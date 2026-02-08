Renzo Blumenthal spricht erstmals über die Zeit nach der Trennung

Renzo Blumenthal und Ladina haben sich nach 16 Jahren getrennt Am 30. April 2005 wird Renzo Blumenthal (M.) aus Vella GR über Nacht landesweit bekannt: Der Bündner Biobauer gewinnt die Mister-Schweiz-Wahl. Bild: Keystone Blumenthal kann sich in der Zürcher Maag-Hall gegen die Konkurrenz durchsetzen. Bild: Keystone Familie Blumenthal ist zur Unterstützung aus der Val Lumnezia angereist. Auch dabei: Renzos damalige Freundin Ladina Cadisch. Bild: Keystone Im August 2007 geben sich Renzo Blumenthal und Lehrerin Ladina Cadisch in Vella das Ja-Wort. Bild: Keystone Vierfaches Elternglück für Renzo und Ladina Blumenthal: Ihre Kinder heissen Moreno, Lena-Priscilla, Naemi und Grace. Bild: Keystone Nach 16 Jahren kommt das Beziehungs-Aus: Am Samstag, 6. Januar 2024, gibt Renzo Blumenthal die Trennung von Ladina bekannt. Bild: Keystone Renzo Blumenthal und Ladina haben sich nach 16 Jahren getrennt Am 30. April 2005 wird Renzo Blumenthal (M.) aus Vella GR über Nacht landesweit bekannt: Der Bündner Biobauer gewinnt die Mister-Schweiz-Wahl. Bild: Keystone Blumenthal kann sich in der Zürcher Maag-Hall gegen die Konkurrenz durchsetzen. Bild: Keystone Familie Blumenthal ist zur Unterstützung aus der Val Lumnezia angereist. Auch dabei: Renzos damalige Freundin Ladina Cadisch. Bild: Keystone Im August 2007 geben sich Renzo Blumenthal und Lehrerin Ladina Cadisch in Vella das Ja-Wort. Bild: Keystone Vierfaches Elternglück für Renzo und Ladina Blumenthal: Ihre Kinder heissen Moreno, Lena-Priscilla, Naemi und Grace. Bild: Keystone Nach 16 Jahren kommt das Beziehungs-Aus: Am Samstag, 6. Januar 2024, gibt Renzo Blumenthal die Trennung von Ladina bekannt. Bild: Keystone

Im Januar 2024 gab Ex-Mister und Biobauer Renzo Blumenthal nach 16 Jahren Ehe das Liebes-Aus mit seiner Frau Ladina bekannt. Jetzt gewährt er erstmals Einblick in die dunklen Zeiten nach der Trennung.

Am 6. Januar 2024 machte Renzo Blumenthal seine Trennung von Ehefrau Ladina öffentlich. Nach 16 gemeinsamen Jahren und vier Kindern war Schluss.

Seither schwieg der Mister Schweiz 2005 zu seinem Privatleben.

Jetzt bricht er sein Schweigen und spricht in einem Interview erstmals über die schmerzhafte Zeit nach dem Ehe-Aus, sein Leben als Teilzeit-Vater und Neu-Single. Mehr anzeigen

Am 6. Januar 2024 überraschte Mister-Schweiz 2005 und Biobauer Renzo Blumenthal: Der Bündner gab nach 16 Jahren und vier gemeinsamen Kindern die Trennung von Ehefrau Ladina bekannt.

Seither hat er sich nicht über sein Privatleben geäussert. Jetzts spricht er erstmals in einem neuen Interview über die schmerzhafte Zeit nach der Trennung, düstere Zeit, sein Leben als Teilzeit-Papi und Neu-Single.

Renzo Blumenthal über die Trennung

«Ja, ich fühle mich gut so weit. Natürlich ist mein Leben anders als vor der Trennung. Ich brauchte Zeit, um damit zurechtzukommen, musste ganz neu anfangen. Aber das Leben geht weiter», sagt der 49-Jährige im Interview mit der «Schweizer Illustrierten».

Halt fand er in dieser schwierigen Phase vor allem bei seinen Tieren und seiner Familie. Blumenthal bewirtschaftet in Vella GR einen 40-Hektaren-Hof, den er 2010 von seinem Vater Ursin übernahm.

Der Betrieb wird in vierter Generation geführt, im Stall stehen rund 110 Rinder – darunter auch die preisgekrönte Kuh Berna, die zur Braunvieh-Europameisterin gekürt wurde.

Renzo Blumenthal über die Scheidung

Die Scheidung ist noch nicht durch. Im Interview betont der Bündner, dass er und Ladina es gut «gut miteinander haben, allein unserer Kinder wegen.»

Die schwierige Anfangssituation zwischen Ladina und ihm habe sich inzwischen beruhigt.

Psychologische Hilfe habe er sich nach dem Aus seiner Ehe keine geholt. Seine Meinung: Man müsse selbst bereit sein, wieder nach vorne zu schauen und somit wieder Positivität ins Leben zulassen. Diesen Prozess müsse man selbst durchmachen. Sein Motto: Geduld bringt Rosen, Zeit heilt Wunden.

Ein Liebes-Comeback schliesst er im Gespräch dezidiert aus.

Renzo Blumenthal über sein neues Leben als Teilzeit-Papi

Die Betreuung der Kinder wird individuell geregelt und zwischen den Eltern abgesprochen. Nach der Trennung zogen Lena-Priscilla (14), Naemi (12) und Grace (8) mit der Mutter in ein neues Zuhause – ein Schock für Blumenthal.

Der älteste Sohn Moreno (17) lebt weiterhin bei ihm. Er absolviert eine Lehre auswärts, ist aber regelmässig zu Hause. Tochter Lena-Priscilla sieht er wöchentlich: Er bringt sie zum Judo und holt sie danach wieder ab.

Besonders schwer falle ihm der Abschied, wenn die Kinder am Wochenende zurück zur Mutter gehen. «Das Abschiednehmen fällt mir jedes Mal sehr schwer. Noch mehr zu schaffen macht mir allerdings, nicht miterleben zu können, wie sie gross werden», sagt er.

Er sei heute vor allem Wochenend-Papa, Gute-Laune-Vater, manchmal auch der Spassvogel – aber nicht mehr derjenige, der erzieht. «Da frage ich mich schon: Was bin ich eigentlich? Nichts. Einfach nichts. Dabei brauchen die Kinder auch ihren Vater, davon bin ich fest überzeugt.»

Renzo Blumenthal über Einsamkeit

Der Ex-Mister gibt zu, sich ab und zu einsam zu fühlen. Das sei unschön. So habe er sich dein Zukunft nicht vorgestellt. Dass nun alles anders ist, daran muss er sich noch gewöhnen.

Aufgeben? Für den Steinbock-Mann kommt das nicht in Frage.

Renzo Blumenthal über sein neues Leben als Single

Er werde sicher nicht in irgendwelche Dancings gehen, das brauche er nicht. Er sei ja nicht mehr 20 Jahre alt.

Sein grösster Zukunftswunsch? Er hätte gerne seine Kinder den ganzen Tag um sich herum.

