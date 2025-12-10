  1. Privatkunden
Stars aus «Zoomania 2» im Interview Wer mag keine Podcasts und wer hat Angst vor Schlangen?

Adrian Kammer

10.12.2025

Stars aus «Zoomania 2» im Interview: Wer mag keine Podcasts und wer hat Angst vor Schlangen?

Stars aus «Zoomania 2» im Interview: Wer mag keine Podcasts und wer hat Angst vor Schlangen?

In der deutschen Version des Animationshits «Zoomania 2» sind prominente Stimmen zu hören. Blue News traf Moderator Steven Gätjen sowie die Schauspieler Josefine Preuss und Rick Kavanian zum Interview.

09.12.2025

In der deutschen Version des Animationshits «Zoomania 2» sind prominente Stimmen zu hören. blue News traf Moderator Steven Gätjen sowie die Schauspieler Josefine Preuss und Rick Kavanian zum Interview.

Adrian Kammer

10.12.2025, 17:31

10.12.2025, 17:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der lang erwartete Animationsfilm «Zoomania 2» ist 9 Jahre nach dem beliebten ersten Teil erschienen.
  • Josefine Preuss spricht die Hauptrolle der Judy Hopps, Rick Kavanian die Schlange Gary De'Snake und Steven Gätjen den Nachrichtensprecher Peter Moosebridge.
  • Im Interview mit blue News verraten die drei persönliche Details über einen stolzen Polizistenvater, die Angst vor der eigenen Figur und die Schwierigkeiten beim Synchronisieren.
Mehr anzeigen

Das frisch gebackene Ermittlungsduo Judy Hopps und Nick Wilde begegnet einer rätselhaften Schlange und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das die ganze Geschichte der Stadt auf den Kopf stellt. Dabei geraten sie selber ins Visier der Polizeikollegen und eines dunklen Bösewichts.

Wie schon im ersten Teil spricht die deutsche Schauspielerin Josefine Preuss («Türkisch für Anfänger») die weibliche Hauptrolle der Polizeihäsin. Auch der bekannte Moderator Steven Gätjen hat wieder einen Gastauftritt als Anchor-Elch. Neu mit dabei ist der äusserst erfahrene Synchronsprecher, Schauspieler und Komiker Rick Kavanian («Schuh des Manitu») als schrullige Schlange Gary De'Snake.

Im Video siehst du, was die drei deutschen Promis blue News im Interview über persönliche Ängste, ihre Figuren und die Botschaft des Films verraten.

Review zum Film

Zoomania 2 im Kino: Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Zoomania 2 im Kino: Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Neun Jahre nach Zoomania meldet sich der Animationsknüller mit einer Fortsetzung zurück. Das Tempo ist hoch, die Emotionen gehen tief und die Witze sind zahlreich.

26.11.2025

