Sie studierte Komparatistik an der Brown University und begann ihre Karriere beim «New York Observer». Später arbeitete sie als Autorin für die «New York Times» und «Vogue», bevor sie 2011 als Society-Redakteurin bei «Vogue» einstieg.
Dort prägte sie unter anderem die Best-Dressed-Listen und war an mehreren Buchprojekten beteiligt. Zuletzt moderierte sie den beliebten Vogue-Podcast «The Run-Through».
Wintour bleibt dem Mutterkonzern Condé Nast in globalen Führungspositionen erhalten. Die Entscheidung für Malle fiel nach einer intensiven Auswahlphase kurz vor der New York Fashion Week.
