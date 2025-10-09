  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Tron: Ares» im Kino KI ausser Kontrolle: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio»

Roman Müller & Evita Rauber

9.10.2025

«Tron: Ares»: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio»

«Tron: Ares»: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio»

In der zweiten Fortsetzung des Disney-Klassikers geraten hochintelligente Computerprogramme ausser Kontrolle und bedrohen die reale Welt. Was den neuen Film ausmacht, erfährt ihr im Video-Review oben.

09.10.2025

In der zweiten Fortsetzung des Disney-Klassikers geraten hochintelligente Computerprogramme ausser Kontrolle und bedrohen die reale Welt.
«Tron: Ares» ist Hochglanz-Actionkino mit philosopischem Touch.

Roman Müller & Evita Rauber

09.10.2025, 18:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Tron: Ares» ist der dritte Teil der Sci-Fi-Saga, die sich in der Welt von Computer-Spielen abspielt.
  • Im neusten Teil spielt Jared Leto die Rolle einer KI-Einheit, die sich ihrem Schöpfer widersetzt und von der digitalen in die reale Welt eindringt.
  • Neben den gewohnt durchgestylten Bildern und einem eindringlichen Soundtrack der Nine Inch Nails überrascht der Film mit einem philosophischen Unterton.
Mehr anzeigen

Als 1982 der erste Tron-Film rauskam, steckte der Homecomputer noch in den Kinderschuhen. Umso faszinierender war es damals, im Kino einen Film zu sehen, der zum grossen Teil mit Computer generierten Grafiken - heutzutage bekannt als «CGI» - bestand. Das Kinopublikum goutierte dies aber kaum. Der Film war wirtschaftlich eher ein Flop.

Im Laufe der Jahre mutierte der Streifen mit Jeff Bridges in der Hauptrolle dennoch zum Kultfilm, was zur Folge hatte, dass 2010 eine Fortsetzung namens «Tron: Legacy» in die Kinos kam. Der Fall wiederholte sich. «Legacy» spielte knapp das Doppelte der Produktionskosten ein. Kein Flop, aber auch kein Gassenhauer. Trotzdem beeinflusste das visuelle Design mit viel Neonlicht die Popkultur der folgenden Jahre, dazu geniesst auch der Soundtrack von Daft Punk Kultstatus.

15 Jahre später wagt Disney nun mit «Tron: Ares» erneut einen Kinofilm, in der Hoffnung, mindestens an den Vorgänger anzuknüpfen und damit den Kultstatus des Franchise zementieren zu können. Jared Leto übernimmt die Hauptrolle, während Jeff Bridges und Gillian Anderson in Nebenrollen zu sehen sind. Was den neuen Film ausmacht, erfahrt ihr im Video-Review oben.

«Tron: Ares» läuft ab 9. Oktober 2025 in deinem blue Cinema.

Video aus dem Ressort

Dwayne Johnson über «The Smashing Machine»: «Mir gefällt, wie der Film Männlichkeit porträtiert»

Dwayne Johnson über «The Smashing Machine»: «Mir gefällt, wie der Film Männlichkeit porträtiert»

In «The Smashing Machine» zeigt Dwayne «The Rock» Johnson als UFC-Legende Mark Kerr seine bislang beste Schauspielleistung. blue News sprach mit ihm und Co-Star Emily Blunt über die dargestellte Männlichkeit.

30.09.2025

Mehr aus dem Ressort

«One Battle After Another» im Kino. Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«One Battle After Another» im KinoLeonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Michael Endes «MOMO» neu verfilmt. «Momo» trifft den Nerv einer gehetzten Generation

Michael Endes «MOMO» neu verfilmt«Momo» trifft den Nerv einer gehetzten Generation

Comeback mit Pamela Anderson. «Die nackte Kanone» 2025 – Ein Quäntchen woker, aber immer noch herrlich verblödet

Comeback mit Pamela Anderson«Die nackte Kanone» 2025 – Ein Quäntchen woker, aber immer noch herrlich verblödet

Meistgelesen

Putin gibt Abschuss von Passagierjet zu +++ Brennendes Öldepot auf Krim: Touristen reisen massenhaft ab
Der «Jail-Train» der SBB fährt keine Gauner mehr durchs Land
«Traumschiff»-Star Wanda Perdelwitz (41) ist tot
Trump zu Angehörigen von Geiseln: «Sie kommen alle am Montag zurück»
Darum ist Tennis-Legende Federer bei seinen Kindern nur Hilfs-Trainer