. Natürlich durfte die Perlenkette bei diesem Outfit nicht fehlen. Bild: Getty Images Bei der Hochzeit von Harry und Meghan am 19. Bild: Getty Images Prominente lassen sich von Jackie Kennedy inspirieren Am 10. März 2025 nahm Prinzessin Catherine zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder an der Zeremonie zum Commonwealth Day teil. Zu diesem Anlass trug Kate ein Mantelkleid mit einem Schleifendetail von Catherine Walker, das sie mit einem Pillbox-Hut kombinierte – eine eindeutige Hommage an Jackie Kennedy. Bild: KEYSTONE Sie war es, die den Pillbox-Hut in den 60ern populär gemacht hatte. Bei ihrem offiziellen Besuch in Frankreich am 31. Mai 1961 setzte Jacqueline auf die bewährten Werte ihrer Garderobe: ein Kostüm mit Dreiviertelärmeln, das lange Handschuhe enthüllte. Dazu trug sie einen Pillbox-Hut als Kopfbedeckung. Natürlich durfte die Perlenkette bei diesem Outfit nicht fehlen. Bild: Getty Images Bei der Hochzeit von Harry und Meghan am 19. Mai 2018 gab sich Eugenie von York ebenfalls wie Jackie Kennedy, indem sie ein blaues, gerade geschnittenes Kleid mit Rundhalsausschnitt trug. Als Kopfbedeckung wählte sie einen Pillbox-Hut. Bild: imago images/Matrix Jackie Kennedy machte das Tweed-Ensemble zu einem zeitlosen Klassiker. Dieses trug sie auch am Tag der Ermordung von John F. Kennedy 1963. Am 11. Oktober 1962 trug sie ebenfalls ein Tweed-Ensemble mit Dreiviertelärmeln. Dazu gab es einen Pillbox-Hut und Handschuhe, ihre wichtigsten Accessoires, neben der XXL-Brille und der Perlenkette. Bild: imago/Cinema Publishers Collection Ein Stil, der die Modewelt immer wieder inspiriert: Penelope Cruz trägt ein Tweedkleid von Chanel. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Lily-Rose Depp führt das Tweedkostüm bei der Gen-Z-Generation wieder ein. Bild: Keystone Pure Eleganz: Im April 1963 trug die First Lady bei einer Zeremonie im Weissen Haus einen Rock mit einem Schleifen-Detail an der Taille und sorgte für einen memorablen Auftritt. Bild: imago/Cinema Publishers Collection Das feminine Retro-Detail ist im Jahr 2025 wieder im Kommen, wie Mikey Madison bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung am 2. März 2025 zeigte. Bild: IMAGO/Sipa USA Auch Elle Fanning sorgte am selben Event für Jackie Kennedy-Vibes. Bild: Keystone Grosser Auftritt im Weissen Haus: Auch lange Handschuhe gehörten zum Signature Style von Jackie Kennedy. 1962 setzte sie auf ein weisses Paar, um das bodenlange Rosafarbene Bustier-Kleid zu ergänzen. Bild: IMAGO/Bridgeman Images Der ladylike Stil erlebt seit einiger Zeit ein Comeback, das von den Trends des Quiet Luxurys und des Old Moneys getragen wird. Diese Einflüsse, die mit dem schrillen und gewagten Stil der Y2K-Ära brechen, begeistern Stars wie Ariana Grande, die auf dieses Statement-Accessoire setzen. Lange Handschuhe, die an das goldene Zeitalter Hollywoods erinnern, verleihen einem Outfit im Nu einen Retro-Touch. Bild: KEYSTONE Lady in Red – Im Juli 2024 trug Melania Trump ein rotes Kostüm von Dior, eine Neuinterpretation des berühmten Bar Suits, bestehend aus einer taillenbetonten Jacke und einem knielangen, geraden Rock. Bild: KEYSTONE Bei einem Besuch in Montreal im April 1967 hatte Jackie Kennedy ebenfalls auf einen roten Zweiteiler gesetzt. Bild: IMAGO/Newscom World Am 7. Juni 2019, als das Ehepaar Trump Irland besuchte, inspirierte sich Melania Trump von Jackie Kennedy und trug einen Trenchcoat und ein auf dem Kopf gebundenes Seiden-Carré. Bild: Getty Images Jacqueline Kennedy, eine Fashionista der ersten Stunde, machte das auf dem Kopf gebundenen Foulard zu einem Schlüsselelement ihrer Looks. Und der Trenchcoat war das Basic in ihrer Garderobe. Bild: Getty Images Jackie Kennedy scheint ihr modisches Vorbild zu sein. Schon am Tag der ersten Amtseinführung ihres Ehemanns Donald Trump am 20. Januar 2017 liess sich Melania von ihr inspirieren. An diesem Tag trug sie einen azurblauen Kaschmirmantel von Ralph Lauren, der stark an Jackie Kennedys Stil erinnerte. Nicht zuletzt wegen der langen Handschuhe. Bild: KEYSTONE Jacqueline Kennedy setzte häufig auf diesen Blauton und auf Stücke mit hochgeschlossenen Rundkragen. Bild: Getty Images Retro-Moment: Kate Middleton in einem klassisch geschnittenen Kleid mit Punkten in Wimbledon 2017. Ein Dress, das direkt aus dem Kleiderschrank von Jackie Kennedy entsprungen sein könnte. Bild: Getty Images Jacqueline Kennedy am 2. Februar 1962 in einem Kleid mit Polka Dots, Muster, das in den 1960er Jahren in Mode war. Bild: Getty Images Am 12. Oktober 2018 gab Prinzessin Eugenie von York Jack Brooksbank in einem Kleid mit V-Ausschnitt, das ihr Schlüsselbein sanft enthüllte, das Ja-Wort. Bild: Keystone Bei ihrer Hochzeit mit John F. Kennedy am 12. September 1953 setzte Jacqueline bereits auf ein sinnliches Stück mit V-Ausschnitt, das ihre Schultern enthüllte. Bild: Getty Images Entblösste Schultern sind in den Archivbildern, die die ehemalige First Lady zeigen, nicht schwer zu finden. Bild: Getty Images Ein Stil, den auch Meghan Markle nachahmte, die bei der Trooping the colour 2018 in einem schulterfreien Kleid von Carolina Herrera atemberaubend aussah. Bild: Keystone Auch Kate beherrscht diesen Stil. Bild: Keystone Dolce Vita-Vibes bei Lady Kitty Spencer: Die Nichte von Lady Di setzte 2018 auf ein Sommerkleid von Dolce & Gabbana... Bild: IMAGO/Avalon.red ...Und erinnerte an Jackie Kennedys Auftritt im März 1961. Bild: Getty Images Meghan Markle besuchte ein Wimbledon-Spiel in einem blau-weiss gestreiften Hemd. Bild: imago/Paul Marriott Das gestreifte Hemd zählte zu den Basics von Jackie Kennedy. Bild: Getty Images Für Furore sorgte Königin Letizia mit ihrem Midi-Kleid mit Keulenärmeln als sie zu Besuch auf Schloss Windsor war... Bild: Keystone Ein Detail, das man in Jacqueline Kennedys Garderobe fand. Bild: Getty Images

Mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod ist der Stil von Jacqueline Kennedy immer noch eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. Von Prinzessin Catherine über Eugenie von York bis hin zu Melania Trump – viele greifen gerne auf das Mode-Erbe der wohl stilvollsten First Lady aller Zeiten zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Catherine oder Melania Trump lassen sich immer wieder von Jackie Kennedy inspirieren.

Comeback ikonischer Accessoires wie der Pillbox-Hut oder lange Handschuhe.

Tweed und Quiet Luxury – der elegante Old Money-Look à la Jackie O. feiert ein grosses Revival.

Schleifen & Retro-Details – Mode-Trends aus den 60ern prägen aktuelle Laufstege und Red-Carpet-Looks.

Mehr als Mode – eine Legende: Ihr zeitloser Stil bleibt ein fester Bestandteil der Fashion-Welt. Mehr anzeigen

Prinzessin Kate und ihr Jackie-Moment

Am 10. März sorgte Prinzessin Kate mit einem eleganten Outfit für Aufsehen: Ein Look mit Schleifendetail, kombiniert mit einem Pillbox-Hut – eine eindeutige Hommage an Jackie Kennedy, die dieses ikonische Accessoire in den 60ern populär machte.

Jackie O. stand für einen minimalistischen, zeitlosen Chic – immer stilvoll, immer elegant. Auch 2025 bleibt ihr Einfluss unübersehbar: Besonders ihre Liebe zu raffinierten Accessoires erlebt ein grosses Comeback. Neben dem runden Hut sind auch lange Handschuhe wieder angesagt – ein weiteres Markenzeichen der Stilikone. In den 60ern trug sie sie zu ärmellosen Kleidern oder Mänteln mit Dreiviertelärmeln. Heute sind sie auf den roten Teppichen zurück und sorgen für einen Hauch Retro-Glamour. Zuletzt gesehen bei den Oscars, wo Zoe Saldana lange Handschuhe mit einem auffälligen Ballon-Dress kombinierte, während Ariana Grande und Kerry Washington das Accessoire auf dem roten Teppich der Golden Globes in Szene setzten.

Quiet Luxury trifft auf Jackie O.

Der aktuelle Hype um Quiet Luxury und die Old Money-Ästhetik bringt auch den eleganten, femininen Stil der ehemaligen First Lady wieder in den Fokus. Besonders der klassische Chanel-Tweedanzug feiert sein grosses Revival – und sogar die Gen Z macht ihn sich zu eigen. Dank Stil-Ikonen wie Lily-Rose Depp, die den Tweed-Look neu interpretiert, wird er auch für eine jüngere Generation zum Must-have.

Ein weiteres Revival aus Jackie Kennedys Kleiderschrank? Schleifen als modisches Detail! In der Herbst/Winter-Kollektion 2025 von No°21 stehen sie im Mittelpunkt – und auch auf den roten Teppichen oder im royalen Kleiderschrank von Prinzessin Kate sind sie nicht zu übersehen.

A-Linien-Röcke, weite Hosen, Rundhals-Blusen und natürlich der zeitlose Trenchcoat – all diese Klassiker tragen Jackie Kennedys unverwechselbare Handschrift. Und dann wären da noch das elegante Seidentuch, das lässig um den Kopf gebunden wird, und die berühmte Perlenkette … Mehr als nur Mode – ein echtes Stil-Erbe!