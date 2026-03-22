«Tatort» im Check: Welche Häuser sind von einer Brandkatastrophe bedroht? Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Maryam Azadi (Melika Foroutan) untersuchen im «Tatort: Fackel» eine fünf Jahre zurückliegende Brandkatastrophe in einem Frankfurter Sozialbau. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler Hamza Kulina (Edin Hasanovic) an der improvisierten Gedenkstätte für die Opfer der Brandkatastrophe im Goliathviertel: Auch er stammt aus dieser Nachbarschaft. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko Unternehmer Steffen Böttcher (Stephan Luca, links) bekommt Besuch von der Kripo in Gestalt von Hamza Kulina (Edin Hasanovic). Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Daniela Kaiser Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und seine Mutter Emina (Gordana Boban) erhalten merkwürdige Post. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko Almila Adak (Seyneb Saleh), die ihre geliebte Mutter verloren hat, verachtet Steffen Böttcher (Stephan Luca). Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Almila Adak (Seyneb Saleh) kennen sich aus der Nachbarschaft. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko Das Unternehmerpaar Simone (Katharina Heyer) und Steffen Böttcher (Stephan Luca) steht unter Druck. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler Steffen Böttcher (Stephan Luca, Mitte) und sein Anwalt (Christian Kuchenbuch, zweiter von links) müssen den Reportern beim Verlassen des Untersuchungsausschusses Fragen beantworten. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko «Tatort» im Check: Welche Häuser sind von einer Brandkatastrophe bedroht? Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Maryam Azadi (Melika Foroutan) untersuchen im «Tatort: Fackel» eine fünf Jahre zurückliegende Brandkatastrophe in einem Frankfurter Sozialbau. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler Hamza Kulina (Edin Hasanovic) an der improvisierten Gedenkstätte für die Opfer der Brandkatastrophe im Goliathviertel: Auch er stammt aus dieser Nachbarschaft. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko Unternehmer Steffen Böttcher (Stephan Luca, links) bekommt Besuch von der Kripo in Gestalt von Hamza Kulina (Edin Hasanovic). Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Daniela Kaiser Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und seine Mutter Emina (Gordana Boban) erhalten merkwürdige Post. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko Almila Adak (Seyneb Saleh), die ihre geliebte Mutter verloren hat, verachtet Steffen Böttcher (Stephan Luca). Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Almila Adak (Seyneb Saleh) kennen sich aus der Nachbarschaft. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko Das Unternehmerpaar Simone (Katharina Heyer) und Steffen Böttcher (Stephan Luca) steht unter Druck. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler Steffen Böttcher (Stephan Luca, Mitte) und sein Anwalt (Christian Kuchenbuch, zweiter von links) müssen den Reportern beim Verlassen des Untersuchungsausschusses Fragen beantworten. Bild: HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko

Die Cold Case-Ermittler Kulina (Edin Hasanovic) und Azadi (Melika Foroutan) untersuchten im Frankfurter «Tatort» eine fünf Jahre zurückliegende Brandkatastrophe in einem Frankfurter Hochhaus. Der Krimi bezog sich auf einen echten Fall – dem weitere folgen könnten.

Teleschau Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Hausbrand mit 13 Todesopfern rief im Frankfurter «Tatort» die Ermittler Kulina (Edin Hasanovic) und Azadi (Melika Faroutan) auf den Plan.

Dass der zuständige Brandermittler Selbstmord begangen hatte, blieb nicht die einzige Ungereimtheit, die die Cold-Case-Ermittler offenlegten.

Wie gefährlich brennbares Material bei Gebäuden werden kann, zeigte nicht zuletzt die Brandkatastrophe von Crans-Montana VS. Mehr anzeigen

Frankfurt und die Figuren Hamza Kulina (Edin Hasanovic) sowie Maryam Azadi (Melika Foroutan) – das passt. Gerade wurde ihr Debüt-Fall, der «Tatort: Dunkelheit», mit dem begehrten Grimme-Preis ausgezeichnet. Ein Coup des Hessischen Rundfunks, denn vielen Krimis mit zynisch-kaputten Ermittlern geht genau die Menschlichkeit ab, die die Cold-Case-Ermittler auszeichnet.

Auch der dritte Frankfurt-Fall, dem «Tatort: Fackel», handelt von Gerechtigkeit – und Empathie mit den Opfern. Der Krimi, bei dem Schauspielstar Tom Schilling am Drehbuch mitschrieb, sollte jedoch auch aufrütteln. Brandkatastrophen wie im Film drohen auch in der echten Welt.

Worum ging es?

