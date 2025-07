Warum Stars wie die Kardashians plötzlich ehrlich über Schönheitseingriffe sprechen

Khloé Kardashian (r.) mit Schwester Kim an Jeff Bezos und Lauren Sánchez Hochzeit Ende Juni in Venedig. KEYSTONE

Die Kardashians reden plötzlich über ihre Schönheitseingriffe. Sie zeigen damit, wie sich der Umgang mit gemachten Körpern gerade verändert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kardashians sprechen neuerdings offen über ihre Schönheitseingriffe – allerdings ganz nebenbei, in Kommentarspalten auf Social Media.

Die Reaktionen auf die neue Offenheit sind gemischt: Während manche sie als Akt weiblicher Solidarität feiern, kritisieren andere sie als zu spät und längst nicht vollständig.

Früher war Vernebeln Teil der Strategie der Kardashians: Eingriffe haben sie verleugnet oder verschleiert. Mehr anzeigen

Nasenkorrektur

Laserbehandlung für den Haaransatz und überall sonst 🤭

Botox und Sculptra an der Stelle, wo mein Gesichtstumor in der Wange entfernt wurde

Ultraschallbehandlung zur Hautstraffung

Filler in der Vergangenheit, aber nicht mehr in den letzten Jahren 🙏🏽

habe über die Jahre 80 Pfund (ca. 36 kg) abgenommen (langsam und stetig)

Kollagen-Fäden unter meinem Kinn und am Hals

Lachsspermien-Gesichtsbehandlungen Mehr anzeigen

So liest sich die Liste an Schönheitsbehandlungen, die Khloé Kardashian (41) durchführen lassen hat. Quelle: sie selbst. Die Liste hat sie nämlich auf Instagram unter einem Beitrag kommentiert, in dem ein Schönheitschirurg über ihre Eingriffe spekulierte.

Khloé Kardashian folgt damit dem Beispiel ihrer Schwester, Kylie Jenner (27), die vor einem Monat – auch in einem Kommentar in den sozialen Medien – Details zu ihrer Brustvergrösserung öffentlich gemacht hat.

Und auch die Matriarchin der Familie, Kris Jenner (69), hat kürzlich einen Schönheitseingriff bestätigt. Im Mai überraschte sie in Paris bei den Gerichtsverhandlungen zum Überfall auf Kim Kardashian mit einem neuen, jüngeren Gesicht. Nach vielen Spekulationen hiess es: Ja, sie hatte einen Facelift.

Nach Kylies und Khloés Offenbarungen zu ihren Schönheitseingriffen hiess es in den Kommentaren, sie seien «Girls Girls». Frauen, die ehrlich sind, solidarisch, da für andere Frauen – indem sie die Realität hinter ihren Looks endlich aussprechen.

Aber nicht alle fanden das so empowernd. Neben den positiven Rückmeldungen las man auch kritische Stimmen. «Too little, too late», hiess es.

«Too little», weil offen bleibt, ob die Liste von Khloé überhaupt abschliessend ist. Und «Too late», weil die bisherige Strategie, die die Kardashian-Jenners bezüglich der Publicity ihrer Schönheitseingriffe verfolgten, sich mit drei Worten zusammenfassen lässt: Gaslight. Gatekeep. Girlboss.

Debüt nach dem Facelift: Von weitem sieht Kris Jenner (r.) im Mai in Paris kaum älter aus als Tochter Kim. KEYSTONE

Zuerst haben die Kardashian-Jenners ihre Schönheitseingriffe nämlich abgestritten, dann haben sie sich nach und nach etwas geöffnet, aber vernebelt, vage. Etwas Botox und Filler hier, hiess es, aber sicher nicht mehr. Und dann bauten sie auf ihren Looks ein ganzes Imperium auf. Ihre Gesichter, ihre Körper wurden zur Blaupause eines bestimmten Schönheitsideals. Und daraus wurde Kapital geschlagen: Lipkits von Kylie, Sculpting-Wear von Kim, Sportkleidung von Khloé.

