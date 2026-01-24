Der Schlagersänger Costa Cordalis gewann 2004 die erste Dschungelcamp-Staffel. RTL

Lohnt sich Dschungelkönig? Hat sich das Leben der bisherigen Sieger*innen nach der erfolgreichen Teilnahme vielleicht doch grundlegend verändert? Zum Start der neuen Staffel blicken wir auf die «Karrieren danach».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Dschungelkönig*innen konnten ihre TV-Präsenz nach dem Sieg nutzen, nur wenige erlebten jedoch einen nachhaltigen Karriereschub.

Einige wie Désirée Nick, Ross Antony oder Evelyn Burdecki bauten erfolgreiche Reality- und Moderationskarrieren auf, andere verschwanden grösstenteils aus der Öffentlichkeit.

Neuere Gewinnerinnen wie Lucy Diakovska und Lilly Becker profitieren aktuell von medialer Aufmerksamkeit, doch der langfristige Erfolg bleibt offen. Mehr anzeigen

2004: Costa Cordalis

Gewann die erste Staffel des Dschungelcamps: Sänger Costa Cordalis. RTL

Schlagersänger Costa Cordalis gewann 2004 die allererste Staffel und hat dafür doppelte Anerkennung verdient: Schliesslich wussten die Kandidaten damals nicht, was sie in der grünen Hölle Australiens erwartete.

Einen nenneswerten Schub für seine Karriere gab es für ihn nach dem Camp zwar nicht, nötig hatte er es aber ohnehin nicht. Jenseits seiner Karriere als Musiker machte er hauptsächlich als Schwiegervater von Daniela Katzenberger von sich reden. Am 2. Juli 2019 verstarb er im Alter von 75 Jahren im Kreis seiner Familie auf Mallorca.

2005: Désirée Nick

Désirée Nick wurde dank des Dschungelcamps ein gefragter TV-Star. Hannes Magerstaedt/Getty Images

Man kann ja über Désirée Nick denken, was man möchte, aber eines muss man der Berlinerin lassen: Sie ist schonungslos ehrlich und sich für nichts zu schade. Ihre «Qualitäten» bewies sie nicht nur im Dschungelcamp 2004, sondern auch bei «Promi Big Brother» 2015, wo sie einen undankbaren sechsten Platz erreichte. Immerhin: Bei der nachfolgenden Runde der Container-Show durfte sie als Co-Moderatorin über die Kandidaten herziehen.

Insgesamt darf Nick als echte Gewinnerin des Dschungelcamps gelten, bis heute ist sie als Schauspielerin und Entertainerin gut im Geschäft. Zuletzt spielte die klassisch ausgebildete Tänzerin die Schauspielerin Barbara Valentin im Fassbinder-Biopic «Enfant Terrible» und startete ihren eigenen Podcast.

2008: Ross Antony

Ross Antony ist ein Multitalent: Er ist Moderator, Musical-Darsteller und Schlagerstar. Jakubaszek/ Getty Images

Mit den «Popstars»-Gewinnern Bro'Sis wurde er bekannt, die Band hatte aber nur kurzen Erfolg: Als Ross Antony sich 2008 die Krone holte, bedeutete das einen deutlichen Karriereschub. Der sympathische Sänger hatte mehr Durchhaltevermögen bewiesen, als ihm die meisten zugetraut hätten.

Auch nach dem Dschungelcamp zeigte der Brite, was in ihm steckt: Mit Auftritten in TV-Shows, als Moderator seiner eigenen Schlager-Show, als Musical-Darsteller sowie als Interpret deutscher Schlager, macht der Ex-Bro'Sis-Sänger sein Ding. Ende 2017 heiratete der Entertainer seinen langjährigen Lebenspartner Paul Reeves. Zuvor hatten die beiden zwei Kinder adoptiert.

2009: Ingrid van Bergen

Ingrid van Bergen starb im November 2025 im Alter von 94 Jahren. Sascha Steinbach/Getty Images

Mit stolzen 77 Jahren rockte Camp-Omi Ingrid van Bergen 2009 «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus». Danach war die Schauspielerin wieder im Geschäft: Neben Auftritten in Promi-TV-Dokus spielte Ingrid van Bergen 2015 eine Rolle im «Tatort» und 2017 in «Sharknado 5: Global Swarming», daneben war sie eine viel beschäftigte Sprecherin von Hörbüchern.

Van Bergen, die in den 1950er- und 60er-Jahren zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen zählte, starb im November 2025: Die Schauspielerin wurde von ihrer besten Freundin tot in ihrem Zuhause aufgefunden, sie wurde 94 Jahre alt.