Die namenstiftende «Fackel» brannte vor fünf Jahren im fiktiven Frankfurter Goliathviertel, aus dem auch Kommissar Kulina stammt. Ein 50 Meter hohes Haus, in dem vorwiegend arme Leute wohnten, war offenbar mit billigem, leicht entflammbaren Dämmmaterial Klima-saniert worden.

Deshalb, so die protestierenden Überlebenden und Angehörigen, sollte im Untersuchungsausschuss nun der Schuldige, Bauunternehmer Steffen Böttcher (Stephan Luca), zur Rechenschaft gezogen werden.

13 Menschen kamen damals ums Leben. Doch die Abschlussuntersuchungen könnten im Sande verlaufen. Hamzas Ex-Freundin Almila Adak (Seyneb Saleh) bat deshalb den Cold Case-Ermittler, den Fall kurzfristig noch mal aufzurollen.

Mit Kollegin Azadi stiess er schnell auf Ungereimtheiten: Der damalige Brandermittler beging Selbstmord. Und Polizeikollege Christian Möller (Michaek Schenk) hatte den Fall wohl nur halbherzig untersucht.

Worum ging es wirklich?

«Tatort: Fackel» ist die erste realisierte Langfilm-Drehbucharbeit von Schauspielstar Tom Schilling, der den Krimi mit Sebastian Heeg erdachte und zu Papier brachte.

Zum einen ist der «Tatort»-Fall ein klassischer Gesellschaftskrimi. Es geht um die Schuld jener, die sich vertreten von teuren Anwaltsheeren gerne aus der Verantwortung stehlen: grosse Unternehmen und Konzerne, die zum Wohle des eigenen Geldbeutels und der Shareholder der Versuchung erliegen, vorhandene Schuld von sich zu weisen – auch wenn die menschliche Moral etwas anderes verlangen würde.

Darüber hinaus wird die persönliche Geschichte von Hamzas Freundin und den oft migrantisch geprägten Menschen im Viertel erzählt, die in ihrem Leid gesehen werden wollen – aber nicht die Mittel dazu haben, so wie Wirtschaftsunternehmen, die angedeuteter Weise im Krimi von der Politik unterstützt werden.

Welche Brandlkatastrophe diente als Vorbild?

Vorbild des fiktiven Frankfurter Falles war laut der Autoren und des Hessischen Rundfunks der Brand des Londoner Grenfell Tower am 14. Juni 2017. Dabei kamen 72 Menschen ums Leben, als sich ein in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochenes Feuer in kurzer Zeit über die Fassade des 24‑stöckigen Hochhauses ausbreitete.

Auslöser war ein defekter Kühlschrank. Zur Katastrophe wurde das Ereignis jedoch vor allem durch die hoch brennbare Fassadenverkleidung und gravierende Sicherheitsmängel beim Umbau und Betrieb des Gebäudes.

Wie gefährlich ist im Haus verbautes Dämmmaterial?

Brennbares Dämmmaterial im Haus birgt Risiken, insbesondere bei Polystyrol (Styropor), das sich schnell entzünden und wie ein Kamineffekt wirken kann, wenn es in Fassaden verbaut ist.

In Deutschland sind strenge Brandschutzregeln vorgeschrieben – bei Gebäuden über 22 Metern Höhe sind brennbare Stoffe verboten. Kritiker fordern ein generelles Verbot vom Verbauen brennbarer Stoffe, da sie in Kombination mit Luftspalten die Flammen beschleunigen.

Beim Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS am 1. Januar 2026 starben 41 Menschen, als Sprühfontänen an Champagnerflaschen die brennbare, schalldämmende Deckenverkleidung aus Schaumstoff entzündeten.

Das Feuer führte innerhalb von Sekunden zu einem Flashover, bei dem der gesamte Raum explodierte. Auch bei dieser verheerenden Brandkatastrophe steht der Vorwurf mangelnden Brandschutzes im Raum.

Wie geht es beim Frankfurter «Tatort» weiter?

Die Folgen «Tatort: Licht» und «Tatort: Fackel», Fall zwei und drei der Frankfurter Ermittler, wurden am Stück gedreht. Seit ihrem Debüt im Oktober 2025 («Tatort: Dunkelheit», Grimme-Preis) stand das charismatische Duo aus Frankfurt bereits dreimal innerhalb eines halben Jahres im Einsatz.

Wie es scheint, ist nun erst mal Pause für die beiden gefragten Schauspieler angesagt. Dass es mit den beiden weitergeht, ist aber sicher. Aktuell wurden jedoch noch keine neuen Dreharbeiten verkündet.

Tatort: Das jüngste Geisslein So 22.03. 20:05 - 21:45 ∙ SRF 1 ∙ DE/AT/CH 2026 ∙ 100 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

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