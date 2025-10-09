«Tron: Ares»: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio» In der zweiten Fortsetzung des Disney-Klassikers geraten hochintelligente Computerprogramme ausser Kontrolle und bedrohen die reale Welt. Was den neuen Film ausmacht, erfährt ihr im Video-Review oben. 09.10.2025

«Tron: Ares» ist Hochglanz-Actionkino mit philosopischem Touch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Tron: Ares» ist der dritte Teil der Sci-Fi-Saga, die sich in der Welt von Computer-Spielen abspielt.

Im neusten Teil spielt Jared Leto die Rolle einer KI-Einheit, die sich ihrem Schöpfer widersetzt und von der digitalen in die reale Welt eindringt.

Neben den gewohnt durchgestylten Bildern und einem eindringlichen Soundtrack der Nine Inch Nails überrascht der Film mit einem philosophischen Unterton. Mehr anzeigen

Als 1982 der erste Tron-Film rauskam, steckte der Homecomputer noch in den Kinderschuhen. Umso faszinierender war es damals, im Kino einen Film zu sehen, der zum grossen Teil mit Computer generierten Grafiken - heutzutage bekannt als «CGI» - bestand. Das Kinopublikum goutierte dies aber kaum. Der Film war wirtschaftlich eher ein Flop.

Im Laufe der Jahre mutierte der Streifen mit Jeff Bridges in der Hauptrolle dennoch zum Kultfilm, was zur Folge hatte, dass 2010 eine Fortsetzung namens «Tron: Legacy» in die Kinos kam. Der Fall wiederholte sich. «Legacy» spielte knapp das Doppelte der Produktionskosten ein. Kein Flop, aber auch kein Gassenhauer. Trotzdem beeinflusste das visuelle Design mit viel Neonlicht die Popkultur der folgenden Jahre, dazu geniesst auch der Soundtrack von Daft Punk Kultstatus.

15 Jahre später wagt Disney nun mit «Tron: Ares» erneut einen Kinofilm, in der Hoffnung, mindestens an den Vorgänger anzuknüpfen und damit den Kultstatus des Franchise zementieren zu können. Jared Leto übernimmt die Hauptrolle, während Jeff Bridges und Gillian Anderson in Nebenrollen zu sehen sind. Was den neuen Film ausmacht, erfahrt ihr im Video-Review oben.

«Tron: Ares» läuft ab 9. Oktober 2025 in deinem blue Cinema.

