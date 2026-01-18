«Tatort» im Check: Was ist der Unterschied zwischen It-Girls und Influencern? Stuttgarter «Tatort: Ex-It» über die Psychologie des verblassten Ruhms: Das ehemalige It-Girl Pony (Kim Riedle) und Stephan Hübner (Hans Löw) haben ihre Tochter verloren, der Sohn wird vermisst. Wegen ihrer inneren Distanz können die beiden nicht gemeinsam trauern. Bild: SWR/Benoît Linder Thorsten Lannert (Richy Müller, rechts) und Sebastian Bootz (Felix Klare) werden im «Tatort: Ex-It» zu einem beklemmenden Leichenfundort am Neckar gerufen. Das Auto, das aus dem Fluss gezogen wurde, enthält ein ertrunkenes Baby, angeschnallt im Kindersitz. Was ist passiert? Bild: SWR/Benoît Linder Pony (Kim Riedle) war noch vor etwa zehn Jahren eine der meistfotografierten Frauen Deutschlands. Ein sogenanntes It-Girl, das von seinem Ehemann und Manager vermarktet wurde. Der Stuttgarter «Tatort: Ex-It» erzählt von der Psychologie verblassenden Ruhms. Die Kommissare ermitteln wegen eines toten und eines vermissten Kindes, deren Mutter einst als It-Girl bekannt war. Was ist das überhaupt?

teleschau Maximilian Haase

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Stuttgarter «Tatort: Ex-It» ermitteln Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) im Fall eines toten und eines vermissten Kindes.

Die Mutter der beiden, Pony Hübner (Kim Riedle), war einst ein so genanntes It-Girl, das von ihrem Mann Stephan (Hans Löw) vermarktet wurde, dessen Ruhm aber heute verblasst ist.

It-Girls gab es seit den 20er-Jahren, sie unterscheiden sich aber von den heutigen Social-Media-Stars und Influencern im Netz. Mehr anzeigen

Der neue Stuttgarter «Tatort: Ex-It» ist das kluge, wenn auch äusserst schmerzhafte Psychogramm einer toxischen Ehe. Doch nicht nur das.

Der Film enthüllt das Porträt einer zutiefst verzweifelten Frau: Noch vor etwa zehn Jahren war Pony Hübner (Kim Riedle) eine der meistfotografierten Frauen Deutschlands. Ihr Verleger-Mann Stephan (Hans Löw) vermarktete das It-Girl über seine Magazine und klugen Medien-Allianzen. Doch es folgte die Zeit der Influencer und sozialen Medien – in denen Pony als Star «entsorgt» wurde. Auch im Privaten wurde das Ex-It-Girl nicht wirklich glücklich.

Doch was ist überhaupt ein It-Girl, wer sind die bekanntesten Vertreterinnen und wie unterscheidet sich das Konzept von jenem heutiger Influencer und Social-Media-Stars?

Worum ging es?

Während einer Stuttgarter Regennacht wird der SUV Pony Hübners mitsamt ihrer beiden schlafenden kleinen Kinder gestohlen. Gerade dann, als sich das ehemalige It-Girl am Kiosk Zigaretten kaufen will. Später wird der Wagen im Neckar gefunden. Die Tochter im Babyalter – noch angeschnallt im Kindersitz – ist ertrunken. Der etwas ältere Sohn spurlos verschwunden.

Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln inmitten der toxischen Beziehung eines Ehepaares, das nicht in der Lage ist, um die tote Tochter zu trauern. Könnte es sein, dass der Sohn von den Autodieben entführt wurde? In der Villa der Hübners wartet man auf eine Lösegeldforderung.

Worum ging es wirklich?

Der Fall per se ist schon mal spannend, weil er ungewöhnlich ist. Wer stiehlt schon ein Auto mit Kindern darin? Oder war es doch eine Entführung? Mit Spannung wartet man – auch als Zuschauer – auf eine Lösegeldforderung. Doch wird sie überhaupt kommen?

Darüber hinaus präsentiert Drehbuchautor Wolfgang Stauch – schon der Kölner Opern-«Tatort: Die Schöpfung» aus der Vorwoche stammt von ihm – eine von Kim Riedle mal wieder fantastisch verkörperte Figur, die nicht mit ihrem verblassten Ruhm klarkommt: «Wer bin ich, wenn ich in die Magazine schaue und da bin ich nicht mehr?», fragt Pony einmal rhetorisch. Der neue Fall aus Stuttgart ist das erschütternde Porträt eines Menschen, der keinen inneren Halt findet – eigentlich eine Grundvoraussetzung für psychische Gesundheit, sollte Bestätigung von aussen einmal aussetzen.