2011: Peer Kusmagk

Peer Kusmagk und seine Frau Janni Hönscheid arbeiten als Influencer. Christian Marquardt/Getty Images

Er begann seine Karriere als Moderator, vor dem Dschungelcamp war sein Name dennoch hauptsächlich Soap-Fans ein Begriff: 2011 holte sich Ex-«GZSZ»-Star Peer Kusmagk die Krone. Danach sah man den Berliner zunächst nur selten in der Öffentlichkeit.

Bis er 2016 für die Nackedei-Sause «Adam sucht Eva - Promis im Paradies» bei RTL komplett die Hüllen fallen liess. Im Rahmen der Sendung lernte er die Surferin Janni Hönscheid kennen.

Heute haben sie drei gemeinsame Kinder und geben sich auf Instagram als «Family Blogger» aus. Im Fernsehen ist er nur noch selten zu sehen. 2019 nahm er als Teilnehmer an «Dancing On Ice» teil, 2021 war er Gast bei «Ich bin ein Star - Die grosse Dschungelshow».

2012: Ingrid Nielsen

Brigitte Nielsen war nach ihrer Teilnahme ein gefragter (Reality-)TV-Star. Jeff Spicer/Getty Images

Ein echter Hollywoodstar im Camp: 2012 sass am Ende Schauspielerin Brigitte Nielsen auf dem Thron. Ihren Bekanntheitsgrad konnte sie mit dem Sieg zwar kaum steigern, ihren Marktwert als Reality-Star indes schon. Die Zuschauer konnten anscheinend nicht genug von der gebürtigen Dänin bekommen und wählten sie in «Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein» erneut ins Camp.

2016 wechselte sie dann von RTL zu RTL II. Dort moderierte Nielsen die kulinarische Kuppelshow «Wirt sucht Liebe».

Zuletzt stand sie 2018 mit ihrem Ex Sylvester Stallone für «Creed II» vor der Kamera. Im selben Jahr wurde sie mit 54 Jahren zum fünften Mal Mutter. Zuletzt nahm sie 2025 an der ProSieben-Musikshow «The Masked Singer» teil.

2013: Joey Heindle

Joey Heindle ging zuletzt mit dem Musical «Saturday Night Fever» auf Tour. Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images

Von Platz fünf bei DSDS auf den Dschungelthron: 2013 holte Joey Heindle sich als 19-Jähriger die Krone und ist damit der bisher jüngste Dschungelkönig. Doch seine Gage behielt er nicht lange. Ex-Manager stellten Forderungen, die den ehemaligen «DSDS»-Sänger finanziell ruinierten. RTL stellte ihm nicht nur einen Anwalt, sondern gab ihm auch diverse Jobs, etwa als wöchentlicher Kolumnist bei «Punkt 12».

Das «RTL»-Magazin zeigte auch die Vorbereitungen zu seiner Hochzeit mit Justine Dippl. Die Ehe zerbrach 2018. Seit 2019 ist Heindle mit Ramona Elsener liiert. 2022 nahm er an der dritten Staffel «Masked Singer Switzerland» teil und gewann die Show, Zuletzt veröffentlichte er mit «Startbahn im Bauch» eine neue Single und ging mit der Musicalshow «Saturday Night Fever» auf Tournee.

2014: Melanie Müller

Melanie Müller wurde wegen Zeigens des Hitlergruses und Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt. Matthias Nareyek/Getty Images

Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow gratulierten artig: Ex-«Bachelor»-Babe Melanie Müller wurde «Dschungelkönigin 2014», weil sie einfach «die dicksten Eier» hatte.

Nach ihrer Teilnahme betrieb die Sächsin, die einst unter dem Pseudonym Scarlet Young Erwachsenenfilme drehte, einen Bratwurststand auf Mallorca und trat dort auch regelmässig am «Ballermann» auf. Seit September 2017 ist sie Mutter der kleinen Mia Rose, 2019 folgte Sohn Matty.

In den letzten Jahren machte Melanie Müller hauptsächlich Negativschlagzeilen: Im August 2024 wurde sie wegen Zeigens des Hitlergrusses und Drogenbesitzes vom Amtsgericht Leipzig zu einer Geldstrafe verurteilt, im Januar 2026 wurde das Urteil bestätigt.

2015: Maren Gilzer

Maren Gilzer kandidierte im brandenburgischen Oberkrämer bei der Bürgermeister-Wahl, erhielt aber nur 6,1 Prozent der Stimmen. Gerald Matzka/Getty Images

Als Schauspielerin («In aller Freundschaft») und Fotomodell hatte sie gearbeitet, als Kult-TV-Star durfte sie auch schon gelten: Die ehemalige «Glücksrad»-Fee Maren Gilzer gewann das Dschungelcamp im Jahr 2015. Trotz ihrer Bekanntheit gab der Sieg ihr neuen Schwung für neue Projekte. Sie habe «viele neue und ziemlich verrückte Sachen gemacht», erklärte sie einmal.

