«Charmed»-Star feiert neue FreiheitWarum sich Alyssa Milano ihre Brust-Implantate entfernen lässt
Die Schauspielerin Alyssa Milano, bekannt aus «Charmed», hat sich entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen, um zu ihrem wahren Ich zurückzukehren. Sie teilt ihre Gedanken über Selbstakzeptanz und die Bedeutung von Authentizität.
27.9.2025 - 16:34
Die Schauspielerin Alyssa Milano, bekannt aus «Charmed», hat sich entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen, um zu ihrem wahren Ich zurückzukehren. Sie teilt ihre Gedanken über Selbstakzeptanz und die Bedeutung von Authentizität.
Die Schauspielerin Alyssa Milano, bekannt aus «Charmed», hat sich entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen, um zu ihrem wahren Ich zurückzukehren. Sie teilt ihre Gedanken über Selbstakzeptanz und die Bedeutung von Authentizität.
27.09.2025, 16:34
28.09.2025, 09:07
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Die Schauspielerin Alyssa Milano, bekannt aus «Charmed», hat sich entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen.
Milano habe erkannt, dass sie auch ohne Brustvergrösserung «geliebt, weiblich, attraktiv und erfolgreich» ist.
Sie informierte ihre Follower darüber, wie der Eingriff verlief.
Alyssa Milano hat sich einer Operation unterzogen, um zu ihrem wahren Ich zurückzukehren. Die 52-jährige Schauspielerin, bekannt aus der Serie «Charmed», teilte am 24. September auf Instagram ein Foto von sich in einem Krankenhauskittel und einer Haube. In der Bildunterschrift erklärte sie, dass sie sich einer Brustimplantat-Entfernung unterzogen hat.
«Ich lasse den Körper los, der sexualisiert und missbraucht wurde, den ich für notwendig hielt, um attraktiv, geliebt, erfolgreich und glücklich zu sein. Indem ich das tue, hoffe ich, meine Tochter Bella von diesen ungesunden Anforderungen zu befreien», schrieb sie.
Milano habe erkannt, dass sie auch ohne Brustvergrösserung «geliebt, weiblich, attraktiv und erfolgreich» ist. «Es gibt so viel Freude in diesem Wissen und Freiheit darin, loszulassen, was nie wirklich ich war», fuhr sie fort. «Heute bin ich mein authentisches Selbst. Heute bin ich frei.»
Die Schauspielerin aus «Elsbeth» stellte klar, dass die Entfernung für sie die beste Entscheidung war, sie jedoch Menschen unterstützt, die sich für kosmetische Chirurgie entscheiden.
Milanos Rat: «Eigenen Bedingungen finden»
«Viele Frauen finden Freiheit und Schönheit in der Entscheidung für Implantate. Was für mich eine falsche Erzählung ist, kann für sie genau das Richtige sein, und ich freue mich, dass wir alle unsere Weiblichkeit und unseren Frieden zu unseren eigenen Bedingungen finden können», schrieb Milano.
Sie informierte ihre Follower darüber, wie der Eingriff verlief, und teilte mit, dass sie «gemütlich in meinem Bett liegt und das Essen isst, das meine Mama für mich gemacht hat.»
Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat in den letzten Jahren Patienten vor den potenziellen Risiken von Brustimplantaten gewarnt, darunter Kapselkontraktur – Narbengewebe, das ein Implantat zusammendrückt –, mögliche Ruptur des Implantats, Krebs des Immunsystems und Brustimplantat-Krankheit, berichtet «USA Today».
Wie andere US-Stars mit ihren Brustimplantaten umgehen
Obwohl Prominente wie Kylie Jenner und Meghan Trainor Implantate gefördert haben, wobei letztere betonte, wie der Eingriff ihr Körperbild verbesserte, haben andere offen über die Entfernung aufgrund verschiedener mentaler und physischer Auswirkungen gesprochen.
Im Jahr 2024 sagte die Sängerin SZA, sie habe ihre Implantate entfernt, da nach der Vergrösserung ein Anstieg von überschüssigem Gewebe in ihren Brüsten begann. Denise Richards sagte, sie habe den Eingriff «erneut durchführen» müssen, nachdem ihre Implantate bei extremen Stunts in der Fox-Show «Special Forces: World's Toughest Test» geplatzt waren.
Die Rennfahrerin Danica Patrick enthüllte 2022, dass sie jahrelang mit unerklärlichen Gesundheitsproblemen wie Haarausfall, Gewichtszunahme und Müdigkeit aufgrund der Brustimplantatkrankheit zu kämpfen hatte. «Es ist ein Indikator dafür, dass mein Körper es im Laufe der Jahre abgelehnt hat», sagte sie im Podcast «The HypochondriActor».
Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter
Ein Riesen-Oktopus umarmt eine Taucherkamera – und das Netz ist begeistert. Doch hinter der scheinbaren Kuschelei steckt mehr, als man denkt. Im blue News-Video erfährst du, warum der Krake so anhänglich ist.
Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»
Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen für dich bereithalten.
19.09.2025
Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»
Gute News für Fans von Lucio Corsi: Der italienische ESC-Sänger kommt für zwei Konzerte in die Schweiz. Im Interview mit blue News spricht er über die Angst, im Ausland zu performen und seine Lieblings-Duettpartner.
18.08.2025
Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»
Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.
04.09.2025
Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»
Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»
Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»