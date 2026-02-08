  1. Privatkunden
«Was bin ich eigentlich?» Renzo Blumenthal spricht erstmals über die Zeit nach der Trennung

Carlotta Henggeler

8.2.2026

Im Januar 2024 gab Ex-Mister und Biobauer Renzo Blumenthal nach 16 Jahren Ehe das Liebes-Aus mit seiner Frau Ladina bekannt. Jetzt gewährt er erstmals Einblick in die dunklen Zeiten nach der Trennung.

Carlotta Henggeler

08.02.2026, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 6. Januar 2024 machte Renzo Blumenthal seine Trennung von Ehefrau Ladina öffentlich. Nach 16 gemeinsamen Jahren und vier Kindern war Schluss.
  • Seither schwieg der Mister Schweiz 2005 zu seinem Privatleben.
  • Jetzt bricht er sein Schweigen und spricht in einem Interview erstmals über die schmerzhafte Zeit nach dem Ehe-Aus, sein Leben als Teilzeit-Vater und Neu-Single.
Mehr anzeigen

Am 6. Januar 2024 überraschte Mister-Schweiz 2005 und Biobauer Renzo Blumenthal: Der Bündner gab nach 16 Jahren und vier gemeinsamen Kindern die Trennung von Ehefrau Ladina bekannt. 

Seither hat er sich nicht über sein Privatleben geäussert. Jetzts spricht er erstmals in einem neuen Interview über die schmerzhafte Zeit nach der Trennung, düstere Zeit, sein Leben als Teilzeit-Papi und Neu-Single. 

Renzo Blumenthal über die Trennung

«Ja, ich fühle mich gut so weit. Natürlich ist mein Leben anders als vor der Trennung. Ich brauchte Zeit, um damit zurechtzukommen, musste ganz neu anfangen. Aber das Leben geht weiter», sagt der 49-Jährige im Interview mit der «Schweizer Illustrierten».

Halt fand er in dieser schwierigen Phase vor allem bei seinen Tieren und seiner Familie. Blumenthal bewirtschaftet in Vella GR einen 40-Hektaren-Hof, den er 2010 von seinem Vater Ursin übernahm.

Der Betrieb wird in vierter Generation geführt, im Stall stehen rund 110 Rinder – darunter auch die preisgekrönte Kuh Berna, die zur Braunvieh-Europameisterin gekürt wurde.

Renzo Blumenthal über die Scheidung

Die Scheidung ist noch nicht durch. Im Interview betont der Bündner, dass er und Ladina es gut «gut miteinander haben, allein unserer Kinder wegen.»

Die schwierige Anfangssituation zwischen Ladina und ihm habe sich inzwischen beruhigt. 

Psychologische Hilfe habe er sich nach dem Aus seiner Ehe keine geholt. Seine Meinung: Man müsse selbst bereit sein, wieder nach vorne zu schauen und somit wieder Positivität ins Leben zulassen. Diesen Prozess müsse man selbst durchmachen. Sein Motto: Geduld bringt Rosen, Zeit heilt Wunden. 

Ein Liebes-Comeback schliesst er im Gespräch dezidiert aus.

Renzo Blumenthal über sein neues Leben als Teilzeit-Papi

Die Betreuung der Kinder wird individuell geregelt und zwischen den Eltern abgesprochen. Nach der Trennung zogen Lena-Priscilla (14), Naemi (12) und Grace (8) mit der Mutter in ein neues Zuhause – ein Schock für Blumenthal.

Der älteste Sohn Moreno (17) lebt weiterhin bei ihm. Er absolviert eine Lehre auswärts, ist aber regelmässig zu Hause. Tochter Lena-Priscilla sieht er wöchentlich: Er bringt sie zum Judo und holt sie danach wieder ab.

Neue Studie deckt auf. Die verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Neue Studie deckt aufDie verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Besonders schwer falle ihm der Abschied, wenn die Kinder am Wochenende zurück zur Mutter gehen. «Das Abschiednehmen fällt mir jedes Mal sehr schwer. Noch mehr zu schaffen macht mir allerdings, nicht miterleben zu können, wie sie gross werden», sagt er.

Er sei heute vor allem Wochenend-Papa, Gute-Laune-Vater, manchmal auch der Spassvogel – aber nicht mehr derjenige, der erzieht. «Da frage ich mich schon: Was bin ich eigentlich? Nichts. Einfach nichts. Dabei brauchen die Kinder auch ihren Vater, davon bin ich fest überzeugt.»

Renzo Blumenthal über Einsamkeit

Der Ex-Mister gibt zu, sich ab und zu einsam zu fühlen. Das sei unschön. So habe er sich dein Zukunft nicht vorgestellt. Dass nun alles anders ist, daran muss er sich noch gewöhnen.

«Weihnachten ist nicht das Problem». Einsamkeit begleitet viele Menschen das ganze Jahr

«Weihnachten ist nicht das Problem»Einsamkeit begleitet viele Menschen das ganze Jahr

Aufgeben? Für den Steinbock-Mann kommt das nicht in Frage. 

Renzo Blumenthal über sein neues Leben als Single

Er werde sicher nicht in irgendwelche Dancings gehen, das brauche er nicht. Er sei ja nicht mehr 20 Jahre alt. 

Sein grösster Zukunftswunsch? Er hätte gerne seine Kinder den ganzen Tag um sich herum.

Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt»

Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt»

Zeig uns, wie du wohnst – und wir sagen dir, wer du bist: blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich auf ein Experiment ein. Er lud die beiden Raumpsychologinnen Ladina Blumenthal und Katharina Vogl zu sich ein.

16.05.2024

Lindsey Vonn stürzt schwer und wird mit Helikopter abtransportiert
Odermatt/Meillard bilden Traumduo in Team-Kombi ++ Eisschnelllauf-Star Leerdam zofft sich mit Medien
Breezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia
Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»
Renzo Blumenthal spricht erstmals über die Zeit nach der Trennung

Landwirt hat genug. Renzo Blumenthal: «Bio-Hype ist grosse Geldmacherei!»

Landwirt hat genugRenzo Blumenthal: «Bio-Hype ist grosse Geldmacherei!»

Ex-Mister-Schweiz bestätigt Trennung. Liebes-Aus bei Renzo Blumenthal nach 16 Jahren

Ex-Mister-Schweiz bestätigt TrennungLiebes-Aus bei Renzo Blumenthal nach 16 Jahren

Ehe-Aus bei Renzo Blumenthal. Jetzt äussert sich Ladina erstmals zur Trennung

Ehe-Aus bei Renzo BlumenthalJetzt äussert sich Ladina erstmals zur Trennung

Tag 16 im Dschungelcamp. Gil Ofarim klagt: «Wie oft soll ich mich noch entschuldigen?»

Tag 16 im DschungelcampGil Ofarim klagt: «Wie oft soll ich mich noch entschuldigen?»

Schweizer Extremsportler Joel Mattli. «Sage nicht Nein, bevor du es überhaupt versucht hast»

Schweizer Extremsportler Joel Mattli«Sage nicht Nein, bevor du es überhaupt versucht hast»

Kurz vor dem Halbfinale. Baslerin Ariel scheidet aus dem Dschungelcamp aus

Kurz vor dem HalbfinaleBaslerin Ariel scheidet aus dem Dschungelcamp aus