Was genau ist ein It-Girl?

Der Begriff geht auf die Autorin Elinor Glyn (1864 bis 1943) zurück. Sie prägte ihn, als sie die Schauspielerin Clara Bow als «the It Girl» bezeichnete, nachdem sie die Hauptrolle im Film «It» (1927, deutscher Titel: «Das gewisse Etwas») gespielt hatte, der auf Glyns Novelle basiert. «It» beschreibt eine angeborene, magnetische Ausstrahlung, Selbstvertrauen und eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Konventionen.

Ein It-Girl ist sozusagen eine Prominente, die man «cool» findet, ohne dass man genau weiss, was sie auszeichnet. It-Girls waren gesellschaftlich präsent, stilprägend, medial oft abgebildet und berühmt dafür, berühmt zu sein. In der Regel waren sie auch Projektionsflächen ihrer Zeit.

Was ist der Unterschied zu Influencern und Social-Media-Stars?

Ein It-Girl konnte eigentlich nur durch die Aufmerksamkeit klassischer Medien zu einem solchen werden. Ein It-Girl war – unabhängig vom eigentlichen Beruf, soweit vorhanden – einfach nur berühmt dafür, berühmt zu sein. Social-Media-Stars und Influencer arbeiten dagegen als Content Creator und bauen ihre Reichweite strategisch auf. Beim It-Girl machen die Medien eine Person gross, der Social-Media-Star nutzt eigene Kanäle. Man könnte auch sagen: It-Girls werden beobachtet, Influencer beobachten ihr Publikum.

Dass beim It-Girl Pony aus dem Stuttgarter «Tatort» nach dem Ruhm sozusagen nichts mehr geht, hat auch mit ihrer Lebenserfahrung zu tun, die ihr sagt, dass die Dinge «einfach so passieren». Im Gegensatz dazu sind Influencer und Social-Media-Stars oft harte, disziplinierte Arbeiter.

Wer waren bekannte It-Girls?

Neben der bereits erwähnten Clara Bow als erstem offiziellen It-Girl sollte man aus jener Frühzeit des Begriffs noch die Stummfilmikone Louise Brooks kennen. Mit ihrem Bubikopf erschuf sie eine neue Form der Weiblichkeit.

Aus der Mitte des letzten Jahrhunderts darf man Schauspielerinnen wie die jüngst verstorbene Brigitte Bardot nennen, die für sexuelle Selbstbestimmung und den Typ «ungezähmte Frau» stand. Oder auch Audrey Hepburn, die man für ihre Eleganz, ihr Understatement und einen zeitlosen Stil feierte.

It-Girls der späten 60-er und 70-er waren Andy Warhols Muse Edie Sedgwick, Bianca Jagger als Jetset-Prominente der Disko-Ära oder in den Nullerjahren Chloë Sevigny, die für «Heroin Chic» und Anti-Glamour stand. Manche bezeichnen auch noch Paris Hilton als It-Girl. Bei ihr vollzieht sich jedoch schon der Übergang zur Influencerin.

Wie geht es beim «Tatort» in Stuttgart weiter?

Im Februar 2025 entstand unter Regie von Stefan Krohmer der «Tatort: Lucys Geburtstag» (Drehbuch: Daniel Nocke): Die Leiche eines 80-jährigen Mannes wird in einem Auto gefunden, offenbar hat niemand den Senior vermisst. Der Film soll am 22. Mai beim SWR-Sommerfestival im traditionellen Open-Air-Kino auf dem Stuttgarter Schlossplatz Premiere feiern – und danach im Ersten laufen.

Ende 2025 wurde noch ein weiterer Fall abgedreht: Im «Tatort: Stäffele» (Buch und Regie: Dietrich Brüggemann) müssen Lannert und Bootz den Tod eines Mannes aufklären, der nach einer Feier auf den vielen Treppenanlagen der Stadt ausgeraubt und wohl zu Tode gestossen wurde. Die Kommissare ermitteln im gut verdienenden Freundeskreis des Toten, aber auch unter Reinigungskräften und Cateringpersonal.