Unter anderem hatte Gilzer einen nicht erfolgreichen Youtube-Kanal, der ihr irgendwann zu langweilig war. Inzwischen vertreibt sie über ihre Homepage eine eigene Schmuckkollektion.

2019 feierte Gilzer bei «Luke! Die Greatnightshow» ein kurzes «Glücksrad»-Revival. 2022 kandidierte sie in Oberkrämer im Bundesland Brandenburg bei der Bürgermeister-Wahl, erhielt aber nur 6,1 Prozent der Stimmen.

2016: Menderes Bağcı

Menderes ist kein Superstar, aber ein gefragter Reality-TV-Kandidat. Andreas Rentz/Getty Images

Zum Zeitpunkt seiner Dschungelcamp-Teilnahme galt er längst als Kultfigur - weil er sein ständiges Scheitern mit Würde nahm: «DSDS»-Dauerkandidat Menderes gewann 2016 mit ausgesuchter Höflichkeit die RTL-Dschungelsause.

Seitdem ist der gelernte Tankwart zwar noch immer kein echter Superstar geworden, dafür tingelt er als «DSDS»-Kultkandidat durch die Lande. Gelegentliche TV-Auftritte gab es auch, etwa in der RTL-Tanzshow «Dance Dance Dance» mit Partnerin Aneta Sablik. 2020 moderierte Menderes die Show «DSDS - Das grosse Wiedersehen» und traf dort Kandidaten aus 17 Jahren DSDS. 2022 nahm er an «Promi Big Brother» teil und belegte Platz vier. Ab 16. Februar ist er einer der Teilnehmer der SAT.1-Show «Promis unter Palmen».

2017: Marc Terenzi

Marc Terenzi arbeitet inzwischen hauptsächlich als Pizzabäcker in seiner Pizzeria auf Mallorca. Gerald Matzka/Getty Images

Für den Ruhm machte er es nicht, musste er auch nicht. Und seine Dschungelkrone sicherte sich Marc Terenzi 2017 auch nicht etwa mit Muskel- oder Tatkraft, sondern mit herrlich denglischen Sprüchen wie «Dies are the Regels. We must them halten» oder «Hauptsache, ich mach Jungle wegen das Geld.»

«Wegen das Geld» machte der Dschungelkönig überhaupt so einiges: 2019 tourte er erneut mit der Strip-Gruppe The Sixx Paxx durch Deutschland. Zuletzt sorgte er mit einem ganz besonderen Projekt für Aufsehen: Mit dem ehemaligen US5-Sänger Jay Khan gründete er 2021 die Band Team 5ünf, aus der er 2023 aber wegen «unprofessionellem Verhalten» aber rausflog. Inzwischen arbeitet er als Pizzabäcker in seiner Pizzeria auf Mallorca.

2018: Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser ist eine erfolgreiche Influencerin. Hannes Magerstaedt/Getty Images

Nur die (Halb-)Schwester von ...? Bevor Jenny Frankhauser 2018 die Show gewann, war sie vor allem durch die TV-Formate rund um ihre Halbschwester, Daniela Katzenberger, bekannt.

Inzwischen hat sie sich etwas emanzipiert: Ihre Karriere als Sängerin kam nicht in Fahrt, mit über 750.000 Followern bei Instagram geht Jenny Frankhauser aber als Influencerin durch. 2020 nahm sie an «Promi Big Brother» teil, verliess die Show aber nach einer Woche freiwillig.

2022 wurde sie Mutter eines Sohnes und liess sich während der Schwangerschaft für die TLC-Serie «Jenny & Steffen im Babyglück» von Kameras begleiten.

2019: Evelyn Burdecki

Eine viel beschäftigte Frau: Evelyn Burdecki sass unter anderem bei «Das Supertalent» in der Jury. TVNOW / Stefan Gregorowius

2019 hiess die Königin Evelyn Burdecki. Bereits vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp war sie in verschiedenen Formaten des Reality-TVs zu sehen: 2017 schied sie zum Beispiel in der ersten Folge des «Bachelors» aus.

Kurz nach ihrem Sieg beim Dschungelcamp wurde ihre Teilnahme an der 12. Staffel von «Let's Dance» bekannt gegeben.

Neben weiteren TV-Auftritten gründete sie im Frühjahr 2019 ihre eigene Firma «Evelyns Welt». Auf Instagram folgen der Blondine derzeit über 800'000 Fans, sicher auch dank ihrer Teilnahme als Jurorin bei «Das Supertalent».

2022 suchte sie in der Reality-Doku «Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben» vergeblich den Mann fürs Leben.

