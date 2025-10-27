Der neue Bachelor Danilo Sellaro (hier mit Kandidatin Julia) – zwischen Palmen und Prosecco sucht der Basler Casanova nach der grossen Liebe. Und findet dabei vor allem sich selbst. 3+

Es wird wieder geküsst, gekreischt und gestritten. Der neue Bachelor heisst Danilo Sellaro – Reality-Veteran und Selbstdarsteller mit Charme. In Thailands Hitze verteilt er rote Rosen und abenteuerliche Phrasen. Und wir lernen dabei erstaunlich viel über die Kunst, sich selbst total geil zu finden.

Lukas Rüttimann Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue Bachelor der Reailty-Show auf 3+ ist Danilo Sellaro – er ist halb Romantiker, halb Reality-Profi.

Schauplatz ist wieder Thailand, der Sender ist 3+ – und natürlich erklingt auch wieder «Mon Chérie».

Erste Tränen, Tanzeinlagen und Taktik-Talks lassen nicht lange auf sich warten.

Fazit nach Folge 1: Zwischen Selbstliebe und Selbstdarstellung passt kaum eine Rose.

Aber auch als Zuschauerin oder Zuschauer kann man von «Der Bachelor» so einiges lernen. Mehr anzeigen

Es ist wieder Montag, es ist wieder Thailand, und es ist wieder Zeit für die Frage, die sich kein Mensch stellen müsste – und trotzdem alle tun: Kann man im Fernsehen die grosse Liebe finden?

Harter Fakt ist: 3+ startet in die 14. Staffel des «Bachelor» und schickt mit Danilo Sellaro einen Kandidaten ins Rennen, der schon mehr Reality-Formate überlebt hat als so manche Beziehung.

Der Basler mit italienischen Wurzeln, Ex-Fussballer, Inkasso-Mann und Teilzeit-Charmeur, will diesmal wirklich die Liebe finden. Sagt er.

3+ startet in die 14. Staffel des «Bachelor» – diesmal mit Danilo Sellaro, dem Basler Casanova mit italienischem Einschlag und glänzenden Zähnen. 3+

Und tatsächlich: Wer genau hinschaut, kann von ihm einiges lernen. Über Liebe, über Grammatik – und die Kunst, cool zu bleiben, während 20 Frauen gleichzeitig «oh mein Gott!» kreischen. Hier sind die wichtigsten Learnings aus 90 Minuten «Der Bachelor» – für sie, ihn und alle dazwischen.

1. If at first you don’t succeed – date again

Danilo ist das Schweizer Reality-Multitalent mit der Haltbarkeit einer Sommerstaffel auf 3+. «Ex on the Beach», «Are You the One«, «Reality Island», «Bachelor in Paradise» – er war überall, wo Sonne, Drama und Mikrofone sind. Jetzt darf er endlich der sein, um den sich alles dreht. Oder wie man im Reality-Deutsch sagt: If at first you don’t succeed – try another Staffel.

Alter Hase im Reality-Geschäft: Bachelor Danilo weiss, wie das Dating-Geschäft läuft. 3+

2. Selbstliebe ist keine Sünde

Danilo sagt es, wie’s ist: «Boah, bin ich geil!» – und das, bevor ihn jemand danach gefragt hat. «Ich finde mich attraktiv, meine Haare sind schön, meine Zähne glänzen – das bin ich», erklärt er in die Kamera und wirkt dabei so zufrieden mit sich selbst, dass man fast mitklatschen möchte.

Er nennt das Authentizität, wir nennen’s gepflegten Narzissmus. Aber: Es funktioniert. Denn wer sich selbst feiert, spart dem Publikum wenigstens das Fremdschämen. Das Learning: Selbstliebe ist keine Sünde – aber eine Stilfrage.

Findet sich selbst «mega-geil»: Bachelor Danilo. 3+

3. Gespräche sind gut – nackte Haut ist besser

Kaum steigen die Limousinen aus, beginnt die Impro-Show: Céline im Laborkittel (Chemie auf den ersten Blick?), Diva im Hosenanzug am Steuer, Julia tanzt irgendwo zwischen Salsa, Strip und Schockmoment – und Nica legt eine Turnübung hin, die jeder Yoga-Influencerin Ehre machen würde.Es bleibt dabei: Wer beim «Bachelor» nicht auffällt, fliegt – und zwar noch vor dem ersten Sonnenuntergang.