Wäre Kylies Lipkit genauso erfolgreich gewesen, wenn sie ihren Lipfiller nicht verleugnet hätte? Hätte Kim mit Skims eine der erfolgreichsten Shapewear-Marken aufgebaut, wenn sie offen gelegt hätte, dass ihr Körper möglicherweise nicht nur das Ergebnis von Workouts ist? (Bis heute halten sich hartnäckige Gerüchte, sie habe sich einen Brazilian Butt Lift machen lassen.)

Und jetzt also die Transparenz. Während sie einige feiern und andere kritisieren, sind die Enthüllungen von Khloé und Kylie aber auch deswegen spannend, weil sie ganz nebenbei passierten. Ganz casual. In einer Kommentarspalte.

Schönheitskultur im Wandel

Ist es ein Wandel in der Gesellschaft? Sind Schönheitsoperationen schon so etabliert und enttabuisiert, dass Transparenz darüber so eben nebenbei passieren kann?

Ja, meinen verschiedene Schönheitsexpert*innen gegenüber verschiedenen amerikanischen Medien. «Offen über Körpermodifikationen zu sprechen, macht für mich in der heutigen Zeit absolut Sinn», sagt Expertin Elise Hu gegenüber CNN.

«Wir haben uns von Geheimniskrämerei und Stigmatisierung zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung entwickelt», sagt Schönheitschirurgin Lara Devgan gegenüber «People». «Prominente haben erkannt, dass Ehrlichkeit ihre Glaubwürdigkeit erhöhen kann, anstatt ihr zu schaden.»

Und die «Harper's Bazaar» schreibt von einer «neuen Ära der Transparenz in der plastischen Chirurgie». Es gehe nicht mehr darum, ob jemand etwas habe machen lassen, sondern was und wer der Arzt gewesen sei.

Denn auch andere Stars sprechen vermehrt über Schönheitseingriffe. «Alle machen Botox», sagte zum Beispiel Lindsay Lohan kürzlich. Oder die amerikanische Geschäftsfrau und «Shark Tank»-Investorin Barbara Corcoran, die auf Instagram gleich eine Übersicht zu ihren Schönheitseingriffen präsentierte. «Hab gehört, die coolen Kids teilen jetzt die Geheimnisse ihrer Schönheitseingriffe», schrieb sie darunter.

Aber es stellt sich auch die Frage: Haben Celebrities eine Verantwortung, über ihre Eingriffe ehrlich zu sprechen – vor allem, wenn sie mit ihren Körpern Produkte und Ideale verkaufen?

Denn auch wenn Khloé, Kylie und Co. jetzt offener werden – sie bleiben Teil eines Systems, das mit Schönheit Kapital schlägt. Wie Elise Hu zu CNN sagte: «Dass Kylie eine Anleitung zu ihrer Brustvergrösserung gibt, zeigt, wie die Schönheits- und Bildindustrie einen Markt für Lösungen erschafft – für Probleme, die sie selbst erst geschaffen hat.»

Die Kardashians inszenieren Aussehen als eine Frage von Wahlfreiheit und Ressourcen – als etwas, das man sich leisten kann, wenn man genug Geld hat. «Es problematisiert auch die Körper, deren Brüste nicht genau der Norm entsprechen», so Hu weiter.

Dass die Kardashians jetzt offen über ihre Schönheitseingriffe sprechen – ist das ein Fortschritt? Vielleicht. Ist es trotzdem hochgradig kalkuliert? Auch ja.

Schönheitseingriffe sind längst Mainstream. Und vielleicht haben die Kardashians einfach wieder mal erkannt, wo der Zeitgeist hingeht. Sie leben davon, den perfekten Körper zu verkaufen. Dass sie jetzt erzählen, wie dieser Körper entsteht, ändert daran wenig.

