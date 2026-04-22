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«Der Teufel trägt Prada 2» Sydney Sweeney drehte für neuen Kino-Knüller – und wird rausgeschnitten

Carlotta Henggeler

22.4.2026

Sydney Sweeney feierte zuletzt mit «Euphoria» und «The White Lotus» grosse Erfolge. Mit dem Kinofilm «Teufel trägt Prada 2» hat sie weniger Glück gehabt. (Archivbild)
Sydney Sweeney feierte zuletzt mit «Euphoria» und «The White Lotus» grosse Erfolge. Mit dem Kinofilm «Teufel trägt Prada 2» hat sie weniger Glück gehabt. (Archivbild)
Jordan Strauss/AP/dpa

Ein Gastauftritt von «Euphoria»-Star Sydney Sweeney wurde aus «Der Teufel trägt Prada 2» kurzerhand gestrichen, wie ein US-Branchenportal berichtet.

Carlotta Henggeler

22.04.2026, 15:05

22.04.2026, 15:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein geplanter Cameo-Auftritt von Sydney Sweeney in «Der Teufel trägt Prada 2» wurde in der Postproduktion gestrichen. Die Szene zeigte sie als prominente Kundin in einer Fashion-Show-Sequenz.
  • Laut einem US-Portal fiel der rund dreiminütige Auftritt einer «kreativen Entscheidung» zum Opfer.
  • Der Grund? Die Szene habe nicht stimmig in den Filmablauf gepasst.
  • «Der Teufel trägt Prada 2» läuft ab 30. April in den blue Cinemas.
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Der kurze Gastauftritt – im Fachjargon Cameo genannt – von «Euphoria»-Star Sydney Sweeney fiel in der Postproduktion der Schere zum Opfer: Er wurde aus der Fashion-Show-Szene von «Der Teufel trägt Prada 2» gestrichen, wie das US-Branchenportal «Entertainment Weekly» berichtet.

Nachdem die Schauspielerin Mitte 2025 auf dem Weg zum Set der mit Spannung erwarteten Fortsetzung mit Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci und Emily Blunt fotografiert worden war, wurde von Fans spekuliert, dass sie im Film auftreten würde.

Nun enthüllt das Portal, dass Sweeney tatsächlich eine Szene drehte, die zu Beginn des Films zu sehen gewesen wäre. Laut einer Quelle sei es jedoch eine «kreative Entscheidung» gewesen, den Auftritt komplett zu streichen.

Alte Figuren, neue Handlung

Trailer zum Film deuten an, dass die inzwischen etablierte Journalistin Andy Sachs (Hathaway) erneut auf ihre früheren Runway-Kollegen trifft: Miranda Priestly (Streep) und Nigel Kipling (Tucci). Gemeinsam versuchen sie, das Modemagazin inmitten eines Skandals und eines turbulenten Medienumfelds vor dem Untergang zu retten. Auf der Suche nach finanzieller Unterstützung wenden sie sich an ihre frühere Kollegin Emily Charlton (Blunt), die inzwischen die US-Sparte von Dior leitet.

Im Film reisen die drei schliesslich zu den Dior-Büros, um Emilys Hilfe zu sichern. Ursprünglich gab es jedoch eine erweiterte Einführung ihrer Figur: In einer Szene war zu sehen, wie sie eine prominente Kundin einkleidet – gespielt von Sydney Sweeney, die sich selbst verkörperte. Die Szene dauerte rund drei Minuten.

Wie «Entertainment Weekly» berichtet, habe die Sequenz nicht ganz stimmig zum restlichen Ablauf gepasst. Das Team sei Sweeney zwar dankbar für ihre Mitwirkung gewesen, die Entscheidung, die Szene zu streichen, sei jedoch schwergefallen.

Vertreter von Disney und Sweeney reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage des Portals.

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