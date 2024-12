Beliebte Weihnachtslieder: Wenn Model Tamy Glauser zu singen beginnt Ob Klassiker wie «All I Want For Christmas Is You» oder das unverkennbare «Feliz Navidad», bei Weihnachtsliedern gehen die Meinungen weit auseinander. Wir haben bekannte Persönlichkeiten gefragt, welche Songs für sie untrennbar zu Weihnachten gehören 16.12.2024

Ob Klassiker wie «All I Want For Christmas Is You» oder das unverkennbare «Feliz Navidad»: Bei Weihnachtssongs gehen die Meinungen auseinander. Wir haben Prominente gefragt, welche Lieder für sie untrennbar zu Weihnachten gehören – und welche sie lieber auslassen würden.

Weihnachten ohne Musik? Für die meisten kaum vorstellbar! Dennoch scheiden sich an festlichen Hits die Geister.

Während Stefan Büsser ohne Scham zu Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You» steht und schmunzelt: «Ja, ich bin so langweilig», findet Gülsha Adilji deutliche Worte: «Ich würde sagen, ich hasse alle.»

Pascal Zuberbühler schwört auf «Feliz Navidad» – allerdings nur in der Originalversion von José Feliciano. Ein Lied, das auch bei Rolf Fringer Erinnerungen weckt: «Wir waren mal in der Dominikanischen Republik, und da lief das ständig. Da merkt man sofort: Es ist Weihnachten.»

Etwas zurückhaltender zeigt sich Alex Frei: «Habe ich keine», sagt er nüchtern und verzichtet auf grosse musikalische Begeisterung. Daniel Gygax hingegen schliesst sich vielen an und gesteht: «Wenn, dann bin ich eher auch bei Wham.»

Egal, ob man Mariah Carey liebt oder hasst, ob «Last Christmas» ein Muss ist oder zur Tortur wird – eins steht fest: Die Musik gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Und manchmal braucht es eben nur ein Lied, um die besinnliche Stimmung aufkommen zu lassen.