Wer Leichen im Keller hat, muss sich über Erpresserbriefe nicht wundern: Sascha (Murathan Muslu, links) und Björn Diemel (Tom Schilling). Bild: Netflix / Anika Molnaruction Still Image

Tom Schilling muss neuerdings auf sein inneres Kind hören, wenn er Leichen entsorgt: Auch die zweite Staffel der Netflix-Serie «Achtsam morden» ist herrlich makabrer Nonsens.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der zweiten Staffel von «Achtsam morden» kämpft Tom Schilling seit dieser Woche nicht nur mit Mafia-Clans und Leichen, sondern auch mit seinem inneren Kind.

Netflix liefert erneut herrlich absurden und makabren Humor zwischen Achtsamkeit, Familienchaos und Gangsteralltag.

Auch wenn die Pointen nicht immer subtil sind, trifft die Serie mit ihrer überspitzten Gegenwartsdiagnose oft ins Schwarze.

«Achtsam morden» bleibt damit eine der schrägsten deutschen Serien im Streaming. Mehr anzeigen

Tom Schilling muss neuerdings auf sein inneres Kind hören, wenn er Leichen entsorgt: Auch die zweite Staffel der Netflix-Serie «Achtsam morden» ist herrlich makabrer Nonsens.

Manchmal sollte man es einfach rauslassen, das innere Kind. Es kann sonst nämlich ziemlich quengelig werden. Und das wäre gar nicht im Sinne von Björn Diemel (Tom Schilling).

Der Anwalt und Mafia-Doppelboss hat in der zweiten Staffel des Netflix-Hits «Achtsam morden» schon genug zu tun – einen weiteren Quälgeist kann er jedenfalls nicht gebrauchen.

Von der inneren Ruhe ist bei Björn Diemel zu Beginn der zweiten Stelle nicht viel übrig geblieben. Dabei hatte er alle Probleme mit dem toten Mafiapaten in seinem Kofferraum achtsam gelöst und könnte nun mit seiner Tochter Emily und Noch-Frau Katharina (Emily Cox) in den österreichischen Bergen den ersten Familienurlaub seit Langem geniessen.

Doch da ist eben jenes innere Kind mit seinem unbändigen Verlangen nach Kaiserschmarrn, Almdudler und Landjäger. Und wenn ein Kind nicht bekommt, was es will, dann kann das ziemlich unangenehm werden. Nicht nur für lustlose Kellner auf Almhütten.

Achtsamkeit ist kein Allheilmittel

Also sitzt Diemel schneller, als ihm lieb ist, wieder seinem Achtsamkeits-Coach (Peter Jordan) gegenüber, der ihm dringend dazu rät, sein inneres Kind einfach mal freizulassen.

Das führt natürlich wieder zu herrlich absurden Situationen in einer an absurden Situationen ohnehin nicht armen Serie. Zumal der Anwalt einmal mehr feststellen muss, dass Achtsamkeit kein Allheilmittel für die Leiden des modernen Menschen ist.

Einfacher wird das Leben mit dem inneren Kind an seiner Seite jedenfalls nicht. Der Anwalt muss sich mit seinem treuen Kompagnon Sascha (Murathan Muslu) noch um Überbleibsel aus der ersten Staffel kümmern und nicht nur einen, sondern mittlerweile zwei Mafia-Clans leiten.

Dazu kommen Helikopter-Eltern, eine Erpressung, Allüren seiner baldigen Ex-Frau, ein neuer Love Interest (Friederike Kempter) und noch mehr Leichen.

Die Pointen sitzen auch in der zweiten Staffel

Dass beim Spagat zwischen Rechtsberatung, achtsamer Gaunerkarriere und Liebesleben alles schiefgeht, was schiefgehen kann, gehört zur DNA der makabren Krimigroteske:

Auch in den neuen Episoden mag der Humor nicht immer feingeistig sein, die Pointen sitzen trotzdem. Vor allem, weil man sich in dieser augenzwinkernden Gegenwartsdiagnose ein ums andere Mal selbst ertappt fühlt.

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