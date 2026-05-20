Frank Richter und Tamara Cantieni sind die Hosts des «streamteam»-Podcasts.

Ein Vampir-Bluesclub, ein hyperaktiver Disneyfilm und eine Comedyserie mit Dauerchaos. In der neuen «streamteam»-Folge diskutieren Tamara Cantieni und Frank Richter über Dämonen, Reptilien und Figuren, die sich das Leben komplett unnötig schwer machen.

In Kooperation mit Swisscom Andreas Lunghi

Sinners

Die Folge startet mit einer wichtigen Frage: Was macht eigentlich eine gute Party aus? Für Tamara ist die Antwort klar. «Es steht und fällt mit den Leuten. Punkt.» Frank ergänzt trocken, was eine Party definitiv kaputt macht: «Vampirauflösung. Kommt. Geht.»

Passender könnte die Überleitung zu «Sinners» kaum sein. Der Film spielt in den Südstaaten der Dreissigerjahre, wo die Zwillingsbrüder Smoke und Stack einen Bluesclub eröffnen. Was zuerst nach Musik, Leidenschaft und langen Nächten klingt, kippt plötzlich komplett. «Die Eröffnungsnacht eskaliert völlig», sagt Frank, als Vampire den Club in ein Blutbad verwandeln.

Tamara ist trotzdem begeistert von der Atmosphäre. «Die Baumwollfelder, die Stimmung, die grossartige Musik.» Vor allem die wilde Tanzszene mit Blues, Hip-Hop und Techno mitten in den Dreissigerjahren habe sie beeindruckt. Weniger begeistert ist sie von der Dämonenrichtung. «Ich wehre mich entschieden dagegen, dass der Teufel im Blues hockt.»

Zoomania 2

Danach wird es deutlich familienfreundlicher. In «Zoomania 2» jagen die Hasenpolizistin Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde eine Schlange durch eine Welt voller Tiere, Wortspiele und absurder Details. Die Story sei zwar nicht die stärkste, sagen beide, aber der Film mache einfach Spass. «Man kommt fast nicht mit. Es ist wirklich ein wilder Ritt», sagt Tamara.

Frank musste mehrfach lachen – besonders über die Insider-Witze für Erwachsene. Etwa das Festival «Burning Man» oder die Anspielung auf «Das Schweigen der Lämmer». Tamara feiert dagegen die kleinen Szenen im Hintergrund. «Das Walross mit der riesigen Schleppe und die Mäuse hinten dran – ich könnte stundenlang zuschauen.» Vier Sterne von beiden.

Big Mistakes

Zum Schluss wird’s chaotisch. In «Big Mistakes» spielt Dan Levy einen Pfarrer, der gemeinsam mit seiner Schwester versucht, ein Familienproblem zu lösen – und dabei alles nur schlimmer macht. Tamara liebt die schnellen Dialoge und den schrägen Humor. «Die zwei kiffen wie Zwölfjährige. Das ist köstlich.»

Frank dagegen verzweifelt regelmässig an den Figuren. «Du denkst die ganze Zeit: Sagt doch einfach die Wahrheit, dann wäre alles gelöst.» Für ihn fühlt sich die Serie an «wie ein Liter Kaffee auf leeren Magen». Trotzdem vergeben beide drei Sterne.

Zum Abschluss testen sich Tamara und Frank noch gegenseitig im «Fakt oder Fake»-Quiz. Dabei geht es unter anderem um einen Apfelkuchen aus Kartoffelstock und Haargel, Michael Jackson und geschnupfte Vitamin-B-Tabletten bei «The Wolf of Wall Street».

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Zoomania 2

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