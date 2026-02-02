  1. Privatkunden
Weekend in England Liebesgerüchte um Kim Kardashian und Lewis Hamilton

ai-scrape

2.2.2026 - 21:22

Es ist dertzeit das heisseste Liebesgerücht: Formel 1-Champ Lewis Hamilton soll mit Influencerin Kim Kardashian bei einem romantischen Weekend in England gesichtet worden sein. 

Carlotta Henggeler

02.02.2026, 21:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton heizen Liebesgerüchte an, nachdem sie Berichten zufolge ein gemeinsames Wochenende in den Cotswolds in England verbracht haben.
  • Die beiden sollen in einem Luxus-Landhotel abgestiegen sein, wo sie grossen Wert auf Diskretion legten und Spa sowie Abendessen privat genossen.
  • Kardashian und Hamilton kennen sich seit Jahren, wurden immer wieder gemeinsam gesehen und stehen auch nach Kims Scheidung weiterhin in Kontakt.
Mehr anzeigen

Kim Kardashian und Lewis Hamilton sorgen erneut für Liebesgerüchte. Der Reality-Star und der Formel-1-Weltmeister sollen ein gemeinsames Wochenende in den Cotswolds verbracht haben.

Augenzeugen wollen die beiden in einem exklusiven Landhotel gesehen haben – die Stars kennen sich bereits seit mehreren Jahren.

Ein luxuriöser Aufenthalt

Die vierfache Mutter, bekannt für ihre erfolgreiche Karriere,  reiste mit ihrem luxuriösen Privatjet nach England. Am Flughafen Oxford angekommen, wurde sie mit zwei Fahrzeugen, eines davon für ihr Gepäck, zum Estelle Manor in Oxfordshire gebracht.

Eine Übernachtung in diesem historischen Anwesen soll ab 1200 Euro kosten. Kurz nach ihrer Ankunft traf auch Lewis Hamilton ein, der mit einem Helikopter direkt auf dem Hotelgelände landete.

Diskretion und Privatsphäre

Um ihre Privatsphäre zu wahren, wurden Kim und Lewis von drei Leibwächtern begleitet. Zwei von ihnen hielten Wache vor ihrer Zimmertür, damit sie ungestört bleiben konnten.

Frankreich. Kim Kardashian zu Überfall: «Ich dachte, ich würde sterben»

FrankreichKim Kardashian zu Überfall: «Ich dachte, ich würde sterben»

Der Abend war für die beiden offenbar ganz auf Entspannung ausgerichtet: Sie reservierten den Spa-Bereich exklusiv für sich, genossen eine Paarmassage und speisten in einem separaten Raum. Am Sonntagvormittag verliessen sie das Hotel gemeinsam.

Eine langjährige Bekanntschaft

Die Verbindung zwischen Kim und Lewis reicht Jahre zurück. Bereits 2014 wurden sie bei den GQ Men of the Year Awards in London zusammen mit ihren damaligen Partnern fotografiert. Lewis Hamilton pflegte eine enge Freundschaft mit Kims Ex-Mann Kanye West und nahm an mehreren Veranstaltungen der Familie teil.

Auch nach Kims Scheidung blieben die beiden in Kontakt und wurden bei verschiedenen Anlässen gemeinsam gesehen, zuletzt bei einer Silvesterparty in Aspen.

Mehr Videos aus dem Ressort

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai 2025 wurde die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

