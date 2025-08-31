Frankenstein Oscar Isaac verkörpert den brillanten Wissenschaftler Victor Frankenstein. Bild: © Netflix Sein Ziel ist die Schöpfung neuen Lebens aus toten menschlichen Körpern. Bild: © Netflix Das Monster wird von Shootingstar Jacob Elordi gespielt. Bild: © Netflix Elizabeth (Mia Goth) verdreht sowohl Victor als auch dem Monster den Kopf. Bild: © Netflix Frankenstein Oscar Isaac verkörpert den brillanten Wissenschaftler Victor Frankenstein. Bild: © Netflix Sein Ziel ist die Schöpfung neuen Lebens aus toten menschlichen Körpern. Bild: © Netflix Das Monster wird von Shootingstar Jacob Elordi gespielt. Bild: © Netflix Elizabeth (Mia Goth) verdreht sowohl Victor als auch dem Monster den Kopf. Bild: © Netflix

Der dreifache Oscar-Gewinner Guillermo del Toro beweist einmal mehr, was für ein visionärer Filmemacher er ist. Sein «Frankenstein» erweckt nicht nur die Toten, sondern auch die Kinomagie zum Leben. Märchenhaft, furchterregend und wunderschön.

Von Gianluca Izzo aus Venedig Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Frankenstein» spielt Oscar Isaac den brillanten, egozentrischen Wissenschaftler Victor Frankenstein, der aus toten Körpern eine neue Kreatur (Jacob Elordi) zum Leben erweckt.

Das wunderschöne Fantasy-Drama wurde vom dreifach oscarprämierten Meisterregisseur Guillermo del Toro ( «The Shape of Water» ) inszeniert.

Auch «Frankenstein» dürfte bei den kommenden Academy Awards eine gewichtige Rolle spielen.

Die Netflix-Produktion startet voraussichtlich am 23. Oktober in den Schweizer Kinos. Mehr anzeigen

Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro versteht es wie kein anderer Filmemacher, bewegende Geschichten auf höchst fantasievolle und bezaubernde Weise zu erzählen. Für seine düsteres, romantisches Fantasy-Drama «The Shape of Water» gewann er zwei Oscars – für den «Besten Film» und die «Beste Regie». Und sein letztes Werk «Pinocchio» wurde mit dem Oscar für den «Besten Animationsfilm» ausgezeichnet.

Menschlichkeit, Zuneigung und Akzeptanz spielen eine zentrale Rolle in vielen Filmen des Erfolgsregisseurs. Dabei fokussiert er aber keineswegs nur auf die positiven Attribute, sondern zeigt auch schonungslos menschliche Abgründe – oftmals verstörend und grotesk.

Gefühlvolles Melodrama mit Horror-Elementen

Dies trifft auch auf sein neustes Werk zu. Und gleich vorneweg: Mit «Frankenstein» gelingt del Toro bereits der nächste Geniestreich. Das märchenhaft erzählte Fantasy-Drama mit Horror-Elementen ist in vielerlei Hinsicht fabelhaft – in der Erzählweise, der komplexen Figurengestaltung und der visuellen Umsetzung. Fans von richtigen Horrorklassikern dürften hingegen nicht wirklich auf ihre Kosten kommen. Da reichen die paar wenigen Schreckmomente wohl nicht aus. Del Toro selbst betrachtet sein Werk als gefühlvollen Film und bezeichnet es Melodrama, keineswegs als Horrorfilm.

«Frankenstein» erzählt seine Geschichte aus zwei Perspektiven – in der ersten Hälfte aus jener des Schöpfers, und in der zweiten Hälfte aus jener des Monsters. Oscar Isaac spielt Victor Frankenstein – ein brillanter und egozentrischer Wissenschaftler. Das gestörte Verhältnis zu seinem Vater und ein schwerer Verlust in der Kindheit sind mitverantwortlich dafür, dass er wie ein Besessener den Drang verspürt, neues Leben zu kreieren.

Indem er intakte Körperteile von verschiedenen toten Menschen zusammenbastelt und sie über ein künstliches Nervensystem verknüpft, gelingt ihm das Unfassbare: Er kreiert ein neues Wesen, gross und stark, und mit der Fähigkeit, sich unglaublich schnell selbstzuheilen. Auch sprechen kann die Kreatur (Jacob Elordi), jedoch will sie vorerst nichts anderes als «Victor» sagen. Damit ist der Geduldsfaden von Victor schnell gerissen, denn die Betreuung eines Kleinkindes hat er bei seinen Plänen nicht berücksichtigt. Je mehr menschliche Eigenschaften die Kreatur annimmt desto grösser wird Victors Abneigung gegenüber seinem Geschöpf.

Für Guillermo del Toro ist «Frankenstein» auch ein sehr persönlicher Film. Seit seiner Kindheit ist er fasziniert von der Kultfigur, welche ursprünglich der Romanvorlage von Mary Shelley aus dem Jahr 1818 entstammt. In ihrem Buch stellt sie existenzielle Fragen und widmet sich auch der Sehnsucht nach Zuneigung und Akzeptanz.

Visuelles Meisterwerk mit epischer Wirkung

Dies greift del Toro in seinem Film sehr schön auf. Sein Monster nimmt schöne menschliche Züge an, während dessen Schöpfer seine Menschlichkeit zunehmend verliert und zu einem machtbesessenen Wahnsinnigen wird.

Oscar Isaac und Jacob Elordi sind bestechend gut in der Darstellung dieser komplizierten Beziehung. Mit Mia Goth und Christoph Waltz sind zudem auch die Nebenfiguren der Harlander Familie, welche Victor in seinem Vorhaben unterstützen, grossartig besetzt.

Visuell ist «Frankenstein» ein Meisterwerk, keine Frage. Episch wirken das ganze Dekor und die Ausstattung, von den Gebäuden über die ganze Maschinerie, die der Kreation der Figur dienen. Und die Darstellung des Monsters ist ebenso eindrücklich und sorgt für furchteinflössende Momente.

Trotz seines düsteren Looks und der geheimnisvollen Atmosphäre, schwingt stets eine märchenhafte Leichtigkeit mit bei der Erzählung – auch dank des Enthusiasmus seiner Hauptfigur. Diese Kunst beherrscht del Toro ausgezeichnet und war auch in seinen letzten Filmen unverkennbar. Und wie er in seinem fantasievoll inszenierten Film Menschlichkeit zum Ausdruck bringt und in Frage stellt, ist in dieser Form einzigartig.

«Frankenstein» läuft voraussichtlich ab 23. Oktober in den Schweizer Kinos.

