Weggefährte spricht über Michael Schumachers Zustand

Michael Schumacher, hier bei seinem Sieg beim 74. Grand Prix von Italien in Monza, verunfallte im Jahr 2013 beim Skifahren schwer. Bild: Keystone

Johnny Herbert fuhr zwei Saisons lang an der Seite von Michael Schumacher für Benetton. Dass ein langjähriger Freund Schumis Zustand als «Fall ohne Hoffnung» bezeichnet, mache Herbert «sehr traurig».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Benoit hat in einem Interview über Michael Schumacher gesprochen.

Schumis ehemaliger Renn-Kollege Johnny Herbert findet Benoits Aussage «sehr traurig».

Herbert fuhr bei Benetton zwei Saisons lang an Schumachers Seite.

In dem Interview hat er auch über Ralf Schumacher gesprochen.

Roger Benoit ist in der Formel-1-Szene eine feste Grösse. Seit Jahrzehnten berichtet der Sportreporter für den «Blick» und zählt zahlreiche Renn-Legenden zu seinen Bekannten.

Auch Michael Schumacher kannte Benoit gut. In einem neuen Interview sprach er nun auch darüber, was er über dessen heutigen Zustand weiss. «Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort und die hat sein Sohn Mick 2022 in einem seiner seltenen Interviews gegeben: ‹Ich würde alles geben, um mit Papa zu reden›», zitiert Benoit auf die Frage, wie es Schumi gehe, dessen Sohn. «Dieser Satz sagt alles darüber aus, wie es seinem Vater seit über 3500 Tagen geht. Ein Fall ohne Hoffnung.»

Johnny Herbert, der mit Schumacher zwei Saisons im Rennstall Benetton verbrachte, mache diese Aussage «sehr traurig». Sie sei laut Herbert «schrecklich». Er drückt es so aus: «Es gibt nie Neuigkeiten. Was wir wissen, ist, dass wir nie positive Nachrichten hören. Das ist der schreckliche Gedanke, dass er immer noch nicht in der Lage ist, dem Michael nahe zu sein, an den wir uns alle erinnern.»

Ralf Schumacher sei «reifer» geworden

Herbert spricht in dem Interview auch über Michael Schumachers Bruder Ralf. Der habe sich durch den Unfall seines Bruders ebenfalls verändert. «Ralf musste viele Dinge für und mit der Familie tun, wenn man bedenkt, was mit Michael passiert ist», so der Ex-Rennfahrer. Das habe ihn «reifer» gemacht: «Er ist nicht mehr der Mann, der er auf der Rennstrecke war. Er ist ein guter Mensch geworden.»

Michael Schumacher zog sich im Jahr 2013 bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zu. Seither befindet sich der Rennfahrer in medizinischer Rehabilitation. Wie es ihm genau geht, ist nicht bekannt.