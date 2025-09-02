  1. Privatkunden
Nach 37 Jahren Anna Wintour übergibt «Vogue»-Führung an neue Chefredaktorin

ai-scrape

2.9.2025 - 15:00

Anna Wintour (im Bild) übergibt die Chefredaktion der «Vogue» an Journalistin Chloe Malle . 
Anna Wintour (im Bild) übergibt die Chefredaktion der «Vogue» an Journalistin Chloe Malle . 
Archivbild: sda

Nach Jahrzehnten an der Spitze der Modewelt übergibt Anna Wintour die Leitung der amerikanischen «Vogue» an Chloe Malle, die bereits eine beeindruckende Karriere in der Branche vorweisen kann.

Carlotta Henggeler

02.09.2025, 15:00

02.09.2025, 15:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anna Wintour gibt nach 37 Jahren die Chefredaktion der US-«Vogue» ab und überträgt die Leitung an Chloe Malle.
  • Wintour, eine der einflussreichsten Figuren der Modewelt, bleibt dem Verlag Condé Nast in globalen Führungsrollen erhalten.
  • Die neue Chefredaktorin Chloe Malle bringt umfangreiche Erfahrung aus Journalismus, «Vogue»-Projekten und dem Podcast «The Run-Through» mit.
Mehr anzeigen

Nach 37 Jahren an der Spitze der amerikanischen «Vogue» tritt Anna Wintour zurück und übergibt die Chefredaktion an Chloe Malle.

Dieser Wechsel markiert einen bedeutenden Moment in der Modewelt, da Wintour als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche gilt.

Chloe Malle, die neue Chefredakteurin, bringt eine Fülle von Erfahrungen mit. Als Tochter der Schauspielerin Candice Bergen und des Regisseurs Louis Malle hat sie einen beeindruckenden Hintergrund.

Sie studierte Komparatistik an der Brown University und begann ihre Karriere beim «New York Observer». Später arbeitete sie als Autorin für die «New York Times» und «Vogue», bevor sie 2011 als Society-Redakteurin bei «Vogue» einstieg.

Dort prägte sie unter anderem die Best-Dressed-Listen und war an mehreren Buchprojekten beteiligt. Zuletzt moderierte sie den beliebten Vogue-Podcast «The Run-Through».

Wintour bleibt dem Mutterkonzern Condé Nast in globalen Führungspositionen erhalten. Die Entscheidung für Malle fiel nach einer intensiven Auswahlphase kurz vor der New York Fashion Week.

Mehr Videos aus dem Ressort

African Fashion Night: «Die Muster stehen für die Arme und Ellbogen der Menschen, die verstümmelt wurden»

African Fashion Night: «Die Muster stehen für die Arme und Ellbogen der Menschen, die verstümmelt wurden»

Afrikanisches Design ist 2025 so spannend wie nie. Das zeigte die African Fashion Night in Zürich eindrucksvoll. blue News war vor Ort, hat mit Designer*innen gesprochen – und bietet dir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

26.05.2025