Die Botschaft? Tiefgang ist nett, aber beim Bachelor zählt zuerst die Oberfläche. Oder wie Danilo es nüchtern zusammenfasst: «Eine Frau muss einfach geil sein.» Das Learning: Wer hier glänzen will, braucht kein schönes Inneres – ein gutes Outfit reicht völlig.

Mehr ist mehr: Kandidatin Nica gibt alles. 3+

4. Grammatik ist Glücksache – und völlig egal

Der neue Bachelor spricht, wie er flirtet: emotional, charmant und grammatikalisch experimentell. Er sagt Sätze wie: «Darunter muss ich sagen» – und die Kandidatinnen nicken entzückt. Denn Danilo zeigt: Selbstbewusstsein schlägt Syntax. Das Learning: Ein charmantes Lächeln, ein paar verrutschte Fälle – und plötzlich klingt selbst ein holperiges «Ich habe euch eine Überraschung ausgedacht» wie pure Liebespoesie.

Deutsch 4, Flirten 6: Der Bachelor zeigt, dass Grammatik überschätzt wird. 3+

5. Selbst ist das Selbstlob

In einer Szene am Strand lässt der Bachelor die Kandidatinnen raten, wie alt er ist. Alle tippen ihn zwei, drei Jahre jünger. Als er sein wahres Alter nennt (30), nicken sie nur höflich, doch das grosse Lob fällt aus. Danilo strahlt trotzdem – und übernimmt selbst: «Ja, ich habe mich gut gehalten.» Learning: Wer sich selbst feiert, spart Likes – und wenn dir keine oder keiner ein Komplimente macht, mach' es dir einfach selbst.

Wartet hier für einmal vergeblich auf Komplimente: Bachelor Danilo. 3+

6. Kinder sind ok – Probleme nicht

Bei einer Massageszene philosophieren zwei Kandidatinnen über das grosse Ganze – also über Männer. Die Frage: Was wäre ein No-Go, selbst bei einem 10/10-Typen? Das Ergebnis: Kinder? Voll okay. Schliesslich hat man ja selbst welche – und will vielleicht nicht noch mehr. Aber ein Burnout? Bitte nicht. «Ich will keinen Mann mit Problemen», sagt Marlene – und meint das völlig ernst. Learning: Empathie ist schön. Solange sie keine Probleme macht.

Kinder sind ok, Probleme nicht: Dania und Marlene. 3+

7. Vorsicht – die Schweiz ist ein kleines Land

Man sagt, alle kennen sich in der Schweiz über drei Ecken. Beim «Bachelor» reicht oft eine. Schon in der ersten Folge stellt sich heraus: Der Bachelor kennt eine Kandidatin bereits – und eine andere kennt wiederum eine andere. Kurz gesagt: Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand schon mal jemanden kannte (oder mehr), sind besser als ein gutes Tinder-Match. Das Learning? Wenn du dir nicht sicher bist, ob du mit ihm oder ihr schon mal was hattest: Frag' lieber nach – bevor es der Sender für dich tut.

Man kennt sich eben: Der neue Bachelor flirtet mit einer Bekannten von früher. 3+

Fazit nach der ersten Folge

Danilo verteilt Rosen wie Versprechen, posiert wie ein Influencer – und bleibt dabei erstaunlich sympathisch. Selbst beim Rauswurf von Bex und Samira (sie hatte eine andere Kandidatin wegen ihrer Figur beleidigt – Karma bringt eben auch Einschaltquote) lächelt er so charmant, als hätte er statt Herzen gebrochen gerade ein Gewinnspiel aufgelöst.

Kreisch: Wer glänzen will, braucht kein schnes Inneres – gutes Licht reicht völlig. 3+

Ob er in Thailand wirklich die grosse Liebe findet? Fraglich. Aber eins steht fest: Von Danilo Sellaro und seinen «Ladies» kannst du viel lernen – über Dating, über Fremdscham und über die hohe Kunst, sich selbst zu lieben, ohne rot zu werden.

Wie sagte es eine Kandidatin doch so schön? «Seinen Schw*nz kann jede erobern – aber nicht jede sein Herz!» Wenn das kein Learning fürs Leben ist.

