Anna Wintour (im Bild) übergibt die Chefredaktion der «Vogue» an Journalistin Chloe Malle .

Nach Jahrzehnten an der Spitze der Modewelt übergibt Anna Wintour die Leitung der amerikanischen «Vogue» an Chloe Malle, die bereits eine beeindruckende Karriere in der Branche vorweisen kann.

Anna Wintour gibt nach 37 Jahren die Chefredaktion der US-«Vogue» ab und überträgt die Leitung an Chloe Malle.

Wintour, eine der einflussreichsten Figuren der Modewelt, bleibt dem Verlag Condé Nast in globalen Führungsrollen erhalten.

Die neue Chefredaktorin Chloe Malle bringt umfangreiche Erfahrung aus Journalismus, «Vogue»-Projekten und dem Podcast «The Run-Through» mit.

Nach 37 Jahren an der Spitze der amerikanischen «Vogue» tritt Anna Wintour zurück und übergibt die Chefredaktion an Chloe Malle.

Dieser Wechsel markiert einen bedeutenden Moment in der Modewelt, da Wintour als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche gilt.

Chloe Malle, die neue Chefredakteurin, bringt eine Fülle von Erfahrungen mit. Als Tochter der Schauspielerin Candice Bergen und des Regisseurs Louis Malle hat sie einen beeindruckenden Hintergrund.

Sie studierte Komparatistik an der Brown University und begann ihre Karriere beim «New York Observer». Später arbeitete sie als Autorin für die «New York Times» und «Vogue», bevor sie 2011 als Society-Redakteurin bei «Vogue» einstieg.

Dort prägte sie unter anderem die Best-Dressed-Listen und war an mehreren Buchprojekten beteiligt. Zuletzt moderierte sie den beliebten Vogue-Podcast «The Run-Through».

Wintour bleibt dem Mutterkonzern Condé Nast in globalen Führungspositionen erhalten. Die Entscheidung für Malle fiel nach einer intensiven Auswahlphase kurz vor der New York Fashion Week.

