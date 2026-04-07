Zur Stärkung gibt es ein Glas Eierlikör: Günther Jauch und Kandidatin Elisabeth Jakubowski. RTL

Mit ihrer schlagfertigen Art begeistert eine 86 Jahre alte Kandidatin am Ostermontag bei «Wer wird Millionär?» Die Duisburgerin redet so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Nur Einer ist über alle Kritik erhaben: Günther Jauch. Der reagiert emotional auf die warmen Worte der Kandidatin.

Teleschau Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 86-jährige Elisabeth Jakubowski begeisterte am Ostermontag bei «Wer wird Millionär?» mit Schlagfertigkeit und trockenem Humor.

Moderator Günther Jauch zeigte sich sichtlich bewegt und gestand, sie habe ihn «emotional aus dem Tritt gebracht».

Mit 64'000 Euro und einer Einladung zum Eierlikör verabschiedete sich die Duisburgerin als einer der unterhaltsamsten WWM-Gäste seit Langem. Mehr anzeigen

Grosser Auftritt für die 86-jährige Elisabeth Jakubowski: Am Ostermontag hat es die ehemalige Sekretärin als älteste Kandidatin bei «Wer wird Millionär?» auf den Ratestuhl geschafft. Vor fünf Wochen sass sie noch als Kandidatin in der Runde, schaffte die Auswahlfragen aber nicht: «An ihren Auftritt können sich alle noch gut erinnern!», sagt Günther Jauch.

«Ich petze jetzt mal! Nach der Sendung haben sie sich beschwert: Das Essen vorher hätte ihnen nicht geschmeckt, es sei zu kalt im Studio gewesen und wegen der Kälte hätten sie Arthrose in den Fingern bekommen und deswegen nicht rechtzeitig die Tasten drücken können ...» Die Kandidatin verzieht keine Miene: «Korrekt, kein Widerspruch». Günther Jauch: «Das ist ja unglaublich! Das ist die dreisteste Ausrede», sagt er lachend.

«Das Glück ist mit den Doofen», scherzt die 86-Jährige, die jedoch die ersten Fragen spielend beantwortet: «Ja, ich weiss, dass die Sendung sie langweilt!», kommentiert Günther Jauch schmunzelnd. «Kriegt ihr Mann denn was ab, wenn sie gewinnen?», möchte der Moderator wissen. «Der hat ja selbst genug!», antwortet die 86-Jährige, «an mir hat er doch schon was.»

Günther Jauch fühlt sich «emotional aus dem Tritt gebracht»

Bei der 32'000-Euro Frage braucht Elisabeth Jakuboswki dann Hilfe: Der gesuchte xG-Wert sagt ihr nichts. Geht es dabei um Vorsorge-Untersuchungen, Fussball-Übertragungen (richtig), Musik-Charts oder Lotto-Ziehungen? Als ein Zusatzjoker auf Fussball-Übertragungen tippt, fragt Günther Jauch nach: «Wie gefällt ihnen der Kollege?» Die Kandidatin kontert schlagfertig: «Ja, Gefallen spielt ja keine Rolle!» Sie lädt lieber Günther Jauch zu einem Glas Eierlikör ein, stellt aber trocken fest: - also Eierliköre.

Zwischenzeitlich verliert die 86-Jährigen den Überblick, über den Spielstand: «Habe ich schon die 64'000?», fragt sie beim Moderator nach. Der bejaht, woraufhin sie ein herzliches «Herr Jauch!» flötet. Der Moderator hat die Kandidatin eindeutig ins Herz geschlossen: «Ich möchte nicht darüber nachdenken, wann eine Frau mich emotional zuletzt so aus dem Tritt gebracht hat», freut er sich. «Ich habe immer von ihnen geschwärmt, einmalig! Sie sind ein Menschenfreund», lobt die Kandidatin den 69-Jährigen, bevor sie mit erspielten 64'000 Euro glücklich nach Hause geht.