Warum ihr Babybauch-Foto ganz schön erfrischend ist

Gerade erst hat Hazel Brugger verraten, wieder schwanger zu sein. Nun gibt es das passende Foto in einem erfrischenden Post auf Intagram.

Zur Schwangerschaftsankündigung gibt es jetzt ein Babybauch-Foto.

Natürlich und ungestellt zeigt sich die Schwangere auf zwei Fotos auf Instagram. Mehr anzeigen

Hazel Brugger (29) und ihr Mann Thomas Spitzer (34) schenken ihrer zweieinhalbjährigen Tochter ein Geschwisterchen – das kam aus ihrem Podcast auf humorvolle und direkte Art hervor: «Es geht wieder los. Es wird wieder gebrütet», sagt Brugger. Daraufhin antwortet ihr Mann: «Was? Wie konnte das denn passieren?»

Weitere Details – wie Geschlecht oder angesetzter Geburtstermin – verrät das Komikerpaar nicht.

Zu enge Jeans und Schlaflosigkeit

Dafür gibt’s zu den Babynews jetzt das passende Babybauch-Foto. Und das ist ungestellt und somit erfrischend. Hazel Brugger steht mit einem grossen Lächeln im Profil zur Kamera. Sie trägt ein gemustertes Oberteil, das mittlerweile zu kurz ist und den Bauch nur halb bedeckt. Dabei hält sie ihre offengelassene Jeans, in die der Bauch nicht mehr hineinpasst, am Bund fest. Auf dem zweiten Bild fährt sie sich durch die zerzausten Haare.

Dazu schreibt sie: «Danke für eure vielen netten Nachrichten. Ihr seid die Besten. Bild 1: Hose geht nicht mehr zu. Bild 2: Plan, jetzt wieder durchzuschlafen, geht nicht mehr auf.»

Das werdende Mami zeigt sich somit auf eine natürliche Art und Weise, vor allem im Vergleich zum derzeitigen Trend auf Instagram, der in eine gestellte Richtung geht. Grosse Stars inszenieren ihre Schwangerschaften – zum Beispiel mit einem grossen Fotoshooting – und werfen sich in Pose. Unvergessen: Die Schwangerschaftsankündigung mit Zwillingen von Beyoncé im Jahr 2017, die mit 10 Millionen Likes gekrönt wurde. Ein Kunstwerk, für das der Superstar sich in eine gottgleiche Heldenfigur verwandelte.

Auch Rihanna, die mittlerweile als Revolutionärin der Schwangerschaftsmode gilt, sorgte bei der Ankündigung beider Schwangerschaften für einen grossen Knall. Beim ersten Mal trug sie einen offenen Mantel, der ihren nackten Bauch entblösste, der mit grossen Ketten verziert war. Alles minutiös geplant, wie sich später herausstellte. Der Paparazzi war informiert. Bei ihrem zweiten Schwangerschaftsouting gab’s die grosse Bühne, um die Baby-Bombe platzen zu lassen, und zwar keine geringere als die des Superbowls – die grösste der Welt.

«Das Kind ist zwar noch drin, aber die Message ist jetzt draussen bei den Leuten.»

Umso erfrischender, wenn bekannte Persönlichkeiten wie Hazel Brugger also ihre Schwangerschaften auf eine natürliche Art und Weise bekannt geben, ganz ohne Tamtam, Kosmetik und grossen Knall. Stattdessen mit einer Prise Humor.

In ihrem Podcast zeigte sich Hazel Brugger froh darüber, ihre Schwangerschaft endlich öffentlich zu machen: «Das Kind ist zwar noch drin, aber die Message ist jetzt draussen bei den Leuten. Ich muss nun nicht mehr meinen Bauch einziehen und mich entschuldigen, dass ich manchmal Atemprobleme habe.» Ganz schön locker, die Brugger.