2020: Prince Damien

Seit 2023 ist Prince Damien Marc Terenzis Nachfolger bei der Band Team 5ünf. Thomas Niedermueller/Getty Images

Die Show als Sprungbrett: Mit Prince Damien wurde 2020 ein Dschungelkönig gekürt, der eigentlich laut RTL doch schon ein Superstar sein sollte. 2016 gewann der heute 35-Jährige bei «DSDS», als Dschungelkönig durfte er als erster Kandidat zwei Jahre amtieren, da «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» wegen Corona erst 2022 wieder regulär stattfand.

Seine ins Stocken geratene Musik-Karriere kam auch durch den Sieg im Dschungelcamp nicht in Fahrt: Eine neue Single namens «Easy Breezy» konnte nicht charten. Dafür tingelte er durchs (Reality-)Fernsehen und versuchte sich zuletzt als Schauspieler: 2022 war er Teil der RTL-«Passion», seit 2023 ist er Marc Terenzis Nachfolger bei der Band Team 5ünf.

2021: Filip Pavlović

2023 feierte Filip Pavlović in einer Gastrolle sein Schauspieldebüt in der RTL-Daily «Alles was zählt». RTL / Julia Feldhagen

Als Fitness-Trainer präsentierte sich Filip Pavlović 2018 bei «Die Bachelorette» und startete als Drittplatzierter eine rasante Reality-TV-Karriere. Er war bei «Bachelor in Paradise» (2019, RTL), «Die Festspiele der Reality Stars» (2020, SAT.1) und «Like Me - I'm Famous (2020, RTL) zu sehen und ging als Sieger aus "Ich bin ein Star - Die grosse Dschungelshow» hervor. 2022 dann die Krönung: Dschnungelkönig!

Für Pavlovic ging seine (Reality-)TV-Karriere ohne Pause weiter: 2022 war er bei der «RTL Luftballon Meisterschaft», im «Ninja Warrior - Promi Special», bei den «RTL Wasserspielen» und der «TV total Wok-WM» zu sehen. 2023 feierte er in einer Gastrolle sein Schauspieldebüt in der RTL-Daily «Alles was zählt». Zuletzt war er in der RTL-Serie «Euphorie» in einer Gastrolle zu sehen.

2023: Djamila Rowe

Dschungelkönigin Djamila Rowe (links) brachte Moderatorin Laura Wontorra bei ihrem Auftritt bei «Grill den Henssler» mehrfach aus dem Konzept. RTL / Pervin Inan-Serttas

Sie machte 2002 durch eine erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer Schlagzeilen- und als Reality-TV-Star Karriere. Ihre Krönung folgte 2023: Djamila Rowe, in letzter Minute als Ersatzfrau ins RTL-Dschungelcamp geschubst, gewann die 16. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!». Gigi Birofio wurde Zweiter, Lucas Cordalis blieb «nur» der dritte Platz.

RTL sorgte nach dem Sieg natürlich für eine Weiterbeschäftigung: Dschungelkönigin Djamila Rowe brachte Moderatorin Laura Wontorra bei ihrem Auftritt bei «Grill den Henssler» mehrfach aus dem Konzept und das Publikum zum Lachen. 2024 nahm sie an der Amazon-Prime-Reality-Show «The 50» teil.

2024: Lucy Diakovska

Lucy Diakovska (links) und die No Angels veröffentlichten 2025 ein Weihnachtsalbum. Edel Music & Entertainment GmbH

Sie kennt man seit fast 2025 Jahren als sympathische Sängerin - was sich auch in ihrem Dschungelcamp-Ergebnis niederschlug: Im Januar 2024 siegte No-Angels-Star Lucy Diakovska mit deutlichem Abstand. Während die Zweitplatzierte, Reality-Star Leyla Lahouar, rund ein Drittel der Stimmen bekam, entschieden sich 64,49 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer im finalen Voting für Lucy.

2021 feierten sie ihr grosses Comeback. Mit «It's Christmas» legten die Lucy Diakovska und die No Angels unlängst ein Weihnachtsalbum vor: Darauf zu finden sind Weihnachtsklassiker wie «Santa Claus Is Comin' to Town», «It's the Most Wonderful Time of the Year» und «Silent Night», aber auch drei neue Songs im festlichen Big-Band-Sound.

2025: Lilly Becker

Lilly Becker posierte nach ihrem Sieg 2025 unter anderem für ein bekanntes Männermagazin. RTL

Sie ist die aktuelle Regentin: Lilly Becker gewann im Januar 2025 die 18. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!». Seitdem ist die Ex-Frau von Boris Becker in aller Munde: Unter anderem war sie bei Stefan Raabs Promi-Pokerrunde zu Gast, zudem posierte sie für ein bekanntes Männermagazin.

