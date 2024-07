Shannen Doherty hat von ihren vielen Jahren im Showbusiness einiges an Geld angesammelt, die Schauspielerin ist im Alter von 53 an Krebs gestorben. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Das Vermögen von Shannen Doherty beläuft sich noch auf einige Millionen Dollar, die sie grösstenteils investiert hat. Auf dem Privatkonto der Schauspielerin ist noch der kleinste Betrag – ihr Ex-Mann geht dabei wohl leer aus.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shannen Doherty verstarb nach langem Kampf gegen Krebs, was bei Fans und Angehörigen tiefe Trauer auslöste.

Kurz vor ihrem Tod finalisierte sie ihre Scheidung, um ihre Mutter zu entlasten.

Ihr Millionenvermögen geht grösstenteils an ihre Mutter und ihren Bruder, Ex-Mann Iswarienko geht leer aus. Mehr anzeigen

Millionen Fans fielen beim Tod der Schauspielerin Shannen Doherty in tiefe Trauer. Auch ihre Freunde, ehemalige Arbeitskolleg*innen und ihre Mutter nahmen Abschied von der 53-Jährigen.

Die «Charmed»-Darstellerin verstarb nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs.

Doherty hat kurz vor ihrem Ableben noch die Scheidung von Kurt Iswarienko finalisiert, damit sich ihre Mutter nach eigenen Aussagen nicht mit den Details herumschlagen muss.

Wohl ein siebenstelliges Erbe für Mutter und Bruder

Was bleibt also vom Vermögen der Schauspielerin übrig und wer erhält es? Wie «Radar Online» schreibt, hat sie ein Millionenvermögen angehäuft, das teils reinvestiert worden ist. So hinterlässt sie ein Anwesen in Malibu, das einen Wert von rund 6 Millionen Dollar hat – allerdings beträgt die Hypothek darauf knapp 3 Millionen.

Neben des Luxushauses hatte Doherty noch 250'000 Dollar auf ihrem Bankkonto plus Aktien im Wert von 1,8 Millionen.

Den Grossteil ihres Gelds bekommen laut Berichten ihre Mutter Rosa und ihr Bruder Sean – Ex-Mann Kurt Iswarienko, wird spekuliert, dürfte leer ausgehen.

Shannen Doherty hatte sich vor ihrem Tod schon von vielen materiellen Dingen in ihrem Leben getrennt, um es ihrer Mutter so leicht wie möglich zu machen. «Ich weiss, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe», wird Doherty zitiert.

Mehr aus dem Ressort Entertainment