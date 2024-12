Ein Haufen schrecklicher Klischees: Weihnachtsfilme müssten mal ein bisschen kreativer werden Wie viele Stereotypen passen in einen Weihnachtsfilm? Alle, und das eigentlich immer. Diese Klischees basteln die Macher in ihre Festtagswerke. 18.12.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zur Weihnachtszeit spriessen unzählige Filme aus dem Boden, die vor Romantik strotzen. Doch einiges wird dabei stets recycelt.

Im Video findest du Klischees, die eigentlich jeder Weihnachtsfilm hat – manche gehören dazu, andere sind komplett altmodisch.

Viele der Stereotypen lassen sich verzeihen, bis auf einen: Weihnachtsfilme mögen keine Menschen, die Single sind. Mehr anzeigen

Weihnachtsfilme sind ein fester Bestandteil der festlichen Jahreszeit, doch sie sind nicht ohne ihre Eigenheiten. Ein Paradebeispiel ist der Film «Love Actually» von Richard Curtis, der seit zwei Jahrzehnten die Bildschirme zur Weihnachtszeit erobert. Der Film erzählt in zehn Episoden verschiedene Liebesgeschichten, die alle unter dem Motto «Love Is All Around» stehen.

Dabei werden zahlreiche Rollenklischees bedient, die von Frauen als Geschenke bis hin zu Bodyshaming reichen. Eine der bekanntesten Geschichten des Films ist die des britischen Premierministers, der sich in seine Hausangestellte Natalie verliebt. Ihr angebliches Übergewicht und das unangebrachte Verhalten des amerikanischen Präsidenten werden dabei thematisiert.

Immer dasselbe, aber dennoch willkommen

Eine andere Episode zeigt Karen, die von ihrem Ehemann betrogen wird und sich in ihre Rolle als funktionierende Ehefrau zurückzieht, nachdem sie ihren Schmerz überwunden hat.

Diese und andere Geschichten sind mit Klischees gespickt und werfen die Frage auf, warum solche Filme dennoch gerne gesehen werden. Weihnachtsfilme reproduzieren viele Stereotype, doch sie bieten auch eine Form der Berieselung und des Eskapismus, die in der hektischen Vorweihnachtszeit oft willkommen ist. Da wird man gern in ihren Bann gezogen – Makel hin oder her.

