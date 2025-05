Am vergangenen Dienstag postete Justin Bieber auf seinem Instagram-Account 13 Videos mit teils skurrilem Inhalt. Bild: IMAGO/Cover-Images

In 13 Instagram-Clips spricht Justin Bieber mit verzerrtem Gesicht über Gott, Gucci und das Fischengehen. In den letzten Monaten gab es immer wieder Spekulationen über die psychische Gesundheit des 31-Jährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am vergangenen Dienstag postete der kanadische Popstar Justin Bieber auf seinem Instagram-Account 13 verschiedenen Videos.

Der 31-Jährige benutzte dabei einen Filter, der sein Gesicht verzerrte und ihm eine Piepsstimme verlieh.

In den Clips spricht Bieber unter anderem über seinen Glauben und die Beziehung zu Gott.

Der Sänger behauptet zudem, dass er als junger Mann in Alaska gelebt habe und eine Affinität zum Angeln habe. Mehr anzeigen

Was ist nur los mit Justin Bieber?

Am vergangenen Dienstag veröffentlichte der 31-jährige Musiker sage und schreibe 13 verschiedenen Videos auf seinem Instagram-Account, in denen er über Gott, seine Werte und seine Affinität zum Angeln sprach.

Für die Clips, die mittlerweile nicht mehr abrufbar sind, benutzte Bieber einen Filter, der sein Gesicht verzerrte und ihm eine Pieps-Stimme verlieh.

Laut dem US-amerikanische Magazin «People» machte der Musiker in den Videos teils verwirrende und mehrere bislang unbelegte Aussagen.

Bieber behauptet, er habe in Alaska gelebt

Im ersten Clip sprach Justin Bieber darüber, dass er zwischen seinem 17. und 19. Lebensjahr in Alaska, USA, gelebt habe und dort unter anderem regelmässig Angeln gegangen sei.

Fakt ist jedoch: Bieber wuchs in Kanada auf und wurde bereits mit zwölf Jahren als Musiker international bekannt. Hinweise, dass er später während zwei Jahren in Alaska gelebt haben könnte, gibt es bisher keine.

In den weiteren Clips sprang Justin Bieber, zumindest laut «People», von einem Thema zum nächsten.

Im dritten Video sagte er unter anderem: «Ich möchte mich nicht einmischen in das, was bei dir und den Leuten um dich herum abgeht – wie wir zu sagen pflegen: no buena (auf Deutsch: nicht gut).»

Justin Bieber: «Worüber machst du dir Sorgen?»,

In einem weiteren Clip fragte sich der kanadische Popstar: «Worüber machst du dir Sorgen?», und beantwortet danach die Frage gleich selbst:

«Du wurdest verletzt. Du hattest Angst. Du wurdest zurückgewiesen. Aber lass mich dir eins sagen … Gott! Unser Junge Jesus hat einen Plan – und er lässt alles zusammenwirken für Gucci. Gucci, das heisst bei uns: gut.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Justin Bieber auf Instagram nachdenkliche und teils skurrile Video-Beiträge veröffentlicht.

Am Freitag vor einer Woche schrieb er unter anderem, er sei ein «egoistischer» Mensch, der «andere unabsichtlich verletzt» habe – künftig wolle er sich aber auf Liebe konzentrieren.

In den letzten Monaten gab es immer wieder Spekulationen über die psychische Gesundheit von Bieber. In früheren Posts auf seinem Instagram-Account sprach er unter anderem über Wutprobleme und ein Gefühl der Unwürdigkeit.

