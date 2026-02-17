  1. Privatkunden
«Opa hat mich in Falle gelockt» Günther Jauch summt Kandidatin gedankenlos ins Verderben

Sven Ziegler

17.2.2026

Günther Jauch und Michelle Janiak können es beide nicht fassen.
Günther Jauch und Michelle Janiak können es beide nicht fassen.
RTL / Bildmontage blue News

Gedankenverloren summte Günther Jauch am Montagabend bei RTL vor sich hin. Eine «Wer wird Millionär?»-Kandidatin interpretierte es als versteckten Hinweis. Eine fatale Fehlannahme, die sie viel Geld kostete.

Teleschau

17.02.2026, 10:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Janiak gewann überraschend die Auswahlrunde bei «Wer wird Millionär?».
  • Bei der 4’000-Euro-Frage deutete sie ein Lied von Günther Jauch als Hinweis – und lag falsch.
  • Statt weiterzuspielen, fiel sie von 4000 auf 500 Euro zurück.
Mehr anzeigen

Michelle Janiak war erstaunt, dass sie am Montag bei «Wer wird Millionär?» (RTL) die Auswahlrunde gewonnen hatte. «Herr Jauch, ich würde schon gern wissen, wie schnell Sie wären», dachte sie laut. Der Moderator gab zu: Er hätte als Kandidat in seiner eigenen Sendung «keine Chance - ich bin zu langsam. Das ist das Problem von uns älteren Digital Idiots».

Die Berlinerin ist Eventmanagerin im Marketing und Leistungssportlerin. Ein Joker war bereits bei der 2000-Euro-Hürde nötig: «In ‹Dick & Doof›, einem der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, unterhalten sich welche beiden über ihren Alltag?» auraanja und cringechris, selfiesandra und laserluca, instainga und tindertobi, goofygreta und baboboris? Der Generationsunterschied, den Jauch zuvor selbst betont hatte, betätigte sich als Jauch Probleme hatte, ein Wort aus der Jugendsprache vorzulesen: «cringe».

Michelle Janiak stürzte bei «Wer wird Millionär?» besonders unglücklich auf 500 Euro.
Michelle Janiak stürzte bei «Wer wird Millionär?» besonders unglücklich auf 500 Euro.
RTL

Die Lösung der Frage kannte aber auch die junge Dame nicht. Der Publikumsjoker half: 90 Prozent im Studio waren für «selfiesandra und laserluca». Korrekt! Der Moderator rezitierte Wissen, das ihm seine Redaktion mit auf den Weg gab: Laserluca habe seine Karriere begonnen, indem er sich beim Schauen von Videospielen selbst filmte. «Das ist eine Begabung, die sich mir bis heute nicht erschließt», gab Jauch zu. Gleichzeitig staunte er aber auch anerkennend darüber, dass man als Influencer wie Laserluca auf fünfeinhalb Millionen Zuschauer kommen kann.

Günther Jauch: «Denken Sie sich einfach, ich hätte nicht gesungen»

4000 Euro wert: «Rüdiger von Schlotterstein ist v.a. bei lesebegeisterten Kindern bekannt als ...?» Der kleine Vampir, der kleine Eisbär, der kleine Muck, der kleine Prinz? Michelle Janiak wirkte nicht firm in Kindergeschichten. Ihre Tendenz war «der kleine Prinz». Günther Jauch riet ihr zum 50:50-Joker. Die Antworten A und C verblieben.

«Sch ...», fluchte die Kandidatin, die gehofft hatte, dass Antwort D verschwinden würde. «Der Opa hat mich in eine Falle gelockt», zitierte Jauch, was in seinen Augen gerade in Michelle Janiak vorging. Was er noch nicht ahnen konnte: Sein harmlos gemeinter Scherz sollte gleich zu einer bitteren Wahrheit werden ...

Günther Jauch sang gedankenverloren ein Lied über den «kleinen Muck» bevor er erkannte: Die Kandidatin deutete dies als Hinweis auf die richtige Antwort und wollte nun C wählen. Der Moderator versuchte sofort, seinen Irrtum zu korrigieren: «Denken Sie sich einfach, ich hätte nicht gesungen und Sie müssten es alleine hinkriegen.» Doch sein Rat kam zu spät: Michelle Janiak wählte «der kleine Muck» - und plumpste unsanft von der 4.000er-Marke auf nur 500 Euro! Michelle Janiak schaute zwar enttäuscht, sprach aber keine Vorwürfe aus.

Korrekt gewesen wäre Antwort A. Rüdiger von Schlotterstein ist in den gleichnamigen Kinderbüchern «Der kleine Vampir».